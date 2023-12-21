Екатерина Писарева: «И прошлое, и будущее говорят нам о настоящем»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Писаревой

Весной 2022 года у россиян сильно изменились литературные вкусы. Главный тренд, который наметился тогда, — это популярность исторической литературы. Она вытеснила книги о бизнесе и инвестировании. Одновременно с этим интерес читателей привлекает и художественная историческая литература, которая была популярна всегда. Но сейчас многие русскоязычные авторы уделяют ей особое внимание. Ей и антиутопиям. Почему эти два жанра невероятно популярны именно сейчас? Об этом в новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с шеф-редактором группы компаний «ЛитРес» Екатериной Писаревой.

Забытые страницы прошлого и собственная память

Екатерина Писарева считает, что сегодня современные писатели обращаются к прошлому, их интересует собственная память, ее механизмы и возможности. В исторической литературе даже появился новый тренд — открытие малоизученных или забытых страниц истории. Это может касаться как глобальной мировой истории, так и отдельных народов.

Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева:

— Еще мне кажется, что наших писателей продолжает волновать история семьи: драмы, проблемы, насилие в семье, внутренние тайны. Это мы видим как у зарубежных писателей, так и у русскоязычных. Но они раскрывают эту тему по-разному.

Предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Писаревой

В отличие от классической литературы, современная дает новый взгляд на уже известные события, показывая их с другой, неизвестной стороны. А также историческая проза современного автора больше рассказывает про нас, про наши переживания и боли, про то, как мы воспринимаем исторические события в отдалении. «Современные авторы иначе осмысляют события Второй мировой войны, нежели писатели 1960-х или 1970-х» — сказала Екатерина Писарева.

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Для многих современных авторов прошлое стало источником вдохновения, где можно черпать огромное количество всевозможных сюжетов. Одновременно с этим говорить о настоящем через призму очень отдаленного прошлого более безопасно. К примеру, истории о Средневековье вызовут меньше вопросов, чем истории о 90-х. Но при этом можно ярко и эффектно показать борьбу добра и зла с очевидными аллюзиями. То есть в исторических декорациях современные авторы рассказывают о вечных вещах, которые не теряют актуальности. Ни сейчас, ни в будущем.

Антиутопии и футурология

Но кроме этого, писателей и читателей волнует тема будущего, что нашло отражение в антиутопиях. В них писатели рассказывают о мире, в котором мы можем жить уже через несколько десятилетий, или о том, что будет реальностью через сто и более лет. Фишка антиутопий в том, что это всегда реакция на настоящее. Писатели замечают какие-то тенденции в обществе, политике, мире, а затем фантазируют о том, куда эти тенденции могут привести человечество. Антиутопия — это один из сценариев нашего будущего.

О том, что такое антиутопии, читайте тут.

предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Писаревой

Во многом темы произведений зарубежных и русскоязычных авторов совпадают. Но есть различия. К примеру, в прозе писателей США, Великобритании и Европы появляется тема пандемии. Авторы пытаются осмыслить происходящее, понять, где грань между защитой граждан и нарушением их прав. Часто это книги в жанре антиутопии, где показаны последствия ограничений в виде хорошо выстроенного тоталитарного государства. Такая классическая антиутопия об эпидемиологическом постапокалипсисе.

Подборку книг про эпидемии можно посмотреть тут.

В русскоязычной прозе тема ковида прошла по касательной. Первые книги появились еще во время локдауна, когда герои произведений находились в изоляции дома. Была даже книга, в которой история рассказывалась от имени коронавируса. Но в целом пандемия не стала одной из главных тем в литературе. Ее быстро сменила общая нестабильность в стране, которая переключила внимание писателей на прошлое и будущее. «И прошлое, и будущее говорят нам о настоящем» — отметила Екатерина Писарева.

Выдуманные славянские миры

В этом году стали невероятно популярны книги в категории Young Adult, написанные в жанре славянского фэнтези. При этом нельзя сказать, что их читает исключительно молодая аудитория. Художественная литература, построенная на фундаменте славянской мифологии, вызывает интерес как у людей до 25 лет, так и старше.

предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Писаревой

Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева:

— Авторы книг действительно погружаются в славянскую мифологию, фольклор и создают новые миры. Для читателя эти произведения служат отправной точкой, чтобы глубже погрузиться в контекст. К примеру, после книг на основе славянской мифологии многие идут читать труды Владимира Проппа, чтобы понять структуру построения сказок и распознать все сказочные элементы. То есть люди отталкиваются от одного фантастического сюжета, а затем погружаются в культурологию, мифологию и традиции страны.

Что будут читать в 2024 году

Екатерина Писарева считает, что в следующем году будет популярно все то, что читают сейчас. «Никуда не денутся исторические романы, фантастика и фэнтези. Но у меня есть ощущение, что мы увидим литературу прогнозов, литературные предсказания. Может быть, это будут книги с использованием Таро. Потому что уже сейчас появляются литературные игры, которые становятся частью книги. И опять-таки будет популярна футурология» — рассказала Екатерина Писарева.

Писательница Ксения Буржская и Екатерина Писарева предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Писаревой

Она считает, что не стоит в следующем году ждать политических триллеров или в целом художественных книг о политике. Екатерина предполагает, что говорить о современной политике будут иносказательно, опять-таки через исторические романы или через антиутопии. Она не исключает заигрывания писателей с искусственным интеллектом, а значит, нас ждут произведения, написанные об ИИ и в соавторстве с ним. «Мне кажется, появится литература новой эмиграции. Люди, которые потеряли ощущение дома, будут рассказывать об этом. Необязательно про повестку. Это могут быть личные истории в жанре автофикшн», — подытожила Екатерина Писарева.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» мы поговорили об интересе к азиатской литературе. Обсудили, почему вырос спрос на книги о Северной Корее. Размышляли о женской и мужской литературе и в целом об актуальности такой градации в XXI веке. А также обсудили тему нейросетей, и смогут ли они заменить писателей.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».