СМИ: умер основатель бренда Natura Siberica Трубников

Издание «Подъем» утверждает, что бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. О причинах смерти основателя брендов косметики Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» не говорится.

Бизнесмен умер в своем доме в Подмосковье, пишет издание, ссылаясь на пресс-секретаря предпринимателя Виталия Козленкова.

В соцсетях Трубникова эта информация не подтверждается. Его последний пост опубликован 6 января.

Трубников известен своей экстравагантной внешностью и резкими суждениями.