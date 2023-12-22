День в истории 22 декабря: День энергетика, годовщина «дела Гафурова», 33 года Пенсионному фонду России
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 декабря 2023 года
22 декабря раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Альметьевский и Нижнекамский районы. В России отмечают День энергетика, мероприятие в честь которого пройдет и в Казани. Два года назад уже экс-ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору» и арестовали, восемь лет назад после реставрации открыли одну из старейших мечетей Татарстана — Галеевскую, а 130 лет назад ввели в эксплуатацию Московско-Казанскую железную дорогу. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Альметьевский и Нижнекамский районы.
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика.
- Чемпионат России по волейболу — «Зенит-Казань» против «Факела» из Нового Уренгоя.
Кто родился: Яков Шейнкман и Владимир Марковников
- 1744 — основатель отечественной эпидемиологии Даниил Самойлович (умер в 1825 году).
- 1890 — политик Яков Шейнкман. Занимал в 1917—1918 годах разные руководящие должности в Казани: был председателем Казанского ревкома, Казанского совета и комитета РСДРП(б), затем председателем Совнаркома и народным комиссаром продовольствия Казанской советской рабоче-крестьянской республики. Был расстрелян у стен Казанского кремля — там главная улица сейчас называется проездом Шейнкмана.
- 1890 — лидер башкирского национально-освободительного движения в 1917—1920 годах Ахмет-Заки Валиди.
- 1912 — поэт, языковед Мустафа Нугман (умер в 1976 году).
- 1837 — русский химик Владимир Марковников (умер в 1904 году). Учился и преподавал в Казанском университете. В 1868 году был одним из организаторов Русского химического общества и одним из активнейших инициаторов издания химического журнала на русском языке. В августе 2020 года Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике Международной премии имени В.В. Марковникова. Она присуждается за «выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии».
- 1858 — итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини. Известен в том числе оперой «Турандот».
- 1937 — советский и российский писатель Эдуард Успенский (умер в 2018 году). Является автором детских книжек про крокодила Гену, а также кота Матроскина, дядю Федора, почтальона Печкина.
- 1939 — российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик Лео Бокерия.
- 1970 — генеральный директор АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» Альберт Ахметзянов.
- 1973 — председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани Ренат Галяутдинов.
- 1980 — актриса Гульназ Науметова. Она играет в театре имени Тинчурина с 2003 года. Вела передачу «Җырлап татарча өйрәнәбез» («Учимся говорить по-татарски через песни») на ТНВ, озвучивает мультфильмы на «ШАЯН ТВ», снималась в сериале «Ак чәчәкләр».
Кто скончался: Шариф Камал и Николай Островский
- 1942 — писатель Шариф Камал. Первые произведения опубликовал в 1905 году, помимо прозы, сочинял пьесы. После революции был редактором газеты «Кызыл Татарстан», научным секретарем Татарского дома культуры, инспектором республиканского Главлита, заведующим литературной частью татарского театра. Был исключен из Союза писателей СССР из-за близкого знакомства с Каримом Тинчуриным, Кави Наджми, Гумером Гали — жертвами репрессий, этой участи сам избежал. После смерти в Казани открылся его музей-квартира.
- 1936 — советский писатель Николай Островский, автор романа «Как закалялась сталь». Кстати, улица в центре Казани названа не в его честь, а в память о его однофамильце — драматурге Островском, который написал «Бесприданницу» и «Грозу».
- 2019 — известный татарский общественный деятель, председатель Набережночелнинского общества татаро-башкирской дружбы «Агыйдел» Маузир Гиниятуллин.
- 2021 — основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин.
- 2021 — Народный художник Республики Татарстан Рашит Газиев.
Праздники: День энергетика и День зимнего солнцестояния
- День энергетика. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 мая 1966 года и полностью назывался как День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года.
- День Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил России. Праздник установило Минобороны своим приказом от 21 декабря 1995 года в честь создания этой службы — ее учредил император Николай II 22 декабря 1915 года. Ее создали для контроля за погодными условиями на линии фронта ради успешного планирования боевых операций.
- День зимнего солнцестояния. В этом году он выпал на 22 декабря. Ассоциируется с возрождением, так как ознаменовывал собой начало увеличения продолжительности светового дня и сокращения темного времени суток.
События в истории: введены почтовые марки, основан Пенсионный фонд
- 1790 — в ходе Русско-турецкой войны русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил. Итогом стало заключение Ясского мирного договора между странами, который подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Крепость вернули Турции.
- 1857 — Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования».
- 1893 — ввели в эксплуатацию Московско-Казанскую железную дорогу. Ее упразднили в 1918 году.
- 1906 — в Казани прошло первое публичное театральное представление на татарском языке. Речь о пьесах «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви».
- 1938 — близ южной части Африки была выловлена латимерия, самая древняя рыба на Земле.
- 1976 — первый пробный полет самолета Ил-86.
- 1990 — принято постановление Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления финансами пенсионной системы страны.
- 1992 — крупнейшая авиакатастрофа в истории Ливии. Самолет Boeing 727-2L5 выполнял внутренний рейс из Бенгази в Триполи и столкнулся с истребителем МиГ-23УБ, в результате погибли все 157 человек на борту пассажирского лайнера.
- 2015 — в США опубликованы рассекреченные списки целей массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китаю 1959 года. В документе были перечислены сотни целей, среди которых 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине, Пекине и Варшаве.
- 2015 — после реставрации открыли Галеевскую мечеть. Она построена в 1798 году и является одной из старейших в Татарстане. Мечеть — объект культурного наследия РФ и памятник татарской культовой архитектуры. В советский период здание использовалось не по назначению, что привело его в аварийное состояние. В 2014 году здесь начались ремонтно-восстановительные работы. За полтора года строителям удалось воссоздать исторический облик мечети, наладить необходимые инженерные коммуникации, укрепить стены и крышу.
- 2018 — стартовала приостановка работы правительства США, самая длительная в истории.
- 2020 — президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий дополнительные гарантии для бывших президентов и их семей. Закон запрещает уголовное преследование бывшего президента не только за преступления, совершенные во время исполнения обязанностей высшего должностного лица страны, но и за любое другое время.
- 2021 — ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Его арестовал Басманный суд, под стражей Гафуров находится до сих пор. По ч. 2 ст. 105 УК РФ обвиняемому грозит от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.
- 2022 — Совет директоров Банка России решил продать банку ВТБ 100% акций банка «ФК Открытие». По договору покупная цена за акции составила 340 млрд рублей.
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