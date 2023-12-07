Пчелиный эликсир, трекер и аэробот: что покажут гостям стартап-саммита БРИКС в Казани
Студенты России, Сирии, Китая, Бразилии и других стран в 2024 году представят свои бизнес-проекты в Казани
В 2024 году столица Татарстана примет на своей земле 16-й саммит стран БРИКС. Уже сегодня город, как и вся республика, активно готовится к этому событию. Гостей из Бразилии, Китая, Индии и других стран будет ждать ряд мероприятий, направленных на политическое и экономическое взаимодействие. Акцент будет сделан на технологии и инновации, которые, как выяснило «Реальное время», будут рассмотрены в формате студенческих стартапов. Подробнее о том, что планируют показать другим странам татарстанские инноваторы-предприниматели и чем так важен их выход на рынок БРИКС, — в нашем материале.
Параллельно с основным форумом
С 27 ноября по 1 декабря в Казани прошла Российская неделя стартапов, призванная объединить в ИТ-сообщество стартаперов со всей страны, а также представителей среднего и крупного бизнеса. На ее открытии президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил, что предстоящий саммит стран БРИКС должен обязательно войти в повестку мероприятия, так как технологическое развитие станет одним из направлений этого события.
— Сегодня БРИКС выходит на первый план. Инициатива Иннополиса, которая была предложена осенью в рамках привлечения студентов из стран БРИКС для поддержки университетского технологического предпринимательства, была поддержана. Такое серьезное мероприятие — отдельная тема. Мы будем ее продвигать. Даже Российская неделя стартапов в какой-то части должна быть связана с ним (саммитом стран БРИКС, — прим. ред.), — сказал он.
Более подробно об этой инициативе «Реальному времени» рассказал руководитель стартап-студии Университета Иннополис Артем Усов.
— Однако есть большая вероятность, что наш проект включат в общую программу саммита — мы уже отправили соответствующее письмо-рекомендацию в Минобрнауки России. Инициативу организации студенческого стартап-саммита университетов стран БРИКС также поддержала Академия наук Татарстана и лично ее президент Рифкат Минниханов, — пояснил Усов.
По словам специалиста, сегодня важно поддерживать новые технологические университетские стартапы. Как подчеркнул руководитель стартап-студии, именно «они должны стать драйверами новой экономики» в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР. «А проекты, уже получившие грант «Студенческий стартап», нашедшие промышленных партнеров и первых клиентов, имеют хороший потенциал для масштабирования в странах БРИКС и достойны быть представленными перед участниками форума — сотрудниками промышленности и госсектора стран БРИКС, то есть потенциальными заказчиками и клиентами», — рассказал он.
Напомним, 4 декабря в китайском городе Ханчжоу также состоялось открытие офиса Университета Иннополис. Об этом в своих соцсетях рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. По его словам, площадку открыли для развития технологий, робототехники и совместного российско-китайского центра коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
— Открытие офиса в Китае — важный шаг в развитии инновационных и образовательных проектов Университета Иннополис и Республики Татарстан и масштабировании их на рынках дружественных стран. Мы стремимся к глобальной академической и инновационной мобильности, а сотрудничество с китайскими коллегами открывает перед нами новые возможности для обмена знаниями, опытом и технологиями, что особенно важно в преддверии саммита БРИКС+, который пройдет в Казани в следующем году, — сообщил Шайхутдинов.
Пчелиный эликсир, трекер и БПЛА: что увидят гости саммита БРИКС
Как рассказал «Реальному времени» руководитель стартап-студии Университета Иннополис Артем Усов, цель проведения таких мероприятий, как стартап-саммит, одна — развитие международного технологического бизнеса и взаимодействия между университетами стран БРИКС.
— В рамках молодежной повестки саммита БРИКС осенью 2024 года мы запланировали питчинг двадцати лучших студенческих стартапов. Первый отбор университетских проектов прошел во время форума о цифровой независимости в бизнесе и образовании Digital Innopolis Days 2023. Победителями питча стали семь стартапов из России, Сирии и Египта, — сказал он.
Университет Иннополис представил список тех стартапов, которые прошли отбор. В их число вошли:
- пчелиный эликсир урожайности — разработка экологически чистого органического удобрения на основе пчелиной мервы;
- NUHA AI — преобразование видео в реалистичные 3D-сцены в выбранном художественном стиле;
- трекер ERKO — система (девайс и приложение), которая позволяет отслеживать положение и состояние грузов;
- TevaLearn — образовательная платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Croissan Studio — внедрение генеративных идей в бизнес;
- аэробот — беспилотный летательный аппарат на компонентах российского производства;
- комплекс «Виртуальная хирургическая операционная» + AR-ассистент.
Как заверил Артем Усов, следующие отборы студенческих стартапов планируется провести в Москве, Тюмени и во Владивостоке в 2024 году. Площадками-партнерами станут ведущие вузы регионов. В целом же Университет Иннополис планирует привлекать в организацию и реализацию стартап-саммита университетов БРИКС студии ведущих татарстанских вузов, например, Казанскую университетскую стартап-студию КФУ. Напомним, последняя в партнерстве с КАМАЗом генерирует дочерние компании, в которых участвуют студенты и научные сотрудники. В настоящее время студия имеет уже семь «дочек».
