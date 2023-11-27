«Подход мы поменяли, и очень серьезно»: в Казани стартовала Российская неделя стартапов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня в казанском ИТ-парке официально стартовала Российская неделя стартапов. Мероприятие, которое пройдет с 27 ноября по 1 декабря, призвано объединить в ИТ-сообщество стартаперов со всей страны и представителей среднего и крупного бизнеса. С приветственными словами к участникам обратились первый заместитель министра цифрового развития Илья Начвин, а также президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

— Это важное событие для молодых развивающихся компаний, которое уже не первый год организует наш ИТ-парк. Работе со стартапами в Казани, как и в целом в республике, уделяется большое внимание. Это и бизнес-инкубатор, и стартап-хаб, поддерживающие компании на разных этапах развития. Резиденты и их продукты, услуги, которые они оказывают, инновационные решения, которые создаются в этих стенах, позволяют ежегодно делать рывок в цифровизации по всей стране, — заявил Начвин.

По его словам, на Российской неделе стартапов молодые предприниматели вместе с федеральными партнерами и представителями ИТ-сообщества обсудят вопросы инвестирования в проекты, актуальные ИТ-решения для бизнеса и технологические тренды. В этом году партнерами мероприятия стали крупные российские ИТ-компании, отметил он.

В свою очередь, Рифкат Минниханов отметил актуальность темы ИТ-стартапов. По словам президента Академии наук Татарстана, еще два года назад в республике не было всех необходимых инструментов для их поддержки, однако заполнить эти пробелы удалось довольно быстро.

— В рамках стратегических инициатив в Татарстане широко рассматривается университетское технологическое предпринимательство, благодаря которому к 2030 году в республике должно появиться до 30 тысяч проектов. Было четыре волны студенческих стартапов, которое привлекали в том числе и студентов из-за рубежа. Мы участвовали и набрали наибольшее количество заявок. У нас было 442 победителя. На втором месте шла Москва, у которой было 410 победителей, а за ней Санкт-Петербург — 250, — напомнил Минниханов.

Несмотря на то, что ИТ-отрасль, а вместе с ней и привлечение молодежи к работе в ней, стали активно развиваться, в Татарстане по-прежнему нет единого координатора, посетовал президент академии наук. По его словам, имеющиеся успехи должны быть объединены единым центром ответственности.

— Раньше все генерировалось в вузах. Затем мы старались работать с институтами развития. Сейчас схема поменялась, и в этом процессе стали участвовать все. Предприятия генерируют предложения, чтобы на уровне вузов и институтов развития эти стартапы воплощались в жизнь. Подход мы поменяли, и очень серьезно. Единственная проблема — кто должен быть центром ответственности? Кто координатор технологического предпринимательства в Татарстане? К сожалению, у нас сегодня его нет. Минцифры проводит свое, ИТ-парк — свое, Иннополис — свое, — добавил Рифкат Минниханов.

По его словам, эти и многие другие вопросы, связанные с развитием российских стартапов, привлечением в них студентов и молодых предпринимателей, а также совершенствованием собственных технологий, будут обсуждаться в ходе этого мероприятия.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, этим летом в Татарстане был запущен реестр стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Порядок его формирования и ведения был утвержден еще в конце апреля этого года Кабинетом министров республики.

Напомним, для рассмотрения заявок и ведения реестра стартапов в формате «единого окна» в информационной системе «Мои субсидии» создан раздел «Реестр стартапов» для подачи заявки и коммуникации.



Основные требования к заявителю:

юридические лица — ИТ-компании (кроме ИП);

основной вид деятельности относится к кодам ОКВЭД №62, 63;

регистрация организации на территории Татарстана;

организация внесена в ЕГРЮЛ не более трех лет назад;

размер дохода организации не превысил 1 млн руб. с момента ее создания;

справка об отсутствии судимости у руководителя организации (ее можно заказать через портал госуслуг, срок изготовления — до 30 дней).

Срок рассмотрения одной заявки займет до 10 рабочих дней.

1 / 41 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин