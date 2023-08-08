Татарстан обогнал Москву по динамике роста автокредитования

В первом полугодии 2023 года Татарстан стал одним из регионов — лидеров России по динамике роста автокредитования. По темпам роста в этом сегменте он обогнал столицу, Московскую область и Санкт-Петербург. Объемы автокредитования в республике достигли 22,9 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2022-го. Спрос на авторынке восстанавливается благодаря льготному государственному кредитованию и выходу на рынок новых брендов из Китая, активно сотрудничающих с банками. Однако средний чек автокредита достиг максимальной отметки за последние полтора года. Какие факторы оказывают влияние на рынок и восстановится ли он до докризисных показателей 2021 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Традиционно Татарстан занимает четвертое место среди субъектов РФ по объемам выданных автокредитов. Опережают республику Москва (с объемом автокредитования — 44,9 млрд рублей), Московская область (35,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург (30,6 млрд рублей). Однако если в этом году первая тройка регионов выросла в объемах всего на 19,5%, 42,5% и 44,3% соответственно, то в Татарстане автокредитование практически удвоилось (91,7%).

realnoevremya.ru

Помимо Татарстана высокие темпы роста автокредитования среди топ-10 регионов РФ продемонстрировали Башкортостан (89,5%) и Челябинская область (84,6%).



Всего в январе — июне 2023 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России было выдано автокредитов на 499,8 млрд рублей, или на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе — июне 2022 года было 309,7 млрд рублей. При этом достичь показателей 2021 года рынку не удалось: в январе — июне 2021 года объемы кредитования составляли 531,2 млрд рублей.

«Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте — апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Кроме того, рост объемов выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран».

Автокредиты остаются сегодня одним их основных финансовых инструментов покупки машины для россиян. Когда весной прошлого года ставки по ним взлетели до 20%, выдача кредитов сразу рухнула. Особенностью этого года, как отмечают в НБКИ, стал рост среднего чека автокредита — в этом году он продемонстрировал наибольшее значение за последние полтора года.

«Геополитические события в стране, безусловно, отразились на рынке автомобилей. В частности, привели к возникновению проблем с логистикой и уходу ряда автопроизводителей с российского рынка. Из-за этого в 2022 году произошло заметное снижение продаж», — отметил Алексей Бессонов, начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто».

С середины прошлого года, по оценкам «Росбанка», началась постепенная нормализация ситуации, стали активно заявлять о себе китайские производители, в том числе запуская совместные программы с банками: «На фоне сокращения доступности новых автомобилей активизировался кластер параллельного импорта. Его доля перешагнула отметку 10% рынка новых авто, растет доля сегмента автомобилей с пробегом. Как следствие ограниченного предложения мы отмечаем значительный рост стоимости автомобилей», — прокомментировал Бессонов.



Сегодня можно говорить о восстановлении спроса на рынке автокредитования. Благодаря господдержке и наличию специальных программ с автопроизводителями спрос на автокредиты выше, чем в прошлом году, говорит Бессонов. Республика Татарстан вошла в топ-3 лидеров по объему предоставленных «Росбанк Авто» кредитов в стране по итогам шести месяцев 2023 года. В регионе было выдано автокредитов более чем на 4 млрд рублей.

«Сегмент автокредитования в первом полугодии поддерживался отложенным спросом, сформированным в прошлом году, высокой долей подержанных авто в выдачах и относительно невысокими процентными ставками, — комментирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. — Вместе с тем, несмотря на значительный в сравнении с 2021 годом рост цен на авто, объем выдачи оказался ниже первого полугодия 2021 года, что может говорить о стагнации сегмента»

В случае дальнейшего дефицита новых автомобилей автокредитование, по прогнозам Лопатина, покажет заметное снижение объема выдачи и по итогам всего 2023 года в сравнении с 2021 годом.

«В первую очередь объемы рынка автокредитования поддерживаются существенным ростом цен на автомобили. По числу же сделок рынок еще очень далек от восстановления до уровня 2021 года, — соглашается с ним младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. — В то же время опережающая динамика развития сегмента подержанных автомобилей, поставки китайских автомобилей и государственные программы поддержки отечественных производителей положительно сказываются на продажах».

По ожиданиям «Эксперт РА», стоимость автомобилей продолжит расти динамичнее, чем доходы населения, из-за снижения курса рубля и ввода нового утилизационного сбора. Эти факторы будут оказывать сдерживающее влияние на выдачу автокредитов.