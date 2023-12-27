История елочной игрушки
Как в России появилась традиция украшать елку, какими были дореволюционные елочные игрушки и какими — в советский период? Об этом — в новом выпуске «Книжной полки». Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с доктором исторических наук, профессором КФУ и автором книги «История елочной игрушки» Аллой Сальниковой. Они обсудят пропагандистские, патриотические, деревянные, современные елочные игрушки и новогодние традиции в нашей стране в разные периоды времени. А также поговорят о том, когда в Казани начали украшать елки, как власти СССР боролись с Рождеством и что происходило с праздниками во время Первой мировой войны и Великой Отечественной.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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