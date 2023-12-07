Пчелиный эликсир, трекер и аэробот: что покажут гостям стартап-саммита БРИКС в Казани

Студенты России, Сирии, Китая, Бразилии и других стран в 2024 году представят свои бизнес-проекты в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2024 году столица Татарстана примет на своей земле 16-й саммит стран БРИКС. Уже сегодня город, как и вся республика, активно готовится к этому событию. Гостей из Бразилии, Китая, Индии и других стран будет ждать ряд мероприятий, направленных на политическое и экономическое взаимодействие. Акцент будет сделан на технологии и инновации, которые, как выяснило «Реальное время», будут рассмотрены в формате студенческих стартапов. Подробнее о том, что планируют показать другим странам татарстанские инноваторы-предприниматели и чем так важен их выход на рынок БРИКС, — в нашем материале.

Параллельно с основным форумом

С 27 ноября по 1 декабря в Казани прошла Российская неделя стартапов, призванная объединить в ИТ-сообщество стартаперов со всей страны, а также представителей среднего и крупного бизнеса. На ее открытии президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил, что предстоящий саммит стран БРИКС должен обязательно войти в повестку мероприятия, так как технологическое развитие станет одним из направлений этого события.

— Сегодня БРИКС выходит на первый план. Инициатива Иннополиса, которая была предложена осенью в рамках привлечения студентов из стран БРИКС для поддержки университетского технологического предпринимательства, была поддержана. Такое серьезное мероприятие — отдельная тема. Мы будем ее продвигать. Даже Российская неделя стартапов в какой-то части должна быть связана с ним (саммитом стран БРИКС, — прим. ред.), — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более подробно об этой инициативе «Реальному времени» рассказал руководитель стартап-студии Университета Иннополис Артем Усов.

— Стартап-студия нашего ИТ-вуза и инновационный технопарк «Идея» инициировали проведение в 2024 году стартап-саммита университетов стран БРИКС. Пока мы планируем организовать это мероприятие как отдельное, идущее параллельно с основным форумом БРИКС, — сказал он.

— Однако есть большая вероятность, что наш проект включат в общую программу саммита — мы уже отправили соответствующее письмо-рекомендацию в Минобрнауки России. Инициативу организации студенческого стартап-саммита университетов стран БРИКС также поддержала Академия наук Татарстана и лично ее президент Рифкат Минниханов, — пояснил Усов.

По словам специалиста, сегодня важно поддерживать новые технологические университетские стартапы. Как подчеркнул руководитель стартап-студии, именно «они должны стать драйверами новой экономики» в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР. «А проекты, уже получившие грант «Студенческий стартап», нашедшие промышленных партнеров и первых клиентов, имеют хороший потенциал для масштабирования в странах БРИКС и достойны быть представленными перед участниками форума — сотрудниками промышленности и госсектора стран БРИКС, то есть потенциальными заказчиками и клиентами», — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 4 декабря в китайском городе Ханчжоу также состоялось открытие офиса Университета Иннополис. Об этом в своих соцсетях рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. По его словам, площадку открыли для развития технологий, робототехники и совместного российско-китайского центра коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

— Открытие офиса в Китае — важный шаг в развитии инновационных и образовательных проектов Университета Иннополис и Республики Татарстан и масштабировании их на рынках дружественных стран. Мы стремимся к глобальной академической и инновационной мобильности, а сотрудничество с китайскими коллегами открывает перед нами новые возможности для обмена знаниями, опытом и технологиями, что особенно важно в преддверии саммита БРИКС+, который пройдет в Казани в следующем году, — сообщил Шайхутдинов.

Пчелиный эликсир, трекер и БПЛА: что увидят гости саммита БРИКС

Как рассказал «Реальному времени» руководитель стартап-студии Университета Иннополис Артем Усов, цель проведения таких мероприятий, как стартап-саммит, одна — развитие международного технологического бизнеса и взаимодействия между университетами стран БРИКС.

— В рамках молодежной повестки саммита БРИКС осенью 2024 года мы запланировали питчинг двадцати лучших студенческих стартапов. Первый отбор университетских проектов прошел во время форума о цифровой независимости в бизнесе и образовании Digital Innopolis Days 2023. Победителями питча стали семь стартапов из России, Сирии и Египта, — сказал он.

Университет Иннополис представил список тех стартапов, которые прошли отбор. В их число вошли:

пчелиный эликсир урожайности — разработка экологически чистого органического удобрения на основе пчелиной мервы;

NUHA AI — преобразование видео в реалистичные 3D-сцены в выбранном художественном стиле;

трекер ERKO — система (девайс и приложение), которая позволяет отслеживать положение и состояние грузов;

TevaLearn — образовательная платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья;

Croissan Studio — внедрение генеративных идей в бизнес;

аэробот — беспилотный летательный аппарат на компонентах российского производства;

комплекс «Виртуальная хирургическая операционная» + AR-ассистент.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как заверил Артем Усов, следующие отборы студенческих стартапов планируется провести в Москве, Тюмени и во Владивостоке в 2024 году. Площадками-партнерами станут ведущие вузы регионов. В целом же Университет Иннополис планирует привлекать в организацию и реализацию стартап-саммита университетов БРИКС студии ведущих татарстанских вузов, например, Казанскую университетскую стартап-студию КФУ. Напомним, последняя в партнерстве с КАМАЗом генерирует дочерние компании, в которых участвуют студенты и научные сотрудники. В настоящее время студия имеет уже семь «дочек».



Что касается тех, кто уже нашел свою нишу на рынке стран БРИКС, то, как отметил эксперт, пока в число таких входит лишь один проект из республики.

— Пока я знаю один стартап, который получает инвестиции из стран БРИКС или продает свои услуги и продукцию им, — это маркетплейс KazanExpress выпускника Университета Иннополис Кевина Ханды. Совсем недавно компанию, выросшую из студенческого стартапа, успешно продали крупному ретейлу, поэтому ждем от других наших студентов и выпускников таких же историй успеха, — сказал Усов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С прошлого года Россия испытывает бум студенческих стартапов

В 2022 году в России стартовала программа «Студенческий стартап», на первую и вторую очередь которой были поданы заявки из 78 регионов России. Тогда на поддержку тысячи проектов был выделен 1 млрд рублей. Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных субъектов, уступив первое место только Москве: республиканские стартапы привлекли 113 млн рублей.

В январе 2023 года прошла третья очередь программы, а ее общий бюджет вырос на полмиллиарда: 1,5 тысячи победителей получили грант в размере 1 млн рублей на развитие своего бизнеса. Всего в текущем году на конкурс поступило свыше 6 тысяч заявок, а в список победителей вошли представители 368 университетов из 71 региона страны.

Одна из главных особенностей этого года также и то, что конкурс стал международным. Среди студентов российских вузов, чьи проекты оказались наиболее сильными, есть граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и даже Сирии.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, еще в январе президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказывал «Реальному времени», что программа «Студенческий стартап» призвана к 2030 году вывести в экономику из университетов 30 тысяч технологических предпринимателей. Он также отмечал, что в республике созданы акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив в восьми вузах: КФУ, КГЭУ, КГМУ, Университете Иннополис, КИУ, КазГИКе, АГНИ и ТИСБИ. Так, по данным только на начало текущего года, в вузах было подготовлено 608 стартап-проектов, а обучение прошли около 3 тысяч студентов и аспирантов, рассказывал Минниханов.

«Стартапы, которые не воспользуются этим форумом в Казани, будут непредприимчивыми»

Как рассказали «Реальному времени» эксперты, саммит БРИКС станет хорошей возможностью для татарстанского бизнеса расширить свои границы, однако это все же касается более серьезных стартапов. А вот для студенческих они могут стать своеобразным тренажером для отработки навыков предпринимательской деятельности на международном рынке.

— Что касается студенческих стартапов — это все-таки что-то, что редко перерастает в большой бизнес. Скорее, создание стартапов для студентов — это такой тренажер, чтобы попробовать себя в предпринимательской деятельности. Конечно же, если площадка БРИКС будет использована как некий тренажер для того, чтобы взаимодействовать с какими-то международными партнерами, побиться об реальность каких-то запросов участников из других стран, это будет очень полезно, — рассказал основатель ИТ-студии «Технократия» Булат Ганиев.

По его словам, уже более зрелые стартапы должны откликнуться на эту возможность своего партнерского расширения: «Стартапы, которые не воспользуются этим форумом в Казани, будут непредприимчивыми. Руководство Татарстана очень бизнес-ориентированное, и оно это хорошо понимает», — сказал он.

По словам Ганиева, несмотря на то, что политические цели могут превалировать, саммит в Казани остается большой возможностью для бизнеса республики и ему необходимо этой возможностью воспользоваться.



— Мне тяжело сказать за весь БРИКС, так как он разный. Там как минимум есть Китай, который просто весь в себе. Вообще, Татарстан — один из регионов-лидеров России с точки зрения цифровых решений и экономического развития. Очевидно, что у нас очень высокий уровень цифровой зрелости и очень много бизнесов, которые очень интересны и развиты в мировом масштабе. Точно можно найти еще что-то интересное, как-то дополнить экономику, быть ценным для экономики БРИКС. Я думаю, здесь очень хорошие шансы найти партнеров и как-то адаптировать свои решения, — отметил Ганиев.

По его словам, Татарстан преследует цель найти что-то новое в других странах БРИКС:

— Не могу говорить за организаторов, но мне кажется, что есть более политическая цель — выстраивание культурного моста через особенный протокол интеграции с миром, что мы все-таки исламская республика. Татарстан через это преследует для себя задачу выстраивания новых экономических партнерств. Этим надо пользоваться. Это очень здорово, что в Казани пройдет такой саммит! Конечно, и бизнесмены, и чиновники, и энтузиасты должны на такой шанс реагировать. Это такая пассионарная обязанность, — сказал эксперт.

«Рынок БРИКС — это новые возможности»

— Рынок БРИКС — это новые возможности, новые рынки и расширение географии технологических знаний. Также это обмен опытом как между ребятами, так и инвестиционно-экспертным сообществом, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин.

— Такие мероприятия, как Digital Innopolis Days (DID), проводимое в Иннополисе, где впервые совместно с нами был придуман и организован стартап-саммит студенческих стартапов в интересах стран БРИКС. Здесь, кстати, были представлены несколько проектов, поддержанных технопарком «Идея». Они были хорошо восприняты экспертами и участниками данного мероприятия, например, проект «Эликсир здоровья» (удобрение на основе пчелиной мервы). Это профессиональные эксперты студенческой стартап-студии, Минобрнауки России, представителей реального сектора экономики, — сказал он.

По словам Сафина, стартапы из Татарстана необходимы рынку стран БРИКС. В то же время республика может найти и что-то новое для себя в других странах-участницах мероприятия.

— Однозначно сможет. Для наших проектов — это новые потенциальные рынки сбыта, новые партнерские отношения и коллаборации, обмен мнениями и технологиями, опыт. Технопарк «Идея» готов стать такой площадкой, где ребята из разных стран, университетов могут реализовывать в жизнь свои проекты, наработки и создавать новые проектные команды, несмотря на границы и языковой барьер, — подчеркнул эксперт.

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