«Чудеса сбываются»: в Нижнекамске около трех тысяч детей посетили световое новогоднее шоу (видео)
Лазерное шоу, сладкие подарки, незабываемая встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой — это и многое другое ждало зрителей новогоднего представления, прошедшего в Доме народного творчества в Нижнекамске. Организатором праздничного мероприятия выступило АО «ТАИФ-НК». Окунуться в новогоднюю сказку смогли около трех тысяч детей работников компании. О том, как прошел праздник, — в видеоролике «Реального времени».
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