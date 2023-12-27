25-летний юбилей, движение на Восток и новые победы
Как прошел 2023-й на АО «Эссен Продакшн АГ»
Один из крупнейших производителей продуктов в Татарстане — АО «Эссен Продакшн АГ» — в уходящем году широко отпраздновал 25-летие бренда «Махеевъ». Елабуга получила в подарок большой праздник, который увенчался бесплатным концертом Басты и Полины Гагариной на городском стадионе. Компания продолжила активное развитие: вводила на рынок новинки, собрала внушительный урожай федеральных наград. Ни на минуту не останавливалась благотворительная программа предприятия. Помощь детскому спорту, семьям в затруднительной ситуации, детям с ОВЗ, подарки для больниц республики — все эти традиции продолжились. Компания остается одним из флагманов пищевой промышленности России и не останавливается ни на шаг в амбициозных планах. Итоги года на «Эссен Продакшн АГ» — в обзоре «Реального времени».
- 25-летие бренда «Махеевъ»
В августе АО «Эссен Продакшн АГ» вместе со всей Елабугой отпраздновало 25-летие бренда «Махеевъ» и юбилей основания компании. Хедлайнерами большого городского праздника стали Баста и Полина Гагарина — это было их первое выступление в Елабуге. За 25 лет, прошедших с открытия первого небольшого майонезного цеха, компания выросла в одного из лидеров российского рынка по производству соусов, джемов и приправ. На соусном производстве в Елабуге производятся продукты под брендом «Махеевъ», которые продаются по всей России. А в Набережных Челнах работает кондитерская фабрика «ESSEN», продукты которой неизменно держатся в топе федеральных конкурсов.
К юбилею компания получила множество благодарностей и наград. В их числе — благодарность от раиса Татарстана Рустама Минниханова за заслуги в развитии пищевой промышленности республики, благодарственное письмо от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, благодарственные письма от депутатов Госдумы и отраслевых министров регионального уровня. Сотрудники компании удостоены государственных и внутренних наград: так, Леонид Барышев, гендиректор компании, получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», его заместитель по производству Роман Есаулов стал заслуженным работником пищевой промышленности РТ, а заместитель гендиректора Ильшат Шаймуратов получил звание «Почетный елабужанин».
- 11-летие кондитерской фабрики «ESSEN»
В 2023 году 11 лет исполнилось кондитерскому проекту АО «Эссен Продакшн АГ» — челнинской фабрике «ESSEN». Благодаря тому, что сюда изначально выбирали только лучшее оборудование мировых производителей, фабрика быстро набрала обороты и встала в ряд сильных кондитерских производств России.
Ежегодный объем производства здесь составляет 44 тонны продукции. Работают 17 производственных линий, на которых выпускают более 150 наименований кондитерских изделий. 15% продукции фабрики идет на экспорт в 28 стран мира. Здесь работают более 800 человек.
- Победа в премии «Марка №1 в России»
Торговая марка «Махеевъ» вошла в число лауреатов премии «Марка №1 в России — 2023». Продукция бренда победила в номинациях «Кетчупы и соусы» и «Джемы, повидла». Конкурс проводится с 1998 года, в нем путем опросов выявляются любимые бренды россиян. Вопрос в анкете для голосования формулируется так: «Какую марку в категории вы считаете лучшей?» Таким образом, потребитель вспоминает название бренда — это значит, что марка хорошо известна на российском рынке и ее выбирают миллионы россиян.
Кетчупы и джемы «Махеевъ» уже не раз становились лауреатами премии «Марка №1 в России». Новая победа подтвердила устойчивое положение бренда на рынке.
- Сладкий «Товар года — 2023»
Батончики «ДаЁжъ!» и шоколадная продукция для детей «Cho Ko-Te» стали победителями национальной премии «Товар года — 2023» в номинациях «Выбор и доверие поколения тинейджеров» и «Доверие мам в категории «Шоколад», отечественный производитель», соответственно.
Продукты кондитерской фабрики «ESSEN» удостаиваются этой престижной премии вот уже четвертый раз подряд: батончик «ДаЁжъ!» признается лидером в своей категории с 2020 года, а шоколадный бренд «Cho Ko-Te» начал победное шествие в 2021-м.
- Майонез и кетчуп «Махеевъ» — любимые бренды россиян
В рейтинге «Любимые бренды россиян 2023» майонез «Махеевъ» вот уже третий год подряд занимает первую строчку в своей категории, а кетчуп этой марки — на второй позиции в категории «Кетчупы».
Рейтинг с 2008 года готовит компания OMI (Online Market Intelligencе). В 2023-м итоги подводились среди брендов в 67 категориях наиболее часто потребляемых товаров и услуг.
Важно, что доля поклонников майонезов бренда «Махеевъ» с 2021 года поступательно росла: если три года назад их выбирали 21,9% респондентов, то в 2022 — 24,9%, а в 2023 — 25,9%. Кетчупу «Махеевъ» отдают предпочтение 28,3% опрошенных россиян.
- Международная выставка в Стамбуле: продукция «Махеевъ» и ESSEN вызвала фурор на Halal Expo
На крупной международной выставке Halal Expo — 2023, которая проходила в Стамбуле, продукция АО «Эссен Продакшн АГ» была представлена на стенде от Республики Татарстан. Представители компании встретились с действующими партнерами из стран исламского мира, провели продуктивные переговоры с потенциальными партнерами из Турции, Саудовской Аравии, Малайзии, Ливии и ряда других стран.
И кондитерский, и соусный ассортимент вызвал живой интерес и у официальных лиц, и у зрителей, пришедших на выставку. Представители «Эссен Продакшн АГ» рассказывают, что к стенду постоянно подходили посетители с вопросами о том, где можно купить елабужский майонез и челнинские конфеты. Настоящим хитом стала дегустация джемов — «Персик-Манго» вызвал настоящий ажиотаж.
- Благотворительный фонд «Махеевъ»: помощь рядом
Для АО «Эссен Продакшн АГ» всегда была важна социальная направленность бизнеса: компания поддерживает родную Елабугу, помогая благоустраивать ее улицы, скверы и площади.
Благотворительный фонд «Махеевъ» традиционно поддерживает детей с ОВЗ и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Так, в рамках акции «Марафон добра» фонд выделил более 100 тысяч рублей на закупку дорогостоящих препаратов для детей с инвалидностью. Проведен ряд мероприятий, праздников и благотворительных акций в Елабуге на средства фонда. Кроме того, оказана точечная помощь множеству просителей.
Традиционно фонд помогает Детской республиканской клинической больнице: на День защиты детей маленькие пациенты получили наборы сладких подарков, настольные игры и праздник, организованный специально для них. А к Новому году в больницу приехали почти 2 центнера сладостей для детей и их родителей, которым предстоит встретить праздники в клинике.
В апреле Елабужская ЦРБ получила от АО «Эссен Продакшн АГ» компьютерную технику на сумму 573 425 рублей. В числе приобретений — несколько стационарных компьютеров, два ноутбука, оргтехника, носимые устройства памяти и комплектующие к компьютерам.
- 50-летие Леонида Барышева
Юбилей генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» — с одной стороны, личный праздник. С другой стороны, его жизнь и карьера проходили неотрывно от его детища — АО «Эссен Продакшн АГ», которое он вместе с Вадимом Махеевым основал в далеком 1998 году. В Татарстане он известен не только как бизнесмен, промышленник и политик (депутат Госсовета РТ с 2009 года), но и как благотворитель, и верный гражданин своего города, который всегда знает, чем живет Елабуга и каковы чаяния ее простых жителей.
- Поддержка спорта
Еще одна традиционно сильная сторона социальной работы АО «Эссен Продакшн АГ» и благотворительного фонда «Махеевъ» — поддержка спорта в республике. В 2023 году компания активно поддерживала марафонское движение в республике и сотрудничала с «TIMERMAN». В стартовых наборах марафонов и соревнований по триатлону входил клубничный джем «Махеевъ». В течение спортивного сезона участники этих стартов получили и употребили 35 572 упаковки джема по 300 граммов. Бегуны рассказывают, что продукт пришелся очень кстати: он служит изотоником — источником быстрых углеводов, который можно употребить прямо на дистанции.
Благотворительный фонд «Махеевъ» помогает и детским спортивным организациям в родной Елабуге и Набережных Челнах. Основатели АО «Эссен Продакшн» Леонид Барышев и Вадим Махеев — и сами увлеченные спортсмены. Например, оба они в этом году участвовали в Казанском марафоне — бежали полумарафон.
Еще один важный результат 2023 года — продолжение проекта «Всеобуч по плаванию». К этой работе привлечен заслуженный тренер РФ по плаванию Сергей Бородин: он приехал в Елабугу, чтобы организовать работу с детьми. В рамках проекта всех второклассников Елабуги и Елабужского района учат держаться на воде, а впоследствии самых перспективных из них отбирают учиться в детскую спортивную школу (которая тоже открылась в Елабуге усилиями фонда). Вадим Махеев надеется на то, что в Елабуге удастся наладить и обучение юных спортсменов, и их селекцию — и через 10 лет можно надеяться, что городок на Каме подарит родному Татарстану олимпийского чемпиона!
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