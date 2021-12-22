Новости общества

08:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин

20:21, 22.12.2021
Умер основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин
Фото: pixabay.com

На 89-м году ушел из жизни основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

«Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — говорится в сообщении.

Зимин скончался в Швейцарии. Информация о прощании и прочие подробности будут сообщены позднее.

Вчера стало известно о смерти экс-игрока «Рубина», бывшего главного тренера казанского клуба Виктора Антиховича. Ему было 76 лет. Причину смерти не указали.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также