Скончался председатель общества татаро-башкирской дружбы Маузир Гиниятуллин

Вчера, 21 декабря, ушел из жизни известный татарский общественный деятель, председатель Набережночелнинского общества татаро-башкирской дружбы «Агыйдел» Маузир Гиниятуллин, об этом сообщил его сын Артур в социальной сети.

Маузир Гиниятуллин будет похоронен на его родине — в селе Сарлы Азнакаевского района, прощание пройдет в Набережных Челнах в понедельник, 23 декабря.

По словам Артура, у отца не было проблем со здоровьем. «. Сегодня они пошли с Мамой в театр, схватило сердце, ушел из жизни на руках Мамы», — написал он.