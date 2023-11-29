Искандер Гилязов: «Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время»

Историк, режиссер и художник вспомнили семидесятые

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ. Искандер Гилязов

На фоне вечно модных 60-х, непреходящей ностальгии по 80-м и постоянной возобновляемой тоски по 90-м 70-е годы словно бы держатся в тени массового сознания. Но именно поэтому следующему десятилетию посвятили открытый разговор «История повседневности: «золотой век СССР» в Татарстане» на фестивале «Текст». Воспоминаниям предавались директор института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, режиссер Владислав Петров и один из основателей Центра современной культуры «Смена» художник Ильгизар Хасанов.

О Брежневе и детстве



Встречу должна была курировