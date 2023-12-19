«Кубок «Автодора» по борьбе вернулся в Казань, где стартовал 2 года назад

«Остается немного времени до того, как М-12 соединит Москву и Казань»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Центре борьбы «Ак Барс» прошли финалы «Кубка «Автодора», в рамках которого состоялись схватки по борьбе корэш и всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы государственной компании «Автодор». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о соревнованиях, в которых принимали участие порядка 350 спортсменов из 35 регионов страны.

«Кубок «Автодора» проводится в городах по пути следования автомобильной дороги М-12 «Восток»

Борцовский «Кубок «Автодора» — 2023 в Казани был приурочен к завершению строительства участка автомобильной дороги М-12 «Восток» Москва — Казань. Сама серия соревнований «Кубок «Автодора» включает в себя турниры по пути следования автомобильной дороги М-12 «Восток». Впервые соревнования прошли в 2021 году в Казани, затем 2 года старты принимали Москва, Владимирская и Нижегородская области, в дальнейшем они пройдут в Республике Башкортостан, Свердловской и Тюменской областях.

Сами соревнования представляют из себя схватки двух сборных команд в формате «стенка на стенку» в 10 весовых категориях. Что касается корэш, то сильнейшие спортсмены в тяжелых весовых категориях разыграли в абсолютной категории главный приз от ГК «Автодор».

Его руководитель Вячеслав Петушенко в приветственном слове сказал: «Сегодня мы проводим уже четвертый «Кубок «Автодора». Примечательно, что первый турнир прошел 2 года назад именно здесь, в этом зале. И вот, остается совсем немного времени до того, как М-12 соединит Москву и Казань. Мы построили дорогу за 3 года и откроем ее на полгода раньше срока. Построили трассу все вместе, потому что где бы мы ее ни строили — везде чувствуем поддержку страны, поддержку в лице президента России Владимира Путина, всегда было обеспечено финансирование. И каждый участок М-12, который нам предстоит открывать дальше, идя на Восток, мы будем отмечать таким замечательным спортивным праздником». В заключении Петушенко вручил «Кубок «Автодора» раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Вячеслав Петушенко в приветственном слове сказал: «Сегодня мы проводим уже четвертый «Кубок «Автодора». Примечательно, что первый турнир прошел 2 года назад именно здесь, в этом зале». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (справа)

Если кетч, дзюдо и тхэквондо стали олимпийскими, то что мешает корэшу?

Американский кэтч стал базовым для создания вольной борьбы через включение этого вида спорта в олимпийскую программу Игр 1904 года, дзюдо дебютировало на японской Олимпиаде 1964 года в Токио, тхэквондо стало олимпийским после демонстрационных поединков на Играх 1988 года в Сеуле. Сейчас есть перспективы у поясной борьбы, тем более что она уже дважды входила в программу Азиад — в Индонезии в 2018 году и в нынешнем году в Китае, Ханчжоу-2023. Поясная борьба входила в программу Международной летней универсиады в Казани, более того, даже стояла в «листе ожидания» на попадание в олимпийскую программу. И это с 2006 года, момента регистрации Международной федерации поясной борьбы корэш. На первоначальном этапе даже попадание в программу универсиад доставляло сложности, поскольку там прописан свой регламент: сколько стран-участниц, географическая широта, где культивируется тот или иной кандидат на участие в программе универсиады. Проводя старты в тех или иных азиатских странах, демонстрируя какой интерес вызывает наш вид спорта, готовя видеозаписи с прошедших стартов, так корэш позиционировал себя в международных спортивных организациях, приближая час дебюта. Президент Международной федерации Джаудат Миннахметов принимал участие в Международной олимпийской конференции в Лондоне.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Но пока в ближайших планах подготовка к проведению соревнований в рамках спортивных игр государств — участников БРИКС, чему, в том числе, было посвящено общее собрание Федерации корэш России. Накануне «Кубка «Автодора» корреспондент «Реального времени» эксклюзивно пообщался с президентом международной федерации Джаудатом Миннахметовым, прояснив несколько моментов.

Джаудат Миннахметов по поводу планов, корэш и Игр БРИКС

— Сейчас самое время устанавливать более плотные взаимоотношения с арабским миром, чьи страны расположены на двух континентах — Азии и Африки. Международная федерация поясной борьбы корэш готова оказать всецелую поддержку при создании новых конфедераций. В конце концов это необходимо для того, чтобы решить долгосрочную задачу по включению поясной борьбы в программу Олимпийских игр.

Бывая в Средней Азии, в тех же Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, других странах региона, входивших в состав Советского Союза, мы могли наблюдать, что контуры местной борьбы в целом схожих с татаро-башкирской поясной борьбой корэш, за исключением отдельных нюансов, когда где-то боролись, включая ноги, где-то без них. Разве что у казахов стиль борьбы более похож даже на самбо, поскольку это борьба в чапанах, схожих с кимоно или самбистской курткой, и захват сконцентрирован на одежде, а не на поясе. Но поясная борьба была и остается азиатской — спортивно-культурологическим достоянием тюркских народов, куда, помимо Средней Азии, могут входить и Азербайджан, и Каракалпакия, и Карачаево. Даже турецкая борьба, где нет поясов, но применяется масло, чтобы снизить травмоопасность, она тоже схожа с нашей борьбой.

И в отдельных республиках России или даже бывших странах экс-СССР нет хорошо развитых игровых командных видов спорта, зато национальная борьба собирает аншлаги. Более того, даже в Африке есть национальная борьба, поединки по которой собирают аншлаги. Чтобы не быть голословным, назову Сенегал, африканскую страну преимущественно исповедующую исламскую религию, где я побывал совсем недавно и увидел стадион на 60 тысяч зрителей, наблюдающих за местной борьбой, перекликающейся с нашей поясной борьбой. Там тоже по континенту много разновидностей, стилей национальной борьбы, с которыми можно и нужно налаживать сотрудничество, к примеру, через создание Африканской конфедерации национальной борьбы. Что мы и стремимся сделать при полноценной помощи посла России в Сенегале, который может стать столицей, где базировалась бы штаб-квартира конфедерации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мы еще не знаем точно окончательной информации, но пока можете написать, что закрытие Игр БРИКС планируется провести на «фоне деревни и деревенского майдана» в татарский национальный праздник Сабантуй. И провести его как самый лучший Сабантуй в истории, с максимальной насыщенностью национального колорита, с самыми сильными борцами на ковре, которые есть в России и приедут из стран-участниц Игр БРИКС. Но пока это планы, поскольку еще нет подписанного регламента проведения соревнований, точных дат, конкретики в количестве участников соревнований.

Закрытие Игр БРИКС планируется на Сабантуе в селе Мингер

Правда, сомнения Джаудата Миннахметова готов развеять профильный министр Владимир Леонов:

«Насчет закрытия Игр БРИКС есть один из вариантов проведения его в селе Мингер. Окончание соревнований мы приурочиваем к 20-м числам июня, а это традиционный Сабантуй, чтобы запомнилась не только спортивная составляющая, мы хотим всех приехавших окунуть в культурное наследие республики.

На следующий год мы запланировали проведение больших мероприятий. Начнем сезон с «Игр будущего», которые пройдут с 21 февраля по 3 марта. Уникальный проект, к которому мы полномасштабно готовимся. И в начале лета будут Игры БРИКС. В начале января мы проведем оргкомитет, на котором утвердим все виды спорта и все объекты, на которых они будут проводиться, чтобы не возвращаться к этому вопросу. На сегодняшний день количество видов еще плавающее, поскольку нет окончательных решений. Всего же их будет около тридцати, но ничего мы строить уже не будем, разве что три объекта потребуют реконструкции. Это Центральный стадион, Центр бокса и настольного тенниса, и в ближайшее время начнется реконструкция Центра волейбола. В остальном инфраструктурно мы готовы, в том числе и в отношении проживания. Сейчас мы находимся в согласовании учебных планов с университетами, чтобы знать загрузку Деревни Универсиады на время проведения Игр БРИКС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Касаемо видов спорта, повторюсь, ожидаем, что их будет порядка тридцати, но крупных игровых видов спорта среди них не будет. Имеются в виду футбол, а также классический баскетбол и волейбол, которые заменим на стритбол и пляжный волейбол. Самый главный вызов: это расширить географию стран, чтобы помимо тех 10 членов организации, которые будут составлять БРИКС в 2024 году, количество участниц Игр было порядка 50 плюс. Вторая задача — оставить этот турнир в стандартном варианте соревнующихся, поскольку в дискуссиях возникал вариант — сделать его юниорским. Нет, мы хотим видеть ведущих спортсменов по тем или иным видам спорта, и по этому поводу есть кое-какие задумки, о которых сообщим позже, после принятия всех решений. Таким образом, хотим добиться хорошего соревновательного уровня».

1 / 49 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов



