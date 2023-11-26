Леонид Юзефович представил в Казани свою новую книгу

В рамках книжного фестиваля «Текст» прошла презентация книги «Поход на Бар-Хото» о Монголии в 1920-х годах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Национальной библиотеке РТ в эти выходные проходит книжный фестиваль «Текст». Его хедлайнером стал писатель, историк, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонид Юзефович. Вчера, 25 ноября, он презентовал казанцам свою новую книгу — «Поход на Бар-Хото». Она вышла осенью этого года в издательстве «Редакция Елены Шубиной».

Большая повесть или маленький роман

Свою презентацию Леонид Абрамович провел в формате лекции о Монголии 1920-х годов. Дело в том, что Монголия — это одно из основных мест действия в произведении «Поход на Бар-Хото». Кстати, сам писатель называет свою книгу «большой повестью или маленьким романом», поскольку ее объем чуть дотягивает до 300 страниц. По сюжету русский офицер, капитан Солодовников находится в Забайкалье в 1930-х, куда его выслали из Ленинграда. Здесь он заново осмысляет свою жизнь и вспоминает период служения военным советником в монгольской армии в 1912—1914 годах. Тогда монголы боролись за свою независимость от Китая. А Бар-Хото была крепостью, осажденной китайцами.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

История про Монголию не случайность. Леонид Юзефович давно собирал материал, а его интерес к этой стране тянется еще с юности.

Писатель Леонид Юзефович:

— Те места, в которых мы живем в юности, становятся основой нашей личности, это часть нашего духовного опыта. Я служил в Забайкалье, а Монголия входила в состав Забайкальского военного округа. Тогда много общался с бурятами, монголами и ойратами. Интерес — это разновидность любви. Нам иногда сложно объяснить, почему у нас интерес к той или иной истории. Герой моей книги говорит, что у ненависти всегда найдутся причины, а любовь — беспричинна.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Среди фотографий Монголии 1920-х годов, которые Леонид Абрамович показывал на своей презентации, была та, что стала обложкой книги. И история обложки не менее интересна, чем сама книга. Один из знакомых писателя снимал квартиру в московских Черемушках. Когда он затеял небольшой ремонт, то обнаружил под диваном альбом с фотографиями Монголии 1920-х годов. Оказалось, что он снимает квартиру у внука знаменитого советского разведчика Ивана Чичаева. Этот легендарный человек во время Второй мировой войны жил в Лондоне и координировал деятельность советской и британской разведок. До этого он работал в Японии. А начинал свою деятельность в Монголии в 1920-х годах. Среди найденных фотографий была как раз та, что сейчас стала обложкой книги.

На этом закончилась история обложки, но не ее символика. На фотографии изображена монгольская женщина и стела, на которой высечена известная мантра северного буддизма. Эту же надпись весной этого года Леонид Юзефович случайно обнаружил на камне в кисловодском парке. Тогда уже книга была написана, но еще не отправлена издательству.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Писатель Леонид Юзефович:

— Я не умею читать по-тибетски, но знаю начертание самой известной мантры северного буддизма. Именно она и написана на скале. Но где Тибет, где Монголия и где Кисловодск. Кто оставил эту надпись? Может быть, это монголы, калмыки, буряты, тувинцы. А может быть, студенты-востоковеды. Я не знаю. Но когда ты постоянно о чем-то думаешь, то жизнь подбрасывает что-то, связанное с предметом размышлений. Я уверен, если бы тогда не писал эту повесть, то или пошел бы другой дорогой, или бы просто прошел мимо и не обратил внимания.

Угра, «Монголор» и Джа-лама

Все это — реальные исторические места и персонажи, которые есть в книге «Поход на Бар-Хото». Угра — это город, который в 1924 году получил название «Улан-Батор». Последнее переводится как «красный богатырь», а Угра получила свое название от «ставки хана». В то время в Угре правил теократический владыка Богдо-гэгэн VIII. Он был одновременно и монархом, и первосвященником.

