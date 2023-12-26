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«Чудеса сбываются»: в Нижнекамске около трех тысяч детей посетили световое новогоднее шоу (видео)

13:50, 26.12.2023 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Чудеса сбываются»: в Нижнекамске около трех тысяч детей посетили световое новогоднее шоу (видео)
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Лазерное шоу, сладкие подарки, незабываемая встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой — это и многое другое ждало зрителей новогоднего представления, прошедшего в Доме народного творчества в Нижнекамске. Организатором праздничного мероприятия выступило АО «ТАИФ-НК». Окунуться в новогоднюю сказку смогли около трех тысяч детей работников компании. О том, как прошел праздник, — в видеоролике «Реального времени».

Интернет-газета «Реальное время»
Общество Татарстан
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