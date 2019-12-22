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Скончался председатель общества татаро-башкирской дружбы Маузир Гиниятуллин

18:29, 22.12.2019 1
Скончался председатель общества татаро-башкирской дружбы Маузир Гиниятуллин
Фото: https://vk.com/mauzersax

Вчера, 21 декабря, ушел из жизни известный татарский общественный деятель, председатель Набережночелнинского общества татаро-башкирской дружбы «Агыйдел» Маузир Гиниятуллин, об этом сообщил его сын Артур в социальной сети.

Маузир Гиниятуллин будет похоронен на его родине — в селе Сарлы Азнакаевского района, прощание пройдет в Набережных Челнах в понедельник, 23 декабря.

По словам Артура, у отца не было проблем со здоровьем. «. Сегодня они пошли с Мамой в театр, схватило сердце, ушел из жизни на руках Мамы», — написал он.

Общество БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:45
    Соболезнование родным и близким.
    Молодой.

    Держитесь, Мужики.
    Не сдавайтесь.
    Всем здоровья.
    Ответить
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