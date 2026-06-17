«Я останусь в Казани»: премьер Восточного Тимора пошутил, попробовав чак-чак
Каю Рала Шанана Гужмао понравилось татарское угощение
Премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао, попробовав чак-чак, пошутил, что останется жить в Казани. Момент с шуткой опубликовала пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова в своих соцсетях.
Премьер-министра Восточного Тимора в казанском аэропорту встречал сегодня Рустам Минниханов.
— Это татарское угощение с медом, — сказал Минниханов, призывая почетного гостя попробовать чак-чак.
В ответ на это премьер-министр Восточного Тимора ответил: «Я останусь здесь».
Сегодня в столицу Татарстана для участия в саммите Россия — АСЕАН прибыли премьер-министр Сингапура и султан Брунея.
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