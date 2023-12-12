Как живут и отдыхают рабочие в нижнекамском вахтовом городке

Сегодня в нем проживает несколько тысяч приезжих

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Жизнь в вахтовом городке для работников строящегося этиленника «Нижнекамскнефтехима» унылой не назовешь. На территории есть кинозал, спортзал, настольный теннис, кафетерий, библиотека, мечеть и магазин. В столовых организовано четырехразовое питание, круглосуточно работает медицинский пункт. Условия проживания приезжих рабочих увидел корреспондент «Реального времени».



16 модульных корпусов на 9 гектарах

Вахтовый город расположился прямо напротив строящегося завода. Примерно в 20 минутах езды от Нижнекамска. Проживает здесь несколько тысяч человек. В основном это уроженцы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Вахтовый город расположился прямо напротив строящегося завода. Примерно в 20 минутах езды от Нижнекамска. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Вы куда? Покажите свои документы? — строго спросил корреспондента «Реального времени» охранник на пропускном пункте. — На территорию вахтового городка посторонних не пускаем.

Только после того, как мы предъявили разрешение на съемку, смогли попасть на территорию городка. Безопасность, пояснили нам, здесь на первом месте. Предприятие уделяет большое внимание поддержанию общественного порядка, контролю за проживанием рабочих.

Сотрудники отдела по контролю за подрядными организациями курируют и быт, и досуг приезжих как в вахтовом городке, так и в городской черте. По периметру городка работает круглосуточная охрана, есть видеонаблюдение.

Утром и вечером, в выходные и праздники проходит профилактический обход по городку, уточняет Никита Торопов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— С каждым приезжим в вахтовый городок мы проводим встречи, на которых объясняем правила проживания и культуру поведения. Утром и вечером, в выходные и праздники проходит профилактический обход по городку, — уточняет менеджер административно-хозяйственного отдела строительной площадки Никита Торопов.

«С коллегами дружно живем, работаем вместе»



Всего на территории городка построено 16 трехэтажных жилых модулей. Этажи оборудованы кондиционерами, душевыми комнатами, туалетами, сушилками и стиральными машинами. Комнаты светлые, уютные. В каждой живут по четыре человека.



— Условия мне очень нравятся. Меня здесь уважают. Я работаю уже седьмой месяц. Проблем нет. — говорит он. — С коллегами дружно живем, работаем вместе. В комнате живем с парнишкой из моего села. В город, если надо, выезжаем в воскресенье после обеда. Но это бывает нечасто, — признается приезжий из Казахстана Аслан.

Есть здесь и турецкое кафе — с шаурмой, пахлавой, горячим чаем и другими восточными блюдами. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Кормят гостей вахтового городка не менее четырех раз в день. Питание в столовых организует специальный подрядчик — работники питаются по талонам, которые выдает их строительная организация.



Турецкая выпечка и богатая библиотека



Есть здесь и турецкое кафе — с шаурмой, пахлавой, горячим чаем и другими восточными блюдами. Хлеб и булочки пекут по турецкой технологии прямо на территории городка.



— Меню нашего кафе включает большое разнообразие горячих первых и вторых блюд из мясной продукции халяль, салаты, выпечку и десерты. В продаже есть напитки, фрукты и кондитерские изделия. В городке проживают рабочие разных национальностей, поэтому мы учитываем все пожелания, включая в меню русскую, узбекскую и турецкую кухню. Планируем и дальше расширять ассортимент, чтобы гости чувствовали себя, как дома, — подчеркивает технолог кафе Светлана Ишимбаева.



На территории городка работают прачечная, парикмахерская, досуговый центр, в котором расположены библиотека, зал настольных игр (нарды, шахматы) и даже кинотеатр. Есть и оборудованный спортзал: в этом году закупили целый комплекс новых тренажеров. Во дворе есть уличные тренажеры, волейбольная площадка и футбольное поле.

Есть и оборудованный спортзал: в этом году закупили целый комплекс новых тренажеров. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Роза Исмагилова следит за чистотой и порядком в тренажерном зале уже несколько лет. Говорит, ребята тут дружные, сами следят друг за другом, новичкам помогают, подсказывают.



— Вечерами в зале очень много ребят. Многие из приезжих занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, — отмечает Роза Исмагилова.



Работает медпункт, в котором дежурный врач принимает пациентов, делает прививки и при необходимости направляет к профильным специалистам в город.

Работает медпункт, в котором дежурный врач принимает пациентов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Всего за смену обращаются около 20 пациентов. Здесь мы оказываем им бесплатную медицинскую помощь, проводим лечебные процедуры, по желанию делаем профилактические прививки, — подчеркивает врач-терапевт Марат Нафиков.



Для мусульманских обрядов в городке открыта мечеть. Каждую пятницу сюда приезжает мулла и читает намаз. Порой в религиозный праздник в мечети и вокруг нее собирается столько народа, что это напоминает небольшой хадж.

Умаралли Тухтоматов заехал в вахтовый город два дня назад. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Умаралли Тухтоматов заехал в вахтовый город 2 дня назад. Признается, что не ожидал увидеть на территории поселка столько объектов для отдыха и развлечений.



— Мне все нравится. Комнаты чистые, теплые. Можно постирать вещи в прачечной. Кормят вкусно. В магазине можно купить товары первой необходимости. Приятно удивил тренажерный зал. У себя в Казахстане я часто занимаюсь спортом, — сказал Умаралли.

На территории городка работают прачечная, парикмахерская, расположены библиотека, зал настольных игр и кинотеатр. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По словам работников городка, условия проживания будут улучшать и дальше. В библиотеку на днях завезут книги, написанные на родных языках гостей. Расширят ассортимент товаров в магазине. К Новому году построят снежные и ледяные фигуры, чтобы атмосфера праздника царила не только в Нижнекамске, но и в вахтовом городке.

