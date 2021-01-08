СМИ: умер основатель бренда Natura Siberica Трубников
Издание «Подъем» утверждает, что бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. О причинах смерти основателя брендов косметики Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» не говорится.
Бизнесмен умер в своем доме в Подмосковье, пишет издание, ссылаясь на пресс-секретаря предпринимателя Виталия Козленкова.
В соцсетях Трубникова эта информация не подтверждается. Его последний пост опубликован 6 января.
Трубников известен своей экстравагантной внешностью и резкими суждениями.БизнесОбществоМедицина
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