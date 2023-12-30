Очень хорошая, хорошая, плохая и уродливая жизнь

«Перл» Шан Хьюз — это роман о любви, самопожертвовании и материнстве

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Перл» — это дебютный роман Шан Хьюз, вышедший в 2023 году в небольшом независимом британском издательстве Indigo Press. И в этом же году книга попала в лонг-лист Букеровской премии. Одна из наиболее ценных функций премии как раз заключается в том, чтобы из всего многообразия, представленного на литературном рынке Великобритании, найти редкие «жемчужины» (оригинальное название романа — Pearl, что с английского переводится как «жемчужина»). Если бы не попадание в лонг-лист, то книга так и могла пройти незамеченной.

Роман Шан Хьюз «Перл» — это книга, которая одновременно и ломает читателя, и исправляет. Причем на одном дыхании. В конце книги писательница упоминает, что должна поблагодарить всех за всю ее взрослую жизнь. Поскольку на написание книги у нее и ушла вся жизнь. И в романе есть отражение ее жизни. В нем запечатлена хорошая, плохая и уродливая жизнь. И во всем этом есть много очень хорошей жизни.

Рассказчица — Марианна, у которой маленькая дочь, а также странные отношения с собственной матерью. Точнее, их отсутствие. Когда Марианне было восемь лет, ее мать Маргарет внезапно исчезла, оставив прекрасную и счастливую семью. Она никому не сообщила, куда уезжает, когда вернется и вернется ли вообще. Вся жизнь Марианны — это попытка сложить кусочки головоломки воедино и разгадать тайну исчезновения матери. На каждом шагу ее жизни перед ней встает один и тот же вопрос: почему она ушла?

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Все вокруг подозревают, что это самоубийство, вызванное послеродовой депрессией. На тот момент брату Марианны, Джо, было всего несколько месяцев. Но полиция выдвигает другую версию, когда находит стихи Маргарет. В них она говорит о любви к мужчине, не к мужу.

Их показали папе. Нарочно показали, чтобы увидеть его реакцию, понять, способен ли он на убийство. Ревнивый, обиженный муж? Вспыльчивый тип? А может, наоборот — спокойный, бессердечный? Может, он держал ее взаперти в этом доме, крайнем на улице, без машины и денег, чтобы подавить ее волю? Почему ребенок не в школе? Под одеждой синяков нет? Они что-то скрывают?

Марианна пытается вспомнить и даже написать книгу о своей матери, которую так и не заканчивает. Она пытается найти утешение в средневековой поэме «Жемчужина», одной из любимых книг ее матери. Марианна продолжает ждать воссоединения. Но есть одна проблема — как бы она ни старалась, она просто не может вспомнить всего. В то время Марианна была слишком юна. К тому же с тех пор прошло слишком много лет. Марианна покинула дом своей матери и переехала в Новый Дом. Там она изо всех сил пытается быть такой, какой не была ее собственная мать. Она хочет быть «подходящей» матерью для своей дочери, «нормальной» матерью, которой, как утверждает уже дочь Марианны, она не является.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Марианна пытается понять, что тогда произошло с ее матерью. Что именно оторвало Маргарет от ее идеальной маленькой жизни, полной солнечного света и деревьев, песен, сына, дочери и ангельского мужа? Что за сила способна заставить человека вот так просто бросить свою семью? Она была вынуждена так поступить или же это была желаемая концовка? Это то горе, типичное для женщин их семьи? Горе, которое они передают из поколения в поколение, «как иммунитет при грудном вскармливании».

Женщина пытается найти утешение в искусстве. Она начинает рисовать. После сеансов рисования воспоминания возвращаются, и воздействие горя остается прежним, не уходит. Это все равно что получить пощечину.

Главная героиня надеется, что искусство ее спасет. Но ее спасает не искусство. Это нечто гораздо более мощное. Это дает ей гарантию, что она будет хорошей матерью для своей дочери Сюзанны. Марианна будет той, которая не бросит. Марианну спасает любовь. И обещание любви. И вера в эту любовь.

Марианна изо всех сил пытается вспомнить, какими были те восемь лет, проведенных с матерью. И исходя из этого она выстраивает свою версию исчезновения, приемлемую для нее самой. Которая спасает ее.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Перл» раскрывает интересные перспективы материнства. Мы — это и есть наши матери. Матери всегда виноваты. Матери всегда ответственны. Но точно ли мы и есть наши матери? Всегда ли они виноваты? Что такое вообще «нормальная» мать?

Роман Шан Хьюз «Перл» — это история Марианны, Маргарет и многих других женщин в этом мире. Хьюз пишет кропотливо, тщательно взвешивая слова, но при этом остро. У каждого слова есть цель, каждое предложение продумано. Эффект не что иное, как красота, ради которой можно остановить чтение, чтобы восхититься.

Голос Марианны настолько убедителен, что читатель начинает чувствовать, что не просто читает историю, но становится свидетелем настоящих страданий. И искупления. «Перл» — это история о жизни в том виде, в каком ее нам подают. А еще это история о том, как извлечь максимум пользы из того, что тебе дают.

Издательство: «Лайвбук»

Перевод: Дарья Ивановская

Количество страниц: 352

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».