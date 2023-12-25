«Кто долго работает, помнит, как мы бились за зарплату»: Ирада Аюпова подвела в цирке итоги года

2,5 млрд рублей внебюджетных средств, привлечение молодых режиссеров и эхо «Минбара»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Итоги работы Министерства культуры РТ подводили сегодня в цирке: сначала журналистам показали отрывок репетиции, а потом глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова рассказала, сколько учреждения культуры заработали вне бюджета, почему она до сих пор настаивает, чтобы в театрах были пеленальные комнаты, и в чем нерешенная проблема мусульманского кинофестиваля. На итоговой встрече с министром побывал журналист «Реального времени».



Финансовые рекорды в культуре

В уходящем 2023 году внебюджетные поступления в отрасли выросли по сравнению с прошлым годом на 43% — до более 2,5 млрд рублей. Это около 90 млн посещений учреждений культуры за год. Из них около 11 млн походов в музеи. Один из рекордов принадлежит Национальной библиотеке, в которую во время аниме-фестиваля пришло 8,5 тысячи человек. При этом в республике было продано 2,5 млн билетов по «Пушкинской карте» на сумму 873,5 млн рублей.

— Думаю, с учетом предновогодней недели мы еще получим доход. Вот с Эльмирой у нас бои по этому, — кивнула Аюпова в сторону директора цирка. — 75% шли на заработную плату. Сейчас учреждения говорят: не надо нам 75, даже 50% выше крыши, нам более чем достаточно, поскольку есть фонд оплаты труда. Плюс майские указы. Кто долго работает, помнит, как мы бились за зарплату в отрасли 15 лет назад. Это была нищенская зарплата. В отрасль никого нельзя было привлечь. Сейчас другой процесс: у меня из министерства, из муниципальных органов управления уходят. Зарплата в отрасли выше, чем в управлении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 2023 год данные такие: 45 540 рублей — средняя заработная плата в муниципальных учреждениях культуры, 66 080 рублей — по государственным учреждениям культуры.

Отдельно Аюпова говорила о 2024-м как о Годе семьи, вспомнив о своей идее организовывать везде пеленальные комнаты.

— Я и сегодня на той же позиции. У меня внуку два года. Если не будет инфраструктуры, чтобы организовывать пребывание ребенка в театрально-зрелищном учреждении, музее, семьи туда не пойдут.

Да, необходимы и детские комнаты, где дети могут играть, пока родители смотрят спектакль, отметила Аюпова. И создание контента, интересного всей семье. Министр напомнила, что в результате решения пускать детей бесплатно в музеи и музеи-заповедники число посещений семей с детьми выросло на 30%.

Планы на 2024 год

В 2024-м среди планов — «Семейный абонемент». В частности, он включает в себя маршрут, который начинается от Литературного музея Тукая и заканчивается либо смотровой площадкой театра Камала, либо закулисьем. Кроме того, решено реализовывать с первого квартала 2024-го проект «Дети — детям», когда младшее поколение само водит экскурсии, играют спектакли, снимают фильмы, делают фотопроекты и так далее:

— Новое поколение детей — они в меньшей степени традиционалисты, они в меньшей степени воспринимают культуру, как наши родители. Им важнее интерактив, им важно быть вовлеченными.

При этом Аюпова напомнила, что и люди, которые не являются детьми или пенсионерами, также не занимаются творчеством:

— Кто из вас начал рисовать в 40 лет? — обратилась она к журналистам. — Или играть на саксофоне? Кто из вас ходит на танцы?

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле в Казань приедут «Музейные маршруты России». Это проект Министерства культуры РФ. 19—24 мая на 30 площадках пройдет Всероссийский библиотечный конгресс: 2 000 участников, а также руководители библиотек из стран БРИКС, ОИС, СНГ. В июне ожидается Всероссийская детская Фольклориада. Об отпусках нам посоветовали забыть, отметила Аюпова. Также был представлен график Сабантуев: в частности, Тюркский пройдет в Горно-Алтайске, Всероссийский сельский — в селе Барда Пермского края, а XXIV Федеральный Сабантуй — в Йошкар-Оле. Хедлайнером театрально-образовательного форума «Науруз» станет поставленный в этом году в Турецком государственном театре спектакль «Убийство Гонзаго» Фарида Бикчантаева.

Вернется ли «Золотой минбар»?



Отдельно Аюпова выделила проект книги «Особенности национального театрального менеджмента», который представляет собой дипломные работы сотрудников Камаловского театра — выпускников программы MBA в Высшей школе бизнеса КФУ. «Реальное время» уточнило в связи с этим, как министр относится к проблеме дефицита молодых татарских режиссеров, которая была озвучена на заседании Совета по культуре.



— Проблема не в отсутствии молодых драматургов и режиссеров. Мы сейчас в ГИТИСе готовим пять человек, в этом году выпустились неплохие ребята. А в необходимости изменения концепции их закрепления в республике, — отметила Аюпова. — Тема, вообще, сложная. Как добиться обновления кадров режиссеров? Как добиться присутствия произведений молодых драматургов в репертуарах наших театров? Вопросов много.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, Аюпову попросили высказаться по поводу фестиваля мусульманского кино. Она указала, что мероприятие постоянно проходит с конфликтами: это касается и участников, и самих картин. И напомнила, что первоначально он назывался «Золотой минбар»:

— Это было более правильное название. Фестиваль мусульманского кино — это сильно накладывает ограничение. Можно я скажу как человек, у которого со стороны и матери, и отца были очень сильные духовные корни? Кино, облики, подглядывания — это вообще харам. Можно спорить, но если совсем ортодоксально. У меня со стороны мамы корни — в Белозерье. Я знаю, что это такое. Я впервые приехала в Белозерье в начале 2000-х годов.

Большой вопрос, сказала Аюпова, как сохранить самобытность и индивидуальность этого фестиваля.



1 / 49 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в 2024 году, по словам министра, наконец начнутся работы в многострадальном здании ТЮЗа — как минимум в левой части второго этажа. Объект попал в национальный проект «Культура», закончена подготовка проектно-сметной документации.