Что касается тех, кто уже нашел свою нишу на рынке стран БРИКС, то, как отметил эксперт, пока в число таких входит лишь один проект из республики.
— Пока я знаю один стартап, который получает инвестиции из стран БРИКС или продает свои услуги и продукцию им, — это маркетплейс KazanExpress выпускника Университета Иннополис Кевина Ханды. Совсем недавно компанию, выросшую из студенческого стартапа, успешно продали крупному ретейлу, поэтому ждем от других наших студентов и выпускников таких же историй успеха, — сказал Усов.
С прошлого года Россия испытывает бум студенческих стартапов
В 2022 году в России стартовала программа «Студенческий стартап», на первую и вторую очередь которой были поданы заявки из 78 регионов России. Тогда на поддержку тысячи проектов был выделен 1 млрд рублей. Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных субъектов, уступив первое место только Москве: республиканские стартапы привлекли 113 млн рублей.
В январе 2023 года прошла третья очередь программы, а ее общий бюджет вырос на полмиллиарда: 1,5 тысячи победителей получили грант в размере 1 млн рублей на развитие своего бизнеса. Всего в текущем году на конкурс поступило свыше 6 тысяч заявок, а в список победителей вошли представители 368 университетов из 71 региона страны.
Одна из главных особенностей этого года также и то, что конкурс стал международным. Среди студентов российских вузов, чьи проекты оказались наиболее сильными, есть граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и даже Сирии.
Напомним, еще в январе президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказывал «Реальному времени», что программа «Студенческий стартап» призвана к 2030 году вывести в экономику из университетов 30 тысяч технологических предпринимателей. Он также отмечал, что в республике созданы акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив в восьми вузах: КФУ, КГЭУ, КГМУ, Университете Иннополис, КИУ, КазГИКе, АГНИ и ТИСБИ. Так, по данным только на начало текущего года, в вузах было подготовлено 608 стартап-проектов, а обучение прошли около 3 тысяч студентов и аспирантов, рассказывал Минниханов.
«Стартапы, которые не воспользуются этим форумом в Казани, будут непредприимчивыми»
Как рассказали «Реальному времени» эксперты, саммит БРИКС станет хорошей возможностью для татарстанского бизнеса расширить свои границы, однако это все же касается более серьезных стартапов. А вот для студенческих они могут стать своеобразным тренажером для отработки навыков предпринимательской деятельности на международном рынке.
По его словам, уже более зрелые стартапы должны откликнуться на эту возможность своего партнерского расширения: «Стартапы, которые не воспользуются этим форумом в Казани, будут непредприимчивыми. Руководство Татарстана очень бизнес-ориентированное, и оно это хорошо понимает», — сказал он.
По словам Ганиева, несмотря на то, что политические цели могут превалировать, саммит в Казани остается большой возможностью для бизнеса республики и ему необходимо этой возможностью воспользоваться.
— Мне тяжело сказать за весь БРИКС, так как он разный. Там как минимум есть Китай, который просто весь в себе. Вообще, Татарстан — один из регионов-лидеров России с точки зрения цифровых решений и экономического развития. Очевидно, что у нас очень высокий уровень цифровой зрелости и очень много бизнесов, которые очень интересны и развиты в мировом масштабе. Точно можно найти еще что-то интересное, как-то дополнить экономику, быть ценным для экономики БРИКС. Я думаю, здесь очень хорошие шансы найти партнеров и как-то адаптировать свои решения, — отметил Ганиев.
По его словам, Татарстан преследует цель найти что-то новое в других странах БРИКС:
— Не могу говорить за организаторов, но мне кажется, что есть более политическая цель — выстраивание культурного моста через особенный протокол интеграции с миром, что мы все-таки исламская республика. Татарстан через это преследует для себя задачу выстраивания новых экономических партнерств. Этим надо пользоваться. Это очень здорово, что в Казани пройдет такой саммит! Конечно, и бизнесмены, и чиновники, и энтузиасты должны на такой шанс реагировать. Это такая пассионарная обязанность, — сказал эксперт.
«Рынок БРИКС — это новые возможности»
— Такие мероприятия, как Digital Innopolis Days (DID), проводимое в Иннополисе, где впервые совместно с нами был придуман и организован стартап-саммит студенческих стартапов в интересах стран БРИКС. Здесь, кстати, были представлены несколько проектов, поддержанных технопарком «Идея». Они были хорошо восприняты экспертами и участниками данного мероприятия, например, проект «Эликсир здоровья» (удобрение на основе пчелиной мервы). Это профессиональные эксперты студенческой стартап-студии, Минобрнауки России, представителей реального сектора экономики, — сказал он.
По словам Сафина, стартапы из Татарстана необходимы рынку стран БРИКС. В то же время республика может найти и что-то новое для себя в других странах-участницах мероприятия.
— Однозначно сможет. Для наших проектов — это новые потенциальные рынки сбыта, новые партнерские отношения и коллаборации, обмен мнениями и технологиями, опыт. Технопарк «Идея» готов стать такой площадкой, где ребята из разных стран, университетов могут реализовывать в жизнь свои проекты, наработки и создавать новые проектные команды, несмотря на границы и языковой барьер, — подчеркнул эксперт.
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