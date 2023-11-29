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Искандер Гилязов: «Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время»

07:00, 29.11.2023 24

Историк, режиссер и художник вспомнили семидесятые

Искандер Гилязов: «Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ. Искандер Гилязов

На фоне вечно модных 60-х, непреходящей ностальгии по 80-м и постоянной возобновляемой тоски по 90-м 70-е годы словно бы держатся в тени массового сознания. Но именно поэтому следующему десятилетию посвятили открытый разговор «История повседневности: «золотой век СССР» в Татарстане» на фестивале «Текст». Воспоминаниям предавались директор института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, режиссер Владислав Петров и один из основателей Центра современной культуры «Смена» художник Ильгизар Хасанов.

О Брежневе и детстве

Встречу должна была курировать заведующая отделом новейшей истории Института истории Ильнара Ханипова, но в результате беседу вели замдиректора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин, которого сменил организатор выставок в НБРТ Саша Шардак. Самый интересным на ней оказалась возможность взглянуть на уважаемого историка Искандера Гилязова по-новому — как на фаната рок-музыки, который произносит словосочетание «Джинсы Wrangler» с американским акцентом.

— Иногда в интернете я вижу ролики, посвященные разным сюжетам из советского прошлого, — начал Гилязов. — С большим удовольствием смотрю посвященные Леониду Ильичу Брежневу.

И отзывы под этими роликами — исключительно положительные, удивился историк: «Добрейшей души человек, замечательный политик, спасибо, Леонид Ильич, за наше счастливое детство».

— Возникает вопрос — почему люди которые смеялись над Брежневым тогда, превозносят его сейчас? — продолжил Гилязов. — Секрет в том, что люди вспоминают свою молодость. Когда они были сильными, красивыми, энергичными. Сотни сериалов снято про Советский Союз. Мне смешно становится, когда я их смотрю. Вроде, похоже, но это карикатура. Люди не хотят вспоминать плохое. В официальной истории всегда так. Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время.

Гилязов напомнил также, что для его бабушек и дедушек Великая Отечественная война — это время, когда они были сильными, крепкими людьми.

— Для них это была жизнь, повседневность. А для моих родителей — детство. А мы войну не помним. Для нас это прошлое. 70-е для современного поколения — это уже практически миф.

— А я, как историк, понимаю все недочеты и недостатки того времени, все проблемы общества, людей, но это для меня было счастливое время, — резюмировал Гилязов. В частности, он вспомнил, как его поколение радовала любая мелочь, включая импортные авторучки, и зубная паста из ГДР. А радуется ли так малому современная молодежь?

Ильгизар Хасанов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Магнитофон для кота

Хасанов продолжил тему, напомнив, что приобретение магнитофона открывало много возможностей.

— Можно было открыть для себя мир через пленку, какие-то вещи, о которых ты догадывался, только слышал, — сказал художник и вспомнил, что на магнитофон даже записывал кота. А потом давал ему слушать.

Список спикеров, кстати, можно объяснить просто: Гилязов и Хасанов (оба 1958 года рождения) в это время росли, а Петров (1973) снял картину «Пувырга», которая взяла главный приз жюри конкурса короткометражных фильмов на XXXI Открытом российском кинофестивале «Киношок», ее действие в основном происходит в 70-е. Хасанов занимался в этом кино художественным оформлением.

Хасанов отметил еще одну любопытную вещь: как художник, он тогда не видел западного искусства, только слышал. И это вдохновляло:

— Представляете — ты что-то слышишь, придумываешь свои мифы, фантазируешь...

— Наше поколение играло на улице. Круглые сутки. Не только футбол и хоккей, — вернул слушателей в быт Гилязов. — Когда мы ходили в кино, то, как правило, у нас «шакалили» деньги у кинотеатра, по 15—20 копеек. Надо было надеть брюки-клеш и кепку-аэродром — ты вроде бы свой. Первый наш цветной телевизор весил 50 кг. У большинства населения не было телефона. Хорошая пластинка стоила 60—100 рублей при зарплате в 120. Очень ценный объект — жвачка. Если ты жуешь жвачку — ты серьезный человек. В СССР не было жвачки. Эстонская появилась к Олимпиаде — жуткая. Джинсы! Ты идешь на дискотеку — и все девчонки твои. Но они стоили 160—180 рублей. В продуктовом магазине — помидоры, березовый сок и завтрак туриста. Но у людей дома все есть.

Желание вырваться из удушающего пространства

Петров посвятил свое организованное выступление семидесятым в кино. В его «Пувырге» важную роль играет фильм «Ромео и Джульетта». Да, он снят в 1967-м, в прокат вышел в 1968-м. Но в СССР появился в мае 1972-го, когда его родители закончили школу.

— Мир стремительно меняется в это время, — отметил Петров. — Те, кто уходил в армию на рубеже 60—70-х, не узнавали сверстников — длинные волосы, новая музыка... Об этом есть пьеса Вампилова «Кладбище слонов», которая потом стала «Отпуском в сентябре», пьесой и фильмом.

В 60-е люди увлекались поэзией, указал Петров. В 70-е это сменилось на увлечение музыкой, в большей степени иностранной, при этом английского почти никто не знал. Также 70-е — это желание вырваться из удушающего пространства, недаром один из важных фильмов конца десятилетия называется «Обыкновенное чудо».

При этом 70-е — это «Романс о влюбленных», «Зеркало», «Ирония судьбы». Да что там — значительная часть советских фильмы, которые до сих пор крутят по телевизору, сняты в ту эпоху: они передают ощущение брежневского уюта. И это чувство понятно и современной аудитории, не случайно среди тех, кто пришел послушать гостей, почти не было тех, кто родился или жил в 70-е.

Радиф Кашапов
ОбществоИстория Татарстан
комментарии 24

комментарии

  • Анонимно 29 ноя
    Марксизм-ленинизм разлагался и отравлял все вокруг, и духовно, и физически...
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    Анонимно 29 ноя
    Труп марксизма-ленинизма продолжает разлагаться и ныне...
    Только морально-нравственный суд над марксизмом-ленинизмом и его идеологами может ускорить выздоровление российского общества.
    Иначе неизбежно возрождение нео-марксизма и нео-марксизма-ленинизма в виде очередного ленинского национализма и новые многомиллионные жертвы, как это уже происходило у многих наших соседей, бывших республик ленинского СССР.
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    Анонимно 29 ноя
    "Люди не хотят вспоминать плохое. В официальной истории всегда так. Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время."
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/297072-istorik-rezhisser-i-hudozhnik-vspomnili-semidesyatye

    Да просто отношение лучше потому, что люди вспоминают хорошее, что было, а после войны его было побольше, чем сейчас: равенство, братство и недра принадлежали народу через государственное устройство: медицина и образование - за счет бюджета - для народа бесплатно.
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  • Анонимно 29 ноя
    Почему Искандер не рассказал о казанском подпольном роке, о пластинках и хиппизме 70х в Казани.
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    Анонимно 29 ноя
    Ну, видимо, времени не хватило
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    Анонимно 29 ноя
    Подпольного рока в 70х в совке еще не было, хотя хиппи были. Были ВИА всяческие, которые играли подражая английским и американским психоделическим группам конца 60х, в основном стандарт, позний The Beatles, Pink Floyd, ранний Deep Purple. В начале 80х только начали появляться подвальные рок группы, которые очень уж стрёмно играли пост-панк и всяческий арт-рок.
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  • Анонимно 29 ноя
    И про секс тех времён старички ничего не рассказали, а это ведь ярко характеризует всю эпоху.

    "В продуктовом магазине — помидоры, березовый сок и завтрак туриста. Но у людей дома все есть".
    Ну это он переборщил - судит по холодильнику своей семьи.
    Во многих семьях холодильники были пустыми... Но голодными не ходили, хлеб был, консервы, макароны были, была рыба и молочные продукты. Это и была повседневная пища большинства советских людей. Просто Гилязов был из семьи элиты, пусть не высшего звена. Большинство мужиков его ровесников из обычных рабоче-крестьянских семей уже умерли, среднее время жизни российских мужиков 60 лет.
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    Анонимно 29 ноя
    значит элитарный Искандер хорошо питался в то время
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    Анонимно 29 ноя
    их семья скорее всего получала спец паёк партийный
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    Анонимно 29 ноя
    У меня родственник работал завотделом обкома партии (80-е годы), весь его спецпаек составлял килограмм сосисок и банки кофе в конце недели из обкомовского буфета. У народа какие-то фантастические представления о спецпайках. Кстати, жил он в трехкомнатной ленинградке на Горках, машина ему полагалась только для служебных поездок, ее надо было вызывать из обкомовского гаража каждый раз, ставя в известность хозяйственные службы.
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    Анонимно 29 ноя
    Да, такая обкомовская "доппайка" и была.
    Но когда нео-марксисты разжигали ненависть к коммунистам, народ подумал, что обкомовцы получают тысячи рублей и каждый день едят икру.
    Захватив власть нео-марксисты "приватизировали" заодно и заводы и пароходы.
    Привилегии коммунистов обкомов смешны по сравнению, как стали жить олигархи при Ельцине.
    Ответить
    Анонимно 29 ноя
    Китайцам верю. Они все проанализировали насчет развала Союза, чтобы у себя не допустить, и пришли к выводу, что было предательство на верхнем уровне (и фильм 6-серийный сняли). Так что байки про нео-марксистов нечего травить.
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    Анонимно 12 дек
    и с каких это пор китайские спецслужбы имели доступ к высшим партийным членам СССР, чтобы что то там анализировать?) Это самый легкий путь - сказать там были шпионы, предатели - они все и развалили, а так все было прекрасно. Будь в СССР хотя бы половина от той рыночной экономики, что есть в Китае, ничего бы и не развалилось. Правда гораздо ближе и проще - гос сектор никогда не будет эффективнее частного. Только у частника стоит задача расширения географии и повышения прибыли. Директор гос завода что при прибыли в 100% что при убытке в 20% будет одинаковую зп поулчать
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    Анонимно 12 дек
    А как вам эта новость?
    В Китае с этим пытаются справиться крайне жестокими мерами.

    "Коррупция в России приобрела опасный для жизни граждан характер, борьба с этим явлением — жизненно необходимый для общества вопрос..."
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/298098-v-rossii-otmetili-opasnyy-harakter-korrupcii-dlya-grazhdan
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    Анонимно 29 ноя
    половых актов и сношений в Советском Союзе не было, как не было бокса и джаза.
    Ответить
    Анонимно 29 ноя
    Да вроде многие этими делами занимались?
    Ответить
  • Анонимно 29 ноя
    Кто помнит, на ул. Баумана в Казани была звукозапись, где можно было "на синих костях" записать поздравительную мелодию, понравившуюся песню в праздничном конвертике с этим пластиковым вкладышем. На Ленинградском вокзале в Москве, загипнотизировав меня (один говорил со мной про кафе "Елочка"! на Баумана, другой буравил взглядом), впарили мне за 25 рублей такой бракованный диск "на костях" Стиви Уандера! )
    Ответить
  • Анонимно 29 ноя
    А я слушал "Час джаза с Уиллисом Коновером" по "Голосу Америки", когда звучал джаз, глушилки переставали работать, к радости слушателей. Я учился в школе в 60-е годы, однажды наша училка английского вякнула: "А вот на уроках английского по ГА произношение именно такое". А я не выдержал, и говорю ей: "Альфия Ахатовна, "Голос Америки" нельзя же слушать". Учительница смутилась, но проявила находчивость: "Почему же, там очень хорошую музыку передают".
    Ответить
  • Анонимно 29 ноя
    Большевизм и марксизм суть существенной различные вехи. Истинные марксисты еще до октября 1917 предсказывали, что большевизм приведет к катастрофе. Энгельс не задолго до смерти написал пару статей о том, что их учение с Марксом не для варварской, феодальной России.
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    Анонимно 29 ноя
    Опять марксистам и нео-марксистам "плохой" народ попался?
    Ну так и ехали бы Ленин из Швейцарии, а Троцкий из США во Францию, а не в Россию.
    Но там этих жуликов не приняли...
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    Анонимно 29 ноя
    Почва была хорошо подготовлена (бедность, нищета), страна была крестьянская на 90% - если бы народ, в-основном, не поддержал, то никто бы и не смог совершить революцию в такой большой стране.
    Другое дело, что во власти не всегда оказываются самые умные и моральные, отсюда и все неприятности и беды - это касается любых времен и государственных строев. Не просто так Толстой был назван "зеркалом революции" - он по-настоящему интересовался жизнью народа и переживал за него (когда уже был взрослым, разумеется).
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    Анонимно 30 ноя
    А про колониализм забыли? И еще: переворот или буржуазную февральскую революцию подготовили и провели "верхи", народ потом начал создавать свои органы управления "советы", а уже только после этого всего большевики подхватили власть: их лозунги больше понравились народу.
    Так что без 1905 года, без февраля 1917 года - не было бы и октября 1917 года.
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    Анонимно 10 дек
    Также и СССР развалили "верхи", а "низы"-то были согласны с перестройкой и гластностью, а не с развалом и большевизмом ельцинцев в 90-е.
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  • Анонимно 11 дек
    В те годы у большинства было самое главное - уверенность, что будущее будет лучше. А сейчас, в лучшем случае, для большинства - только надежда, а не уверенность. Потому и с демографией проблемы пошли.
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