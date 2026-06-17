В 65 регионах России нашли нарушения в тарифах на отопление и водоснабжение

Свыше 10 млрд рублей, изначально заложенных в тарифы расходов на модернизацию объектов ЖКХ, потрачены не по назначению

Фото: Надира Хасанова

В 65 регионах России нашли нарушения в тарифообразовании на отопление и водоснабжение. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По данным ФАС, свыше 10 млрд рублей, изначально заложенных в тарифы расходов на модернизацию объектов ЖКХ в России, потрачены не по назначению.

— В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло— и водоснабжению. Качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Это не может не вызывать беспокойство. Свыше 10 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы, могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования, — написал Володин в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что осенью в некоторых регионах России повысят тарифы на ЖКХ. Например, в Татарстане с 1 октября тарифы на теплоснабжение увеличат на 14%.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин в мае заявил, что некоторые регионы установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Для решения проблемы он предложил обязать регионы не менее 5% собираемого тарифа направлять на инвестиции в модернизацию сетей ЖКХ. Такое стало возможным после того, как в нашей стране собираемость коммунальных платежей достигла уровня 100%, отметил политик.

На этой неделе ВЦИОМ опубликовал данные свежих опросов граждан, где 38% россиян жалуются на слишком высокие расходы на ЖКХ.

Зульфат Шафигуллин