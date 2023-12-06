Гид по Галиасгара Камала: ямщики, конструктивисты и Пушкин

Прогулка по Поперечно-Тихвинской. Часть 3-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru НБРТ. Начало XX века.

В районе улицы Тукая улица Галиасгара Камала постепенно превращается в пустыри и зачатки новостроек, которые со временем станут многоэтажками (верим, что этажей будет немного). В 1990-е она была застроена каменными, полукаменными и деревянными домами, а ее тротуары становились частью рынка. Облагороженный пример — Камала, 7. Печальный — заросший угол на Тукая у «Муравейника». К сожалению, пропали симпатичные здания с резными наличниками за Султановской мечетью.



Слобода

Отсюда начиналась Ямская слобода. Считается, что почтовую службу в России устроили в татарских традициях, само татарско-чагатайское слово «ям» означает дорогу, почтовую станцию. Также это обязательство участвовать в перевозках людей и грузов на лошадях. Ямщиков освобождали от подушных податей, а за это они развозили почту, грузы и государевых людей. Жили здесь небогатые граждане, так что немного пугающий вид этих улиц — историческая закономерность. Кроме того, здесь находились ночлежные дома и рабочие казармы.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Дом, где не бывал Пушкин (Галиасгара Камала, 20)

Дом с табличкой и текстом: «...в котором в сентябре 1833 года проездом в город Оренбург остановился великий русский народный поэт А.С. Пушкин». Несколько лет назад краевед Ильдар Алиев заявил, что это неправда.

Охранный статус дом получил в 1959-м, когда праздновалось 160-летие нашего всего. Алиев указывал, что дом построили позже 1833 года, ему около ста с лишним лет, на что указывает псевдо-русский узорчатый стиль, популярный на рубеже XIX—XX веков. При этом известно, что Пушкин посещал дом Карла Фукса, который тоже стоит на углу Галиасгара Камала — но с Московской, а не с Тукая. Поэтому и перепутали? А вот про дом на углу Поперечно-Тихвинской и Екатерининской в подробных описаниях о перемещениях Пушкина ничего нет.

Зато, благодаря этой табличке, здание на месте, в отличие от соседских.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Татарстанстат (Галиасгара Камала, 24)

Здание с закругленными крыльями напоминает Единый диспансер Наркомздрава на Фаткуллина (ныне — пятая больница), построенный в 1939 году. Такое же соединение элементов конструктивизма (включая ленточное остекление) и ампира (фриз с декоративными консолями, поддерживающими карниз). Здесь работала средняя школа №5, во время Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь №2783. Здание не попадает в известные мне казанские топы конструктивизма.

Сейчас это территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. С апреля 2017 года Росстат находится в ведении Министерства экономического развития РФ. Занимавшая умы национальных активистов Всероссийская перепись населения готовилась здесь.

предоставлено realnoevremya.ru НБРТ.

Султановская мечеть (Габдуллы Тукая, 14)



Она же Восьмая соборная, Усмановская и Красная. Построили ее в 1867-м на деньги купца Зиганши Бикмухаметовича Усманова. Через 2 года он умер. Архитектор неизвестен, зато имеется переписка, в которой казанский архиерей Антоний жаловался обер-прокурору Синода, что здание находится близко к Тихвинской церкви. В результате переписки, продолжавшейся больше года, Антонию отказали.

Усманов был родом из села Карелино (Кариле) Балтасинского района, разбогател на продаже пушнины. Также у него была мастерская по производству карет, мыловаренный завод и несколько доходных домов, к примеру, на Баумана, 80. На Московской располагалось его подворье из лавок, сдаваемых внаем. Жил Усманов на нынешней Каюма Насыри, 40, дом ему в 1853 году по типовому проекту построил архитектор Александр Песке.



Для мечети направление на Мекку устанавливал Шигабутдин Марджани, а первым имамом стал Мухамет Салихов из села Гумерово Уфимского уезда, также эту должность впоследствии занимали его сыновья Гарифулла и Мухаметгариф, которые жили рядом, на Галиасгара Камала, 17 (дом снесен). Считается, что на Тукая, 3 находилось местное медресе «Усмания».



Также попечителями мечети были его братья Тагир и Мухаметшакир и сын Султан-Абдулгазиз — в честь него она стала называться Султановской. Он же продал дом отца Бибифатиме Хасановне Апанаевой, поскольку доходы тогда снизились.

Минарет, как и у Сеннобазарной, Седьмой соборной, размещен у входа. В 1931-м мечеть закрыли, а минарет разобрали. Здесь размещалось 36-е СПТУ. Здание взяли под охрану в 1981-м, в 1990-м восстановили минарет, в 1994-м вернули верующим. Вдоль улицы построены магазины. Примечательно уйгурское кафе — оно двухуровневое, с подвалом, низкими столиками и аутентичной кухней. В новости мечеть попала в 2017 году, когда в ее крыльцо въехал автобус маршрута №68.

