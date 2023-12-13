Гид по Галиасгара Камала и Мартына Межлаука: пионеры китайки и убежденные благотворители

Прогулка по Поперечно-Тихвинской и Большой Варламской

Район Галиасгара Камала и Нариманова примечателен еще множеством кривых улочек — воспоминание о былой топонимике и запутанном устройстве ландшафта, который не поддавался выпрямлению с XVIII века. Значительная их часть даже не кажутся улицами, из-за пустырей, парковок, заборов, базаров и прочего. Поэтому позволим себе дальше поизучать не только Поперечно-Тихвинскую, но и улицу Мартына Межлаука. Улица, названная в честь расстрелянного белогвардейцами революционера, раньше была Большой Варламской, Поперечно-Ямской, была попытка называть ее Сусанинской. Нынешнее имя она получила в 1924-м, потом некоторое время называлась Колхозной (причина понятна даже сейчас — это одна из оживленных территорий расползшегося рынка).

Завод ГАРО

На углу Галиасгара Камала и Нариманова, на месте пустыря за коричневым забором, находились мастерские, в которых в первые годы советской власти ремонтировались машины, впоследствии они превратились в завод гаражного оборудования (ГАРО). Утверждается, что рядом стоял двухэтажный дом, в котором с 1914 по 1930 год жила Фарида Аглиулловна Аглиуллова, будущая мама танцора балета Рудольфа Нуриева. Она родилась в 1907 году в селе Татарское Тюгульбаево Алькеевского района.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Здание цеха ткацкой фабрики Шогиной (Мартына Межлаука, 28, корпус 1)

У здания первой половины XIX века, принадлежавшего елабужской мещанке Столбовой, сначала не было окон с видом на современную улицу Межлаука, только глухая стена. Проектировал его Петр Пятницкий.

Алексей Иванович Шогин родился в Свияжске в 1784 году. Он был сыном очень бедных родителей, повзрослев, молодой человек отправился в Казань, где занялся торговлей.

Сначала зарабатывал продажей мануфактуры, когда цена на нее упала, дома начал ткать ост-индские платки, сарпинку, кумач. А потом и китайку. В 1815 году его домашняя фабрика сгорела. Новую фабрику Шогин устроил в 1823 году, здесь ткали только китайку: как раз в это время импортный товар, хлопчатобумажная легкая ткань, был вытеснен российским производством. Шогин был первым в этом бизнесе не только в Казани, но и в России. А уже в 1830-х в городе действовало 13 китаечных фабрик. Шогин умер в 1843 году, очевидно, потом производством занимались его родственники.

В конце позапрошлого века здание перешло к старообрядцам.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.yandex.ru/maps

Древлеправославный христианский молитвенный храм Ямской слободы (Мартына Межлаука, 28)

Соборная моленная во имя Казанских чудотворцев Гурия, Варсонофия и Германа в классическом здании XIX века, возможно, даже конца XVIII века. Помимо моленной, здесь есть келейный корпус. В советское время ее закрыли в 1930 году и передали «Казгорсвету» ввиду недостатка помещений «для культурно-просветительских учреждений». После она была возвращена общине в 1997 году. Казанская община христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старо-поморского согласия действует с 1990 года как преемница дореволюционной казанской общины, легализованной в 1907 году. Также ей принадлежит Прилуцкий молитвенный храм, что находится за железной дорогой.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Улица Ямская

Один из примеров незаметных исторических улиц, превратившихся в дорогу печали. Обратите внимание на это яркое незатейливое строение: флигель — то, что осталось от дома Никифоровой. Все остальные здания XIX века на ней снесены. Изначально это была 3-я Ямская улица, потом власти в 1914-м переименовали ее в Стекольную улицу, но название «Ямская» осталось. А потом первые две Ямские поменяли имена.

Здесь, помимо домов, в советское время работала заготконтора Сталинского райпотребсоюза и располагались общежития работников фабрики «Кинопленка», железнодорожников и военизированной охраны.



скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Асгата Галимзянова (Мартына Межлаука, 26/32)

Сгоревший в сентябре этого года двухэтажный деревянный дом, в котором до смерти в 2016 году жил меценат Асгат Галимзянов. Принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру в центре он в свое время передал семье беженцев из Казахстана.

Он родился в селе Булым-Булыхчи Апастовского района, служил во Владивостоке, потом рботал в Казани в милиции и на химкомбинате, а с 1970-х годов, развозил на конской упряжке продукты по магазинам. Теперь этот образ запечатлен в виде памятника Благотворителю у рядом с кремлем.

Галимзянов тайно содержал скотину, кормил ее пищевыми отходами. Деньги отдавал: в детские дома, жертвам Чернобыля, землетрясения в Армении, заложникам в Южной Осетии. Он покупал еду, одежду, автобусы. Рядом со сгоревшим бараком уже открыто содержал 300 быков. После, когда здоровье ослабело, организовал стоянку грузовых машин.

В конце 2007 года он получил Международную премию святого апостола Андрея Первозванного «За Веру и Верность» — за милосердие и обширную благотворительную деятельность.





