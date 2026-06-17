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«Я останусь в Казани»: премьер Восточного Тимора пошутил, попробовав чак-чак

09:39, 17.06.2026

Каю Рала Шанана Гужмао понравилось татарское угощение

«Я останусь в Казани»: премьер Восточного Тимора пошутил, попробовав чак-чак
Фото: скриншот видео с канала пресс-секретаря раиса Татарстана Лилии Галимовой

Премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао, попробовав чак-чак, пошутил, что останется жить в Казани. Момент с шуткой опубликовала пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова в своих соцсетях.

Премьер-министра Восточного Тимора в казанском аэропорту встречал сегодня Рустам Минниханов.

Официальный фотохост Саммита Россия – АСЕАН / Official photo host of the Russia–ASEAN Summit

— Это татарское угощение с медом, — сказал Минниханов, призывая почетного гостя попробовать чак-чак.

В ответ на это премьер-министр Восточного Тимора ответил: «Я останусь здесь».

Сегодня в столицу Татарстана для участия в саммите Россия — АСЕАН прибыли премьер-министр Сингапура и султан Брунея.

Зульфат Шафигуллин

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