Умер основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин

На 89-м году ушел из жизни основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

«Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — говорится в сообщении.

Зимин скончался в Швейцарии. Информация о прощании и прочие подробности будут сообщены позднее.

Вчера стало известно о смерти экс-игрока «Рубина», бывшего главного тренера казанского клуба Виктора Антиховича. Ему было 76 лет. Причину смерти не указали.



Диана Жиленкова