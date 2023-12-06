Триллион на средства передвижения: средний чек и продажи автомобилей выросли

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За 10 месяцев 2023 года в России установили рекорд объемов выдачи автокредитов за всю историю наблюдений — россияне набрали займов более чем на один триллион рублей. В то же время Татарстан вылетел из четверки регионов-лидеров по объемам автокредитования, опустившись на пятое место. Республику обогнал Краснодарский край. При этом в Татарстане сохраняется один из самых высоких в России показателей динамики роста автокредитования — 108,1% к аналогичному периоду прошлого года. Вполне ожидаемо, что по итогам года республика вернет себе утраченные позиции. Почему рекордно растут автокредиты и будет ли 2024-й таким же удачным для автомобильного и банковского сектора — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Рекорды 2021-го побиты

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Татарстан за 10 месяцев 2023 года опустился с четвертого на пятое место по объемам выдачи автокредитов. За январь — октябрь в республике выдали займов на 45,9 млрд рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года объем выдачи составил 22,1 млрд рублей.

В пятерку лидеров по объемам автокредитования в России в 2023 году также вошли: Москва (93,3 млрд рублей), Московская область (72,3 млрд рублей), Санкт-Петербург (61,5 млрд рублей) и Краснодарский край (47,5 млрд рублей).

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Динамика роста автокредитования в Татарстане к аналогичному периоду прошлого года составила 108,1%. Это один из самых высоких показателей среди регионов России и лучший в сравнении с регионами-лидерами: в Москве автокредитование выросло всего на 58,4%, В Московской области — на 71,7%, в Санкт-Петербурге — на 68,2%, в Краснодарском крае — на 86,3%. Опережает Татарстан по динамике только Ростовская область — 109,1%.

В целом в России в январе — октябре 2023 года, по данным НБКИ, было выдано автокредитов более чем на 1 трлн рублей, или на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе — октябре 2022 года — 0,55 трлн рублей. По сравнению с 10 месяцами 2021 года их объем также вырос, но менее существенно — на 10,4%. В январе — октябре 2021 года до триллиона слегка не дотянули — было 0,93 трлн рублей.

— Серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году, по сравнению с прошлым годом, объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года, — объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Кроме того, увеличение объемов автокредитования в текущем году связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования и ростом продаж новых автомобилей.



Отмечает НБКИ и рост среднего размера автокредита, который также в 2023 году демонстрирует рекордные значения.

В ноябре темпы роста замедлились

— По объему выдач автокредитов «Росбанк Авто» в октябре вышел на уровень более 25 млрд рублей, что выше на 8,6% показателей сентября и немногим выше показателей августа. Достигнутый объем выдач является рекордным за всю историю банка, — прокомментировал Вячеслав Якубчик, начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто».

В ноябре Росбанк отметил некоторое замедление объемов выдач порядка 10—15% по отношению к октябрю.

В 2023 году в Росбанке было выдано уже более 110 тысяч автокредитов, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Если говорить о сумме, то рост еще выше, так как растет средняя сумма выданного кредита», — подчеркнул Якубчик.

Основным фактором роста кредитного рынка является развитие самого авторынка. Однако дисбаланс спроса и предложения все еще сохраняется. «В случае роста поставок автомобилей и объемов продаж у брендов, кредитный рынок также получит дополнительный импульс за счет большей базы, — прогнозирует банкир. — Также на увеличение объемов кредитования может повлиять продолжающийся рост стоимости автомобилей и среднего чека».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из ограничивающих факторов он выделяет рост ключевой ставки, которая ведет к удорожанию стоимости кредитов.

При этом многие совместные программы с брендами имеют сниженную ставку по кредиту за счет поддержки от автопроизводителей, вплоть до рассрочки. Также у многих банков есть программы, в рамках которых клиент может зафиксировать сниженную процентную ставку, единовременно заплатив за соответствующую опцию, напомнил он.

Рынок вырос из-за подорожания автомобилей

— Положительно на динамике сегмента в 2023 году сказались как отложенный спрос, сформированный в прошлом году, так и рост цен на автомобили, что увеличивает средний чек выдачи, — комментирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Егор Лопатин.

На фоне высоких процентных ставок можно ждать заметного снижения объемов выдачи в следующем году, прогнозирует он. Объемы выдачи могут вернуться на уровень 2021 года. При этом в количественном выражении выдачи просядут сильнее, но их снижение будет нивелировано дальнейшим ростом среднего чека в сегменте.

— В первую очередь, росту рынка в денежном выражении поспособствовало резкое увеличение стоимости автомобилей и переориентация авторынка на новые марки на фоне санкционного стресса 2022 года, — соглашается ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Алина Давлетова.

В отдельные месяцы 2023 года наблюдались разовые всплески спроса — как это было, например, накануне повышения утильсбора. Тренд на повышение ключевой ставки также, по ее наблюдениям, поддержал клиентский спрос. Россияне испугались того, что кредиты будут и дальше дорожать.

При сохранении высокого уровня ключевой ставки и высоких цен на автотранспорт банкам непросто поддерживать комфортные для клиентов условия кредитования, поэтому для снижения нагрузки на заемщиков банкиры будут увеличивать сроки кредитования.

Объем поставок новых автомобилей из дружественных юрисдикций продолжает расти, проводится работа по локализации китайских производств и увеличению объемов сборки у отечественных брендов, что в результате приведет к увеличению предложения автомобилей на рынке и снижению их стоимости.

В перспективе количество выдаваемых автокредитов будет расти более высокими темпами, чем их объемы в стоимостном выражении, прогнозирует Алина Давлетова.