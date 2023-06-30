В Казани презентовали жилой комплекс, который обещает стать сенсацией

На месте легендарного ресторана «Акчарлак» вновь забурлит жизнь: как устроен проект, который называют «казанским «Москва Сити»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой»

Жилой комплекс «Нова»* от ГК «Новастрой» обещает стать настоящей сенсацией на рынке жилья Казани. Уникальную локацию на месте легендарного ресторана «Акчарлак» застройщик обыграл блестящей архитектурной идеей. Здесь вырастут три башни разной высотности. В них будут представлены квартиры различной площади и с эксклюзивными планировками (в том числе с патио и террасами, несколько пентхаусов). Атмосфера приватности и безопасности обеспечивается приватным двором. Подробности проекта — в материале «Реального времени».

Легенда места

Несколько дней назад в конгресс-холле «Кристалл» отеля Palace by Tasigo торжественно прошла презентация ЖК Nova. Декорации, выстроенные на сцене, повторяли очертания башен жилого комплекса, а в зале собрались представители крупнейших банков, риелторского сообщества, эксперты по недвижимости, бизнес-партнеры ГК «Новастрой». Гости собирались в зале, проходя по красной дорожке, мероприятие вели Александр Герасимов и Гульназ Сафарова. Несколько эффектных номеров для присутствующих показали победители шоу «Новые танцы» на ТНТ DS CREW. Во время презентации ГК «Новастрой» получила в знак признания своих высоких компетенций диплом «За решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки» от федерального портала «Единый ресурс застройщиков».

На церемонии выступали победители шоу «Новые танцы на ТНТ». Фото предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой»

Итак, перенесемся на несколько десятков лет в прошлое. На перекрестке улиц Ершова и Гвардейской, на границе Советского и Вахитовского районов Казани, целых 30 лет проработал легендарный ресторан «Акчарлак». Наряду с «Домом татарской кулинарии», он был гастрономической визитной карточкой Казани. На переломе экономических эпох ресторан не выдержал новых реалий и был закрыт. В 2010 году разобрали и его здание, и локация в сердце города оказалась в запустении. Но она до сих пор так и называется в народе — «Акчарлак». Ведь у десятков тысяч горожан сохранились об этом месте самые добрые воспоминания, ассоциации с праздником, с вкусным угощением, с радостью и весельем.

Теперь, по прошествии 12 лет, сюда вновь вернется жизнь. Было принято решение возвести здесь жилые дома, вновь вернуть ресторанную индустрию и вдохнуть пульс жизни. Жилой комплекс на 17 тысяч квадратных метров, состоящий из трех башен разной высотности, реализует ГК «Новастрой».

Елена Стрюкова, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане, управляющий партнер Perfect Red, комментирует:

— Если взять весь город Казань и попытаться придумать лучшую площадку для строительства амбициозного проекта, жилого комплекса такого класса, то, мне кажется, сложно будет выбрать что-то лучше, чем территория бывшего ресторана «Акчарлак». Мы поистине счастливы были участвовать в разработке концепции коммерческих помещений этого проекта. И я от всей души желаю успеха этому проекту!

Елена Стрюкова, полномочный представитель РГУД в Татарстане. Фото предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой»

С географической точки зрения эта локация — настоящий центр города. Отсюда всего 5 километров до кремля, 4 километра — до площади Тукая, и при этом до ТЦ «Мега» — тоже всего 4 километра. Получается, что она — точка концентрации деловой и культурной жизни, место схождения транспортных, энергетических, деловых потоков города. И при этом массивная жилая застройка, которая здесь стоит с давних времен, обеспечила район многочисленными школами, детскими садами, иной социальной инфраструктурой.

Три башни бизнес-класса и концепция вертикального города

Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК «Новастрой», рассказала о концепции проекта. ЖК Nova будет воротами в центр Казани — он будет встречать вас при въезде из Советского района в Вахитовский. И это будут очень торжественные, парадные ворота, место притяжения и концептуальная доминанта. Этот ЖК уже сравнивают с комплексом «Москва Сити», он напоминает скорее торжественные высотки Манхэттена, чем архитектуру древней Казани. До сих пор ничего подобного в городе построено не было. Название Nova взято из латинского языка — сегодня астрономы обозначают этим словом явление, когда звезда ярко вспыхивает, потому что резко высвобождает огромную энергию — в сотни тысяч раз больше Солнца. Символизм очевиден. Такой новой звездой обещает быть ЖК Nova на небосклоне Казани.

Локация в сердце Казани пустовала много лет, и теперь в нее возвращается жизнь. Фото предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой»

Что же, кроме уникальной локации, делает новый ЖК звездой? Конечно же, архитектура. Он состоит из трех корпусов. В комплекс входят две высотные жилые башни — 20-этажная «Шампань» (155 квартир) и 19-этажный «Топаз» (134 квартиры), третий корпус называется «Урбан-Вилла», его фасад будет оформлен камнем, и в нем всего 24 квартиры. Все три составляющих комплекса объединены общим стилобатом, на котором находится приватный двор. Здесь же, в «Урбан-Вилле», будет работать приватный спортзал, только для жителей ЖК Nova, и фитнес-кафе с террасой, которая тоже будет выходить на стилобат. Таким образом, в жилом комплексе приватный двор и спортзал отделены от общественных пространств — это называется концепцией вертикального города.