Считается, что в 1920-е население Угры составляло порядка 100 тыс. человек. По тем временам это очень большой город. Половину населения составляли китайцы, другую половину — монголы. Из них тысяч 30 — ламы. Для сравнения: в Казани тогда жило около 200 тыс. человек.

На фотографии позади Леонида Юзефовича изображение здания золотопромышленной компании «Монголор» realnoevremya.ru / Максим Платонов

Среди фотографий, которые показывал Леонид Юзефович казанской публике, было изображение здания золотопромышленной компании «Монголор». Оно тоже имеет отношение к повести «Поход на Бар-Хото», в этом здании живет главная героиня повести. В реальности это строение предназначалось под офис «Монголора». Но месторождение золота оказалось маленьким и быстро истощилось. Служащие этой конторы разъехались, а здание начали сдавать под квартиры. Здесь жили многие богатые сотрудники русского консульства.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

В новой книге Юзефовича три главных героя — два русских и один монгол. Последнего зовут Зундуй-гелун. И у него есть прототип, реальная историческая персона. Это бандит Джамса-лама, или просто Джа-лама. Он был очень жестоким человеком, авантюристом, лидером разбойничьего отряда. Джа-лама хотел создать собственное государство на западе Монголии. В книге «Поход на Бар-Хото» Зундуй-гелун объявил себя воплощением Джамсарана. Джамсаран — это один из грозных хранителей буддизма. Люди, в которых воплотился Джамсаран, никогда не попадут в нирвану, потому что они проливают кровь врагов буддизма. Несмотря на убийства и жестокость, они нужны для того, чтобы охранять религию. Зундуй-гелун решил, что он воплощение Джамсарана и имеет право проливать кровь ради некой высокой буддийской идеи. Кстати, Джа-лама появляется и в степной саге Натальи Илишкиной «Улан Далай».

Смотрите обсуждение книги «Улан Далай» с Натальей Илишкиной тут.

«Я не читаю исторические романы»

Несмотря на то, что сам Леонид Юзефович пишет исторические романы, у него к ним своеобразное отношение. Он говорит, что для него исторический роман — это произведение, в котором действие происходит за пределами памяти трех поколений. А также писатель отмечает, что в англоязычной критике есть четкое разделение на романы о прошлом, минувшем и исторические романы. «То, что помнят мои дед и бабушка, — это не исторический роман. Для моего сына Отечественная война, в которой участвовали мои родители, еще не история. А для моего внука уже и Отечественная война — история. А для меня и Гражданская война еще не история, потому что мои дед и бабушка родились в 1892 году», — рассказывает Леонид Абрамович.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Писатель Леонид Юзефович:

— Я не читаю исторические романы вообще. Считаю, что они очень полезны в юности, они пробуждают интерес к истории. А потом, если меня интересует какая-то эпоха, зачем читать исторические романы? Я буду читать мемуары, письма, воспоминания, документы, исторический труд. Если вы хотите почерпнуть что-то о прошлом, не читайте исторические романы.

При этом Юзефович выделяет особый тип исторических романов, к которым он имеет отношение и которые он пишет. Это произведения о вечных вещах, и в прошлом они видны яснее. В качестве примера он привел роман Евгения Водолазкина «Лавр» и «Хазарский словарь» Милорада Павича. В этих произведениях есть то, что относится и к эпохе, в которой живет автор, и к более раннему периоду. Юзефович утверждает, что о вечных вещах проще говорить на основе исторического материала.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Помимо презентации «Похода на Бар-Хото», Юзефович провел сессию вопросов и ответов, а также рассказал о своей следующей книге. Это будет сборник стихов, которые он писал всю жизнь, но никогда не издавал. Так что скоро поклонники творчества Леонида Абрамовича узнают его не только как писателя и историка, но и как поэта.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».