Ильгиз Зайниев: «Кто через 10-20 лет будет возглавлять татарские театры?»

Заседание Совета по культуре посвятили воспитанию молодых режиссеров

На заседании Совета по культуре при раисе Татарстана, который прошел вчера в обновленном Фешинском училище, много говорили о театре. Упоминали кино, экспериментальные центры ремесел — но возвращались к театральному действу, договорившись вплоть до предложений подумать о том, как внедрять технологии «Пушкинской карты» в помощь детям до 14 лет.

Соответствие традиционным российским духовно-нравственным ценностям

А дело в том, что основной темой совета было патриотическое воспитание. К примеру, в начале выступления министр культуры РТ Ирада Аюпова показала фильм, в котором молодые люди отвечали на вопросы вроде «С чего начинается родина». Среди литературных произведений они упоминали «Судьбу человека» и «Тихий Дон». То есть сочинения достаточно старые.

В частности, Аюпова сообщила, что в рамках внедрения новаций в разработке государственного задания появится такой процесс, как «корректировка индикатора показателя качества — соответствие создаваемых произведений, экспозиций традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Этого, подчеркнула министр, раньше не было.

Она посетовала, что при обилии современного материала в республиканских театрах нет такого проекта, как рок-оратория «Молодая гвардия. Черный январь 1943 года» Луганской государственной академии культуры и искусств, который пообещала показать в Татарстане.

Кроме того, сейчас в недрах министерства разрабатывается проект «Семейный абонемент» для совместных продолжительных культурных походов. Первый пример — экскурсия «Тукай и театр», который начинается в литературном музее Тукая, а завершается либо на смотровой площадке театра Камала, либо за его кулисами. К слову, один из спикеров, Руслан Сафаров, председатель Тетюшского родительского совета, и вовсе предложил подумать о том, чтобы «Пушкинская карта» действовала не только с 14 лет.

Учиться не в ГИТИСе, а у Бикчантаева

А первым после министра слово взял художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев. Он внес два предложения. Одно конкретное: издать классику татарской драматургии.

— Такого многотомника нет, начиная с «Бичара кыз» («Несчастной девушки») до 2000-х годов, — пояснил он позже «Реальному времени». — Собрать пьесы Наки Исанбета, Тази Гиззата… Найти эти пьесы сейчас — это сложно. Я вот не научился ходить в библиотеку, читаю дома.

А первым после министра слово взял художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Вторая тема была более широкой — воспитание своих режиссеров.

— Сейчас обучают их в ГИТИСе, я же предлагаю сделать так, как учили нас, — собрав курс при театре Камала, — объяснил Зайниев. — Чтобы это были режиссеры, которые понимают дух нашей культуры, наш «моң», что это — наш театр. И они с приехавшими из Москвы, учась друг у друга, применяя «оттуда» новые формы и эстетику, сочетая это с национальными традициями, стали по-настоящему татарскими режиссерами. Кто через 10-20 лет будет возглавлять татарские театры?

Раиса Республики настолько заинтересовала речь Зайниева, что когда тот решил закончить выступление из-за регламента, то предложил ему высказаться конкретнее. После чего попросить оформить предложения письменно.

Нужен свой театральный институт

Зайниева легко понять, если посмотреть на список татарских режиссеров фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». Об этой проблеме мы писали еще в прошлом году: в 2023-м активные в республике Тимур Кулов и Ильгиз Зайниев перешагнули рубеж в 35 лет. График Айдара Заббарова (32 года) расписан полностью на 2024-й, если не далее. Активнее стал работать Рамиль Гараев, Атнинский театр возглавляет Рамиль Фазлиев. И так далее. Новых имен вы не услышите.

Эту проблему пытается решить театр Тинчурина, который с 2021 года проводит курсы для молодых режиссеров, после они сдают экзамены в ГИТИС. Также с московским вузом сотрудничал Качаловский театр, о чем напомнил Александр Сладковский. Но он получил в итоге актеров. А Зайниев говорит о режиссерах, которых действительно не хватает.

После окончания заседания учитель и коллега Зайниева, главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев конкретизировал его чаяния до короткой фразы: Казани нужен свой театральный институт. Главрежа можно понять: на Кабане строится многозальное здание театра, которое ежедневно надо будет наполнять зрителями, а значит — постоянно ставить новые татарские спектакли.

После окончания заседания учитель и коллега Зайниева, главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев (справа) конкретизировал его чаяния до короткой фразы: Казани нужен свой театральный институт. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru