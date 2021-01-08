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СМИ: умер основатель бренда Natura Siberica Трубников

12:53, 08.01.2021 1
СМИ: умер основатель бренда Natura Siberica Трубников
Фото: instagram.com/trubnikov_fly_or_die

Издание «Подъем» утверждает, что бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. О причинах смерти основателя брендов косметики Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» не говорится.

Бизнесмен умер в своем доме в Подмосковье, пишет издание, ссылаясь на пресс-секретаря предпринимателя Виталия Козленкова.

В соцсетях Трубникова эта информация не подтверждается. Его последний пост опубликован 6 января.

Трубников известен своей экстравагантной внешностью и резкими суждениями.

БизнесОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:01
    большое состояние,понятно.
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