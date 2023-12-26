Пять лет от обыска до ареста: дело Ханбикова «реанимировали» с участием Бастрыкина

Кто свидетельствует против «генерала» промышленности Татарстана

У экс-директора «Менделеевсказота» нашли недвижимость за границей, бывшему председателю совета директоров «Аммония» указали на обширные связи в Татарстане. Последнюю ссылку следователя ГСУ СКР в ходе арестов можно считать доводом, на основании которого процесс по «делу Ханбикова» перенесут за пределы республики. Впрочем, до этого пока далеко. Пока же защитники экс-«генерала» промышленности Татарстана обжаловали его арест. Шансы что Мосгорсуд рассмотрит этот вопрос до новогодних праздников мизерны.

«Открытое» заседание в Басманном и первый следователь — судья



Первая апелляционная жалоба на арест Рината Ханбикова поступила в Басманный суд Москвы 22 декабря, на следующий день после его водворения в СИЗО по делу на 246,4 млн рублей. К слову, в какой именно столичный изолятор помещен бывший депутат Госсовета Татарстана, экс-руководитель «Газпром межрегионгаз Казань» и совета директоров АО «Аммоний» в постановлении суда не говорится.

Зато из официально опубликованного документа суда следует — избрание меры пресечения Ханбикову проходило в открытом режиме. Иначе говоря, на словах судья Евгения Козлова постановила — выставить журналистов из зала, а на деле выносить постановление о закрытом заседании не стала. Заметим, что против удаления СМИ возражали и трое адвокатов обвиняемого, и сам Ханбиков, уверявший, что скрывать ему нечего.

Постановление содержит ряд противоречий. В частности, Басманный указывает — данное уголовное дело возбуждено больше четырех лет назад — 6 марта 2019 года в четвертом отделе по особо важным делам (по преступлениям в сфере экономики) Следкома по РТ. Но далее пишет: «на начальном этапе сбора доказательств, связанных с допросами свидетелей, а также закреплением конкретных фактов преступной деятельности Ханбикова» арест является обоснованным.

В основу подозрений силовиков легли выводы проверяющих из ФНС. realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом в тексте нет упоминания, что изначально дело возбуждалось и расследовалось в отношении неустановленных лиц. Хотя его фабула перекликается с нынешней — в 2019-м этих неустановленных подозревали в афере по факту реализации продукции «Менделеевсказота» московской компании «ТТТ» по заниженной стоимости. Причем предполагаемый ущерб на момент возбуждения оценивался в 602,5 млн рублей — то есть превышал ныне вменяемый размер хищения почти в 2,5 раза.

Именно в рамках этого дела 7 марта 2019-го в штаб-квартире «Газпром межрегионгаз Казань» и кабинете руководителя Рината Ханбикова прошли обыски. При этом в основу подозрений силовиков легли выводы проверяющих из ФНС.

Не упоминает суд и о том, что 6 июля 2019-го — через 4 месяца — дело было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления» следователем Дмитрием Линевичем, ныне федеральным судьей в Лениногорске.

По ходатайству Станислава Столярова (слева) райсуд Казани в 2020-м дал согласие на отмену постановления о прекращении дела неустановленных «прихватизаторов» удобрений. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в роли «реаниматора» того дела спустя год выступил руководитель четвертого отдела Станислав Столяров. Именно по его ходатайству 7 октября 2020 года Приволжский райсуд Казани дал согласие на отмену постановления о прекращении дела неустановленных «прихватизаторов» удобрений. Причем главным основанием ходатайства СК стали не какие-то новые данные о преступлении, а указание на то, что ранее следствием «не были совершены все необходимые действия». Информацию о вынесении такого решения «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Приволжского суда, уточнив, что ходатайство поддержала и прокуратура.

Дело об удобрениях изымал Бастрыкин

При этом Басманный суд засветил личную роль главы СКР в этой истории. Через неделю, после согласия Приволжского райсуда на «реанимацию» прекращенного дела, по решению Александра Бастрыкина материалы были изъяты из производства казанских следователей и переданы в центральный аппарат.

