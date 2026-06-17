МИД Малайзии опубликовал план встреч премьер-министра Анвара Ибрагима в Казани

Глава малайзийского правительства в том числе намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также раисом Татарстана Рустамом Миннихановым

В Министерстве иностранных дел (МИД) Малайзии рассказали о планах премьер-министра страны Анвара Ибрагима в Казани. Глава правительства прибыл в столицу Татарстана на саммит Россия — АСЕАН.

— Находясь в Казани, премьер-министр также, как ожидается, встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также проведет встречи с коллегами из стран АСЕАН для обсуждения двусторонних отношений и вопросов, представляющих общий интерес, — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне Рустам Минниханов уже встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН. Стороны обсудили, как развивать взаимовыгодное сотрудничество.



Саммит Россия — АСЕАН в столице Татарстана проходит с 17 по 19 июня. В Казань ожидается приезд президента Владимира Путина.

Зульфат Шафигуллин