«Казанский «Москва-Сити», коллаборация с федеральным оператором и престижные премии
Как прошел 2023-й для ГК «Новастрой»
Уходящий год ознаменовался для группы компаний «Новастрой» стартом громкого проекта застройки на месте легендарного ресторана «Акчарлак», началом продаж лотов в кондо-отеле под управлением крупного международного оператора Becar Asset Management, выходом на рынок премиальной загородной недвижимости. «Новастрой» получил престижные премии и поднял свои позиции в региональном топе девелоперов. Подробнее об итогах 2023-го для группы компаний — в обзоре «Реального времени».
- Презентация проекта ЖК NOVA
В июне в Казани презентовали проект жилого комплекса NOVA*, который в прессе окрестили «казанским «Москва-Сити». Три башни разной высотности на едином стилобате вырастут на месте ресторана «Акчарлак», который был разобран в 2010 году. Без малого 14 лет локация в сердце города пустовала, и теперь в нее вновь вернется жизнь.
ГК «Новастрой» возводит здесь жилой комплекс на 17 тысяч квадратных метров. Название «Nova» взято из латинского языка — астрономы обозначают этим словом явление, когда звезда вспыхивает в сотни тысяч раз ярче Солнца, потому что резко высвобождает огромную энергию. Символизм очевиден — предполагается, что ЖК «Нова» станет такой звездой на небосклоне казанской недвижимости. В жилом комплексе будет 313 квартир разной планировки и площади — от студий до пентхаусов с индивидуальным доступом на этаж, от уютных «двушек» до эксклюзивных форматов с собственными террасами и патио.
Эксперты рынка недвижимости уверены: это проект-событие, конкурировать с которым на сегодняшний день в Казани пока некому.
- Урожай премий для проекта ЖК NOVA
Проект жилого комплекса NOVA, который вырастет на месте «Акчарлака», уже оценили эксперты и члены жюри престижных конкурсов. Так, на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» ЖК NOVA получил диплом «Лучший жилой комплекс» за нестандартный подход к фасадным решениям.
Кроме того, ЖК NOVA победил в номинации «Лучший проект года» премии «Урбан Медиа». Эта номинация разыгрывалась среди проектов, которые еще не построены, но были презентованы на рынке Казани в 2023 году.
- Коллаборация с международным оператором — Becar Asset Management
В январе ГК «Новастрой» подписала соглашение о сотрудничестве с международным гостиничным оператором Becar Asset Management — это была хронологически первая сделка девелопера с игроком подобного уровня на рынке коммерческой недвижимости Казани. В портфеле компании более 2 000 номеров в уже открытых апарт-отелях. Сильный бренд оператора объединяется с высокой экспертизой застройщика — результатом стал проект первого в Татарстане инвестиционного отеля под брендом Vertical Boutique.
Четырехзвездочный отель вырастет в историческом центре Казани, на улице Бурхана Шахиди, и распродается по отдельным лотам: 102 его номера, по сути, представляют собой доходные апартаменты. Becar Asset Management берет на себя разработку концепции и управление отелем по примеру своих уже реализованных проектов в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Этот формат сейчас набирает большую популярность на рынке коммерческой недвижимости в России. И теперь, благодаря коллаборации с казанским застройщиком, опытный и авторитетный международный оператор приводит его в Татарстан.
- Старт продаж отеля Vertical Boutique
Совместный проект с Becar Asset Management быстро развивается: в ноябре был дан торжественный старт продажам апартаментов в кондо-отеле Vertical Boutique**. Это первый подобный проект в Татарстане. Все номера выставлены на продажу отдельными лотами. Цена за лот начинается от 8,2 миллиона рублей, доходность от сдачи в аренду в будущем планируется на уровне 10—12% в год.
Номера сдаются полностью подготовленными к сдаче в аренду, с отделкой в едином стиле и оснащением, соответствующим международным требованиям к отелям 4*. Всего к реализации предлагается 102 гостиничных номера четырех основных классов (стандарт, комфорт, сьют и джуниор сьют). Каждый номер оборудован местом для работы, мини-кухней (микроволновая печь, чайник, плита на две горелки, минимальный набор посуды на двоих человек), отдельным санузлом и полностью укомплектован мебелью.
Номера продаются по договору долевого участия, после окончания срока строительства они передаются в собственность покупателя. После этого владелец сможет подписать договор на профессиональное управление с Becar Asset Management.
- Досрочный ввод 1-й очереди ЖК «Достояние»
В декабре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди строительства жилого комплекса «Достояние»***. Три дома были сданы с опережением почти на год — изначально сдача была запланирована на третий квартал 2024-го.
