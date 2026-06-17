Утром в Казани пробки достигали 10 баллов

Движение затруднено на отдельных участках Оренбургского тракта, проспекте Победы и в центре города

Фото: Максим Платонов

Утром в Казани фиксировались десятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс Карты», сейчас дорожная обстановка в городе составляет 8 баллов.

Движение затруднено на отдельных участках Оренбургского тракта, проспекте Победы и в центре Казани. В нескольких местах зафиксированы ДТП. Также бордовым цветом на карте выделен участок дороги по Матюшинскому тракту до Магистрали 100-летия ТАССР.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин