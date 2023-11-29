Искандер Гилязов: «Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время»
Историк, режиссер и художник вспомнили семидесятые
На фоне вечно модных 60-х, непреходящей ностальгии по 80-м и постоянной возобновляемой тоски по 90-м 70-е годы словно бы держатся в тени массового сознания. Но именно поэтому следующему десятилетию посвятили открытый разговор «История повседневности: «золотой век СССР» в Татарстане» на фестивале «Текст». Воспоминаниям предавались директор института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, режиссер Владислав Петров и один из основателей Центра современной культуры «Смена» художник Ильгизар Хасанов.
О Брежневе и детстве
Встречу должна была курировать заведующая отделом новейшей истории Института истории Ильнара Ханипова, но в результате беседу вели замдиректора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин, которого сменил организатор выставок в НБРТ Саша Шардак. Самый интересным на ней оказалась возможность взглянуть на уважаемого историка Искандера Гилязова по-новому — как на фаната рок-музыки, который произносит словосочетание «Джинсы Wrangler» с американским акцентом.
— Иногда в интернете я вижу ролики, посвященные разным сюжетам из советского прошлого, — начал Гилязов. — С большим удовольствием смотрю посвященные Леониду Ильичу Брежневу.
И отзывы под этими роликами — исключительно положительные, удивился историк: «Добрейшей души человек, замечательный политик, спасибо, Леонид Ильич, за наше счастливое детство».
— Возникает вопрос — почему люди которые смеялись над Брежневым тогда, превозносят его сейчас? — продолжил Гилязов. — Секрет в том, что люди вспоминают свою молодость. Когда они были сильными, красивыми, энергичными. Сотни сериалов снято про Советский Союз. Мне смешно становится, когда я их смотрю. Вроде, похоже, но это карикатура. Люди не хотят вспоминать плохое. В официальной истории всегда так. Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время.
Гилязов напомнил также, что для его бабушек и дедушек Великая Отечественная война — это время, когда они были сильными, крепкими людьми.
— Для них это была жизнь, повседневность. А для моих родителей — детство. А мы войну не помним. Для нас это прошлое. 70-е для современного поколения — это уже практически миф.
— А я, как историк, понимаю все недочеты и недостатки того времени, все проблемы общества, людей, но это для меня было счастливое время, — резюмировал Гилязов. В частности, он вспомнил, как его поколение радовала любая мелочь, включая импортные авторучки, и зубная паста из ГДР. А радуется ли так малому современная молодежь?
Магнитофон для кота
Хасанов продолжил тему, напомнив, что приобретение магнитофона открывало много возможностей.
— Можно было открыть для себя мир через пленку, какие-то вещи, о которых ты догадывался, только слышал, — сказал художник и вспомнил, что на магнитофон даже записывал кота. А потом давал ему слушать.
Список спикеров, кстати, можно объяснить просто: Гилязов и Хасанов (оба 1958 года рождения) в это время росли, а Петров (1973) снял картину «Пувырга», которая взяла главный приз жюри конкурса короткометражных фильмов на XXXI Открытом российском кинофестивале «Киношок», ее действие в основном происходит в 70-е. Хасанов занимался в этом кино художественным оформлением.
Хасанов отметил еще одну любопытную вещь: как художник, он тогда не видел западного искусства, только слышал. И это вдохновляло:
— Представляете — ты что-то слышишь, придумываешь свои мифы, фантазируешь...
— Наше поколение играло на улице. Круглые сутки. Не только футбол и хоккей, — вернул слушателей в быт Гилязов. — Когда мы ходили в кино, то, как правило, у нас «шакалили» деньги у кинотеатра, по 15—20 копеек. Надо было надеть брюки-клеш и кепку-аэродром — ты вроде бы свой. Первый наш цветной телевизор весил 50 кг. У большинства населения не было телефона. Хорошая пластинка стоила 60—100 рублей при зарплате в 120. Очень ценный объект — жвачка. Если ты жуешь жвачку — ты серьезный человек. В СССР не было жвачки. Эстонская появилась к Олимпиаде — жуткая. Джинсы! Ты идешь на дискотеку — и все девчонки твои. Но они стоили 160—180 рублей. В продуктовом магазине — помидоры, березовый сок и завтрак туриста. Но у людей дома все есть.