Более трех лет москвичи занимались этим расследованием в отсутствие подозреваемых, а 19 декабря 2023 года возбудили персональные дела в отношении пяти предполагаемых фигурантов и пошли на задержание. При этом сам текст постановления о возбуждении содержал не только фабулу, но и усматриваемую следствием роль каждого из пятерки. Двадцатого им предъявили обвинение в мошенническом хищении средств через фирму «ТТТ» на сумму 246,4 млн рублей в 2013—2018 годах, в составе организованной группы и с использованием служебного положения.

По версии СК и ФСБ, сначала экономически не выгодные сделки с посредником заключало ООО «Менделеевсказот», а после запуска нового производства — головная компания АО «Аммоний». При этом фирма «ТТТ» лишь закупала аммиачную селитру с дисконтом, продавая ее уже по рыночной цене, и не несла расходы за хранение, транспорт и погрузку, полагают силовики.

Любопытная картина вырисовывается и при сопоставлении связанных с «Аммонием» и фигурой Рината Ханбикова событий и хроники следствия:

май 2018 года — Ханбиков покидает пост совета директоров в «Аммонии»,

— Ханбиков покидает пост совета директоров в «Аммонии», декабрь 2018-го — февраль 2019-го — АО «Аммоний» атакует через арбитраж, борясь за контроль над предприятием, фирма «Татаммоний» (на тот момент — владелец доли 46,43% в АО). Фирму называли аффилированной с бывшим главой совета директоров, указывая на его близкое и не очень родство с тремя директорами «Татаммония»,

— АО «Аммоний» атакует через арбитраж, борясь за контроль над предприятием, фирма «Татаммоний» (на тот момент — владелец доли 46,43% в АО). Фирму называли аффилированной с бывшим главой совета директоров, указывая на его близкое и не очень родство с тремя директорами «Татаммония», март 2019 года — СК возбуждает уголовное дело в отношении неустановленных лиц и накануне 8 Марта приходит в офис Ханбикова с обысками,

— СК возбуждает уголовное дело в отношении неустановленных лиц и накануне 8 Марта приходит в офис Ханбикова с обысками, июль 2019 года — СК прекращает уголовное дело за отсутствием состава преступления,

— СК прекращает уголовное дело за отсутствием состава преступления, август 2019 года — наблюдательный совет ВЭБ.РФ под председательством Дмитрия Медведева одобрил договоры цессии по уступке кемеровскому «Азоту» Романа Троценко акций АО «Аммоний» и прав требования по ранее выданным кредитам на строительство и запуск нового производства в Менделеевске. Согласно открытым источникам, «Азот» выкупил долги менделеевского комплекса за $900 млн, при том что ВЭБ вложил в этот проект $1,5 млрд,

10 июля 2020 года Арбитраж РТ утверждает мировое соглашение между ВЭБом и инвестором «Аммония». realnoevremya.ru/Максим Платонов

декабрь 2019-го — Арбитраж вводит на «Аммонии» процедуру наблюдения. Заметим, при утверждении инвестпроекта «Аммоний» опирался на благоприятный прогноз по востребованности и цене минеральных удобрений, в частности карбамида, на внешнем рынке. Однако 2014-й год обрушил цены на данную продукцию, в итоге с момента запуска новый завод с трудом мог выплачивать даже проценты по кредиту ВЭБа, и над ним нависла угроза банкротства. Заметим, именно Ринат Ханбиков, при поддержке руководства РТ, отвечал за реализацию проекта «Аммоний» — от замысла до запуска.

— Арбитраж вводит на «Аммонии» процедуру наблюдения. Заметим, при утверждении инвестпроекта «Аммоний» опирался на благоприятный прогноз по востребованности и цене минеральных удобрений, в частности карбамида, на внешнем рынке. Однако 2014-й год обрушил цены на данную продукцию, в итоге с момента запуска новый завод с трудом мог выплачивать даже проценты по кредиту ВЭБа, и над ним нависла угроза банкротства. Заметим, именно Ринат Ханбиков, при поддержке руководства РТ, отвечал за реализацию проекта «Аммоний» — от замысла до запуска. март 2020 года — в федеральных судах развернулась битва за инфраструктуру «Аммония» — от складов до железной дороги, которая при Ханбикове оказалась на балансе компании «Аммоний Агро».

— в федеральных судах развернулась битва за инфраструктуру «Аммония» — от складов до железной дороги, которая при Ханбикове оказалась на балансе компании «Аммоний Агро». май 2020 года — Ринат Ханбиков покидает пост главы «Газпром межрегионгаз Казань», который занимал 22 года, и получает почетную должность советника при новом гендиректоре.

— Ринат Ханбиков покидает пост главы «Газпром межрегионгаз Казань», который занимал 22 года, и получает почетную должность советника при новом гендиректоре. 10 июля 2020 года — Арбитраж РТ утверждает мировое соглашение между ВЭБом и инвестором «Аммония», согласно которому к 2025 году завод должен выплатить инвестору Роману Троценко 111,7 млрд рублей.

Иски на 4 млрд рублей к Ханбикову были поданы в сентябре 2020 года и через неделю отозваны. realnoevremya.ru/Максим Платонов

14 сентября 2020 года — «Аммоний» подает два заявления в Арбитражный суд РТ, требует с Ханбикова 3 млрд 450,8 млн рублей убытков и еще 690 млн — с Ханбикова и бывшего гендиректора «Менделеевсказота» Абдрахманова,

— «Аммоний» подает два заявления в Арбитражный суд РТ, требует с Ханбикова 3 млрд 450,8 млн рублей убытков и еще 690 млн — с Ханбикова и бывшего гендиректора «Менделеевсказота» Абдрахманова, 21 сентября 2020 года — «Аммоний» отзывает оба иска,

— «Аммоний» отзывает оба иска, 5 октября 2020 года — СК подает в Приволжский суд Казани ходатайство о «реанимации» уголовного дела,

— СК подает в Приволжский суд Казани ходатайство о «реанимации» уголовного дела, 7 октября 2020 года — Приволжский суд дает согласие на возобновление расследования,

— Приволжский суд дает согласие на возобновление расследования, 15 октября 2020 года — Бастрыкин требует передать материалы дела в центральный аппарат СКР.

Также в сентябре 2020-го два менделеевских завода обратились в арбитраж с требованием признать ничтожными сделки по продаже 100 вагонов компании «РИКОНТ» и последующей сдачей данного имущества в аренду бывшим владельцам, а также взыскать 250 млн рублей. В марте 2021-го АС Татарстана отказал истцам, и две последующие инстанции утвердили это решение. Ринат Ханбиков привлекался по данному спору в качестве третьего лица.

В свидетелях обвинения засветили генподрядчика стройки?

Изучая хронологию, легко заметить, что отзыв гигантских исков к Ханбикову и Абдрахманову почти совпадает по времени с новым этапом уголовного преследования. Но означает ли это, что дело об удобрениях на 246 млн рублей может вырасти в 10—15 раз по размеру ущерба?..

Заметим, официально «дело Ханбикова» силовики Казани и Москвы не комментируют. Между тем по итогам арестов суд засветил в числе свидетелей предполагаемого преступления фамилии девяти граждан. В их числе — Аманова, Христофоров, Валеев и Чекмеров. Заметим, сотрудники с этими же фамилиями ранее работали в руководстве ООО «Менделеевсказот»: Венера Аманова — ведущим экономистом, Дмитрий Христофоров — начальником юротдела, Рафаэл Валеев — замначальника службы экономической безопасности, Роберт Валеев — помощником гендиректора, Николай Чекмеров — замдиректора коммерческого департамента по планированию и прогнозированию.

Еще интересней попадание в список свидетелей Есина, Абрамова и Алиева. Фамилии, конечно, распространенные. Однако в привязке к «Аммонию» и Ханбикову совпадений не так много.

Так, Виталий Абрамов в 2011—2018 годах работал директором той самой фирмы «ТТТ», через которую, по версии Следкома, прибыль от перепродажи удобрений уходила на счета аффилированных с членами предполагаемой преступной группы компаний по договорам займов.

Тимур и Дамир Алиевы успели отметиться на руководящих постах в «Менделеевсказоте» и «Аммонии». Тогда как Игорь Есин являлся председателем совета директоров ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида», именно эта компания выступала генеральным подрядчиком по проекту и строительству «Аммония».

Если именно этот Есин оказался в списке свидетелей, то вряд ли интерес следствия к стратегическому предприятию ограничивается историей с перепродажей удобрений на 246 млн рублей. Нельзя исключать, что силовики накопали за несколько лет материалы на несколько эпизодов, а первое обвинение после задержания предъявили по самому скромному. В надежде, что кто-то из арестованных начнет сотрудничать.

В СИЗО отправлены трое из пяти обвиняемых, включая Фирдиса Абдрахманова. скриншот realnoevremya.ru с видео пресс-службы Московских судов общей юрисдикции

Заметим, что 20 и 21 декабря Басманный суд Москвы отправил в СИЗО по делу Ханбикова троих — бывшего гендиректора «Менделеевсказота» Фирдиса Абдрахманова, бывшего директора московского представительства АО «Аммоний», нынешнего директора ООО «ТТТ» Аллу Куцакову и пенсионера Рината Ханбикова.

Под домашний арест суд отправил москвичку Гузель Салимгараеву, бывшего замдиректора и директора коммерческого департамента завода «Менделеевсказот», и Зухру Зиятдинову, экс-начальника отдела продаж завода «Менделеевсказот» из Татарстана.

СК об опасности Ханбикова и зарубежном активе Абдрахманова

В картотеке суда пока отражается лишь жалоба на меру пресечения Ханбикову. По данным источников «Реального времени», адвокаты других фигурантов также планируют продолжить спор о законности заключения под стражу и домашний арест в Мосгорсуде.

В частности, защитники указывали — преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а потому самая суровая мера к фигурантам применяться не должна. Басманный суд эти доводы отверг.

В отличие от данных, которые представлял следователь ГСУ СКР Дмитрий Назаров. На заседании по Ханбикову он напоминал, что обвиняемый избирался депутатом Госсовета три срока подряд, работал во фракции «Единая Россия» и занимал руководящие должности в двух промышленных предприятиях.

«На свободе Ханбиков может уничтожить доказательства, угрожать потерпевшим и свидетелям», — заявлял в Басманном суде следователь. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Обладает обширными связями в Татарстане», — резюмировал представитель следствия. — При этом большинство свидетелей по уголовному делу являлись подчиненными Ханбикова и проживают в Татарстане. У следствия имеются данные полагать, что на свободе Ханбиков может уничтожить доказательства, угрожать потерпевшим и свидетелям с целью изменения ими показаний, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Заметим, в постановлении суда по мере пресечения Фирдису Абдрахманову также отражены ссылки на «свидетелей из числа подчиненных», на «обширные связи» в Татарстане и мандат депутата Менделеевского горсовета четвертого созыва.

— Кроме того, Абдрахманов имеет заграничный паспорт, а также недвижимость за рубежом, в связи с чем может выехать за пределы РФ и скрыться, — отмечал следователь Назаров.

О какой стране и недвижимости идет речь в постановлении не сказано. Неясно пока и в какой период приобретена эта самая недвижимость, и как она соотносится с периодом преступления. От комментариев по этой теме пока воздерживается и защита обвиняемого.

Попадет ли этот актив в список арестованного по делу имущества — покажет время. Из доводов следователя в суде напрашивается закономерный вывод — ссылка на обширные связи в Татарстане может стать аргументом в пользу переноса процесса за пределы республики.