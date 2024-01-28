Чувство вины. Как понять и простить (себя)

То, что мы чувствуем, есть отражение реальности. Но с виной не все так просто

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Это мучительное чувство далеко не всегда может быть свидетельством того, что мы сделали что-то нехорошее или кого-то подвели. Более того, оно вроде бы должно призывать нас что-то исправить, изменить, улучшить. Но мы нередко обнаруживаем его и там, где точно не смогли бы повлиять ни на течение, ни на исход ситуации. Чувство вины в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала с Антоном Савиным, гештальт-терапевтом, телесно-ориентированным психотерапевтом, проходившим обучение в том числе в Италии и Нью-Йорке.

Неприятная полезная вина



Неприятное чувство вины бывает полезно. Это один из древних адаптивных механизмов, который помогает людям регулировать поведение и поддерживать прочные социальные связи.

— Вина — это социальное чувство. В процессе взросления мы приобретаем его в контакте с другими людьми. Оно позволяет нам регулировать отношения с другими. Вина возникает, когда мы можем нанести ущерб, причинить боль другому человеку. Вина в какой-то мере полезное чувство, но, да, неприятное, — говорит Антон Савин.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Обычно в ситуациях, где вина — это голос совести и нашей ответственности, мы хорошо понимаем, что и как нужно исправить. С чувством вины в действительности достаточно легко обходиться, считает психотерапевт Савин. «Вину можно компенсировать тому, кому я навредил. Если такой возможности нет, например, ущерб был нанесен в прошлом, то я, по крайней мере, могу искренне извиниться. То есть вину можно искупить. И еще я буду страдать, и другого человека в какой-то мере это тоже может удовлетворить», — рассуждает Антон Савин. Если же нам не удается понять, как вину компенсировать, скорее всего, речь идет об иррациональном чувстве вины, или, по-другому, невротической вине.

Постоянно оценивая себя, мы забываем быть собой

Коварство в том, что невротическая вина разрушительна. Можно годами быть в тисках такого чувства — и все это время ощущать себя виновным даже тогда, когда в действительности плохо обошлись с вами. Психоаналитик Карен Хорни описывает случаи, когда человек считает, что не заслуживает ничего, кроме страданий, или авансом ожидает упреков от любого, кто вступает с ним в контакт.

«У такого человека обычно имеется тенденция по малейшему поводу чувствовать себя виноватым. Если друзья не заходят или не пишут какое-то время, он задается вопросом: не обидел ли он их чем-то? Он берет на себя вину, даже если не виноват. Виновников своих обид он оправдывает, обвиняя во всем случившемся только себя. Он всегда признает авторитет и мнение других, не позволяя себе иметь собственное мнение или, по крайней мере, высказывать его», — пишет Карен Хорни в своей книге «Невротическая личность нашего времени».

Такая вина не реальна. Она формируется под давлением установок и убеждений извне, с которыми человек согласился, не сверившись с внутренними ощущениями. В таком случае ему приходится оправдывать ожидания других, чтобы избежать болезненного чувства собственного несовершенства.

Привычка сравнивать себя с другими усиливает чувство вины. Постоянно оценивая себя, мы забываем быть собой. Когда человек обвиняет себя или указывает на наличие чувства вины, главный вопрос не о том, в чем он на самом деле чувствует свою вину, а каковы могут быть функции такого самообвинения. И это могут быть проявление страха неодобрения, защита от этого страха и защита от обвинений. На мой взгляд, это и есть ядро постоянного самообвинения.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В этом контексте часто вину путают со стыдом, но это — разные формы тревожности, за которыми стоят разные потребности.

Чем чувство стыда отличается от чувства вины

— Стыд и вина в человеке сильно перемешаны. Человек испытывает стыд там, где есть вина. И тогда обойтись с этим сложно. Вина — это когда я другому сделал что-то плохое, а чувство стыда возникает тогда, когда я целиком какой-то не такой. Если я буду громко разговаривать в театре, то все будут на меня смотреть и говорить: «Ну как ему не стыдно». И я буду неподходящий в этой ситуации. Сложность заключается именно в том, что вину можно компенсировать, извиниться, а со стыдом этого сделать нельзя, — объясняет Антон Савин.

Чувство вины направлено как бы вовне, а стыд проживается человеком внутри. Стыд всегда затрагивает отношения с самим собой. И хотя мы говорим, что нам стыдно перед друзьями или коллегами, взгляд других людей — это зеркало, в котором отражается наше представление о себе.

«Я целиком плохой, и я не подхожу»

Почему же одни склонны к чувству вины больше, чем другие? Авторитарное воспитание, основанное на эмоциональном шантаже, делает нас уязвимыми. Но даже тот, по отношению к кому не применяли психологическое насилие, может страдать от чувства вины. Мы усваиваем идеальный образ, который нам транслируют родители. От них мы узнаем, какими надо быть, чтобы нас считали хорошими. Нередко внешне спокойные отец или мать воспитывают детей, мучимых чувством вины: дети впитывают бессознательные представления родителей.

— Если ребенок принес двойку и вместо слов, что это плохо, но ее можно исправить, он слышит: «Да как же тебе не стыдно, столько уже учишься, а все никак. Уйди с глаз». В этом месте и происходит перемешивание: я получил двойку, и я целиком плохой и не подхожу своим родителям. А для ребенка подобные слова слышать страшно. Он, условно говоря, теперь не принадлежит этой семье, — приводит пример Антон Савин.

иллюстрация Евгения Федорова/realnoevremya.ru

Чувство вины также может быть рычагом для манипуляций. Оно может быть включено в контекст более сложного общения, которое содержит манипуляцию: когда один человек или группа пытается сознательно или бессознательно добиться от другого какого-то действия. Например, вам звонят и начинают упрекать в том, что вы бездействуете. И вы, еще даже не узнав подробности, уже ощущаете себя виноватыми.

Найти или вернуть себе удовольствие быть собой



Сложно избавиться от чувства вины самостоятельно. Для этого требуется забота о себе, но у многих из нас ее все-таки нет даже на уровне идеи. Когда мы учимся проявлять по отношению к себе доброжелательность и искренность, перестаем стремиться нравиться всем — мы научаемся себя прощать. И делать то, что по силам.

Также можно пересмотреть и свои отношения с другими. Мы меньше ощущаем себя виноватыми, когда перестаем видеть в других соперников и свидетелей нашей мнимой посредственности.

Как еще противостоять чувству вины? Сверяться с реальностью и с другими. Разговаривать с теми, кому доверяете, чтобы узнать, что они думают. Если они говорят про непродуктивность ваших чувств, попытайтесь отделить иррациональность ощущений от реальной ответственности за произошедшее. Далее — не спешите. Есть ситуации, когда мы не можем ничего изменить и ни на что кардинально повлиять. Именно в них чаще всего возникает ощущение беспомощности. Но надо попытаться понять, могли ли мы что-то изменить или как-то предотвратить ситуацию.

— Важно ответить себе на вопрос: за что я отвечаю? За что-то я не могу отвечать и не буду. Считаю, что есть два качества взрослого человека. Первое, когда человек понимает, что за свои потребности он отвечает сам. И второе — взрослый человек понимает, что он может, а что нет, то есть свои ограничения, — рассуждает Антон Савин.

Полезно, кстати, знать свои триггеры — что запускает ситуации, в которых вы чувствуете себя виноватым или плохим. «Как правило, мы ищем не то, что лучше для нас, а то, что нам привычнее. Заметить комфорт и научиться жить по-другому — это задача для нас во взрослом возрасте», — считает Антон Савин.

И еще, чтобы освободиться от бремени вины, можно найти или вернуть себе удовольствие быть собой. Философ Бенедикт Спиноза заметил, что многие наши ошибки происходят от сравнения. Слепой выглядит хуже лишь на фоне зрячего — особенно если мы принимаем за основу, что быть человеком означает хорошо видеть, говорил Спиноза. Но если перестать сравнивать, то слепой может быть хорошим сам по себе.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений: alsina.gazizova@gmail.com.