Желание вырваться из удушающего пространства
Петров посвятил свое организованное выступление семидесятым в кино. В его «Пувырге» важную роль играет фильм «Ромео и Джульетта». Да, он снят в 1967-м, в прокат вышел в 1968-м. Но в СССР появился в мае 1972-го, когда его родители закончили школу.
— Мир стремительно меняется в это время, — отметил Петров. — Те, кто уходил в армию на рубеже 60—70-х, не узнавали сверстников — длинные волосы, новая музыка... Об этом есть пьеса Вампилова «Кладбище слонов», которая потом стала «Отпуском в сентябре», пьесой и фильмом.
В 60-е люди увлекались поэзией, указал Петров. В 70-е это сменилось на увлечение музыкой, в большей степени иностранной, при этом английского почти никто не знал. Также 70-е — это желание вырваться из удушающего пространства, недаром один из важных фильмов конца десятилетия называется «Обыкновенное чудо».
При этом 70-е — это «Романс о влюбленных», «Зеркало», «Ирония судьбы». Да что там — значительная часть советских фильмы, которые до сих пор крутят по телевизору, сняты в ту эпоху: они передают ощущение брежневского уюта. И это чувство понятно и современной аудитории, не случайно среди тех, кто пришел послушать гостей, почти не было тех, кто родился или жил в 70-е.
комментарии
Только морально-нравственный суд над марксизмом-ленинизмом и его идеологами может ускорить выздоровление российского общества.
Иначе неизбежно возрождение нео-марксизма и нео-марксизма-ленинизма в виде очередного ленинского национализма и новые многомиллионные жертвы, как это уже происходило у многих наших соседей, бывших республик ленинского СССР.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/297072-istorik-rezhisser-i-hudozhnik-vspomnili-semidesyatye
Да просто отношение лучше потому, что люди вспоминают хорошее, что было, а после войны его было побольше, чем сейчас: равенство, братство и недра принадлежали народу через государственное устройство: медицина и образование - за счет бюджета - для народа бесплатно.
"В продуктовом магазине — помидоры, березовый сок и завтрак туриста. Но у людей дома все есть".
Ну это он переборщил - судит по холодильнику своей семьи.
Во многих семьях холодильники были пустыми... Но голодными не ходили, хлеб был, консервы, макароны были, была рыба и молочные продукты. Это и была повседневная пища большинства советских людей. Просто Гилязов был из семьи элиты, пусть не высшего звена. Большинство мужиков его ровесников из обычных рабоче-крестьянских семей уже умерли, среднее время жизни российских мужиков 60 лет.
Но когда нео-марксисты разжигали ненависть к коммунистам, народ подумал, что обкомовцы получают тысячи рублей и каждый день едят икру.
Захватив власть нео-марксисты "приватизировали" заодно и заводы и пароходы.
Привилегии коммунистов обкомов смешны по сравнению, как стали жить олигархи при Ельцине.
В Китае с этим пытаются справиться крайне жестокими мерами.
"Коррупция в России приобрела опасный для жизни граждан характер, борьба с этим явлением — жизненно необходимый для общества вопрос..."
Источник : https://realnoevremya.ru/news/298098-v-rossii-otmetili-opasnyy-harakter-korrupcii-dlya-grazhdan
Ну так и ехали бы Ленин из Швейцарии, а Троцкий из США во Францию, а не в Россию.
Но там этих жуликов не приняли...
Другое дело, что во власти не всегда оказываются самые умные и моральные, отсюда и все неприятности и беды - это касается любых времен и государственных строев. Не просто так Толстой был назван "зеркалом революции" - он по-настоящему интересовался жизнью народа и переживал за него (когда уже был взрослым, разумеется).
Так что без 1905 года, без февраля 1917 года - не было бы и октября 1917 года.