Жилой комплекс строится в развитой и активно развивающейся локации. В ближайшей доступности — детские сады, школы, гимназии и торговый центр. Началось строительство новой дороги, которая будет проходить вдоль ЖК с выездом на трассу М-7. В первой очереди — шесть домов на 809 квартир. Дома строятся из кирпича, по современным стандартам организации пространства (с колясочными в подъездах, безбарьерным доступом, двором-парком).
- Старт продаж 2-й очереди ЖК «Тура-Nova»
В 2023 году начались продажи второй очереди френдли-комплекса «Тура-Nova»****. Он располагается в активно развивающемся районе и, главное, в непосредственной близости к Казани. Относительно недалеко проходит трасса Казань — Зеленодольск, и дорога до въезда займет всего 10 минут.
Сам комплекс находится в тихом и спокойном месте. Первая очередь (девять домов) полностью сдана и заселена. На территории второй очереди запланированы продуктовый супермаркет, просторный паркинг и закрытый двор для жителей. Внутренний двор комплекса полностью свободен от машин, здесь обустраивают тематические игровые и современные спортивные площадки.
- Выход на рынок премиальной загородной недвижимости с брендом SWOY.ПЕТРОВСКИЙ
ГК «Новастрой» в 2023 году окончательно закрепилась на рынке премиальной загородной недвижимости: коттеджный поселок элит-класса SWOY.Петровский***** строится в 30 минутах езды от центра города, рядом с сосновым лесом и берегом Волги. Это одно из престижных направлений, и под этот проект была занята последняя свободная локация в этих местах.
Здесь всего 22 домовладения: клубный формат поселка исключает присутствие посторонних и случайных людей. К каждому участку подведены коммуникации, газ и электричество. Продажи начались летом, к настоящему моменту свободных участков остаются считанные единицы.
- ГК «Новастрой» стала «Надежным застройщиком России»
В январе группа компаний получила золотой знак общественного контроля в долевом строительстве «Надежный застройщик России», присвоенный ей за 2022 год. Это одна из престижных общественных наград в сфере жилищного строительства. Знак вручается по результатам жилищного и государственного контроля российских застройщиков — за высокие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.
Надежность застройщика оценивает Фонд развития механизмов гражданского контроля в несколько этапов. Присвоение золотого знака означает, что компания соответствует высоким стандартам работы с клиентами и показывает надежность по всем правовым аспектам деятельности.
- Таун-парк «SOKUROV» — призер премии «ТОП ЖК»
Еще один малоэтажный проект ГК «Новастрой» — таун-парк «SOKUROV»****** — стал призером престижного российского конкурса «ТОП ЖК» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Приволжском ФО, малоэтажные дома».
Призеры конкурса отбирались в соответствии с 17 группами критериев, среди которых социальная инфраструктура, дворовые пространства, архитектура, входные группы, подъезды, инженерные системы, безбарьерная среда и многое другое.
Дома в таун-парке сданы. Здесь 110 кирпичных двухуровневых таунхаусов и 16 домов, в каждом из которых от четырех до девяти квартир.
- «Новастрой» благоустроит сквер в Казани
В октябре ГК «Новастрой» презентовала проект благоустройства сквера в Старо-Татарской слободе Казани, который решила подарить городу в рамках концепт-комплекса «Максат» на пересечении улиц Камала и Заводской.
Площадь сквера составит 3,2 тысячи кв. м. В его наполнении предусмотрены разнообразные функциональные зоны, которые понравятся и детям, и взрослым: игровая площадка, спортивный уголок, тихая прогулочная зона для отдыха. Застройщик предполагает, что со временем сквер может стать центром социальной жизни в районе — здесь можно будет проводить мероприятия, фестивали, концерты.
- Выход на 6-е место в топе девелоперов Татарстана
В августе ГК «Новастрой» закрепилась на 6-й позиции в рейтинге застройщиков республики по объему строительства, строя одновременно более 100 кв. м жилья. В октябре группа компаний увеличила этот показатель до 125 тыс. квадратных метров.
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Справка
*Проектная декларация — на сайте нашдом.рф. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Бизнесстройпроект».
**Застройщик ООО «Специализированный застройщик «КРОНОС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
*** Застройщик ООО СЗ «Горизонт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
**** Застройщик ООО СЗ «Стройрезерв». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
***** ООО «Петровский», ИНН:1659184256.
****** Застройщик ООО «Арт-Строй 1». Разрешения на ввод в эксплуатацию получены.
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