В основе планировки двора — аллеи, которые делят пространство на несколько частей. Одна из них занята обширной детской площадкой с большой песочницей. Кроме того, во дворе есть комьюнити-пространство и зона тихого отдыха. Все аллеи сходятся на локальной площади, где будут проводиться праздники и общие мероприятия. Здесь обособлено место под настоящую, живую ель, которую в будущем будут наряжать на Новый год.

Центральная зона двора будет местом сбора жителей. Фото предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой»

По улице Патриса Лумумбы, вдоль домов, спроектирован прогулочный бульвар. На него будут выходить торговые помещения, отделенные при этом от дороги. Уже сейчас ведутся переговоры с крупнейшими рестораторами Казани и Москвы — застройщик намерен привести в свой новый проект ведущих операторов, которые зададут планку обслуживания не ниже, чем планка, заданная самим жилым комплексом.

Пентхаусы, патио и уникальные виды

Вход в лобби комплекса возможен как со двора, так и со стороны общественных пространств. Здесь применялось нейропроектирование: задачей проектировщика было сделать пространство человека максимально удобным, комфортным и подчиненным всем его желаниям. В лобби есть стойка консьержа, удобные переговорные зоны и зоны ожидания с дизайнерской мягкой мебелью.

Как и в любом современном ЖК, тут есть колясочные, места хранения велосипедов. В каждом подъезде — скоростные лифты бизнес-класса. Каждый лифт идет в паркинг, так что от машины до своего этажа можно добраться, не преодолев ни одной ступеньки. Кстати, о паркинге: он находится на первом и минус первом этажах, на нем 310 машино-мест, и в него оборудуются три заезда — с улиц Ершова и Патриса Лумумбы.

В подъездах спроектированы колясочные и места для хранения велосипедов и самокатов. Фото предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой»

В проекте 313 квартир. Квартирография очень разнообразная: от студий до четырехкомнатных квартир и пентхаусов.

— Хотелось бы подчеркнуть, что когда мы говорим «четырехкомнатная», мы имеем в виду квартиру с четырьмя спальнями, — уточняет Антонина Дарчинова. — Потому что в ГК «Новастрой» есть принципы, и один из них — не вводить потребителя в заблуждение. И поэтому, говоря «двухкомнатная квартира», мы говорим о квартире, в которой есть две отдельные спальни и кухня, объединенная с гостиной. Большинство квартир запроектированы в формате «евро» (или «смарт»). Количество санузлов в каждой квартире соответствует количеству спален.

Nova — это еще и коллекция уникальных видов из окна: благодаря уникальной локации они разнообразны: на «Миллениум», на улицу Ершова, на просторы Советского района, на акватории Волги и Казанки. Равнодушными они не оставят никого.

Эксклюзивные форматы квартир на сегодняшний день вызывают особый интерес. Это, к примеру, квартиры с собственными большими террасами и патио, расположенные на высоких этажах и позволяющие организовывать приватное времяпрепровождение на открытом воздухе с красивым видом на город. Пентхаусы находятся в башнях «Шампань» и «Топаз»: с индивидуальным доступом на этаж. Есть квартиры с увеличенными потолками (4,8 метра) — можно делать многоуровневую планировку комнат.

Квартиры сдаются в качественной предчистовой отделке.

Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК «Новастрой». Фото предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой»

«Задали для себя самую высокую планку»

За пять лет ГК «Новастрой» ввела в эксплуатацию уже более 100 тысяч «квадратов». Сейчас на стадии реализации находятся 7 жилых комплексов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров.

Высокое качество строительства, жесткое соблюдение норм и правил, вдумчивое оформление общественных пространств, создание комьюнити жильцов и уникальные архитектурные решения — все это «Новастрой».

Директор ГК «Новастрой» Денис Самарин высказался во время презентации:

— Год назад мы с командой ГК «Новастрой» начали этот проект. Задали для себя высокую планку, определили приоритеты. Территория находится на пересечении двух важнейших транспортных артерий. Это въезд в центр города. Не случайно на карте зонирования градостроительных регламентов эти территории значатся как значимые. Для многих казанцев это знаковое место. Здесь всегда была атмосфера гостеприимства, кипела жизнь, было много людей. И мы в своем комплексе хотели сохранить эту атмосферу насыщенной жизни и в то же время уюта. Впереди еще много работы, ведь нужно воплотить этот проект. На нас лежит большая ответственность!

Денис Самаркин, директор ГК «Новастрой». Фото предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ГК «Новастрой». Реклама. ООО «СЗ БСП»

Авторы архитектурного облика ЖК «Nova» — молодые специалисты из компании «Office DE Architects», проект отделки мест общего пользования разрабатывали авторы из студии архитектуры и дизайна RikhertStudio (с учетом нейробиологии и нейродизайна). Рабочим проектированием занимается бюро «Армида».

Анастасия Гизатова, руководитель АН «Счастливый дом» и эксперт по недвижимости Казани, поделилась впечатлениями с нашим изданием:

— Этот проект за глаза многие называют аналогом «Москва Сити» — говорят, что это будет «Казань Сити». Задел положен большой — мы уже видим, что есть собравшийся покупательский спрос. Этого объекта действительно ждут, потому что в Казани очень немного жилых комплексов, которые могут похвастаться такой удачной локацией. Успех проекта предопределен местом. Плюс то, что любит современный покупатель, — ультрасовременное архитектурное решение. Предполагаю, объект будет популярен и среди тех, кто покупает жилье для себя, и среди инвесторов (потому что аналогов проекту в городе очень мало). Думаю, весь комплекс будет очень быстро реализован, потому что конкурировать с ним на сегодняшний момент просто некому.

Людмила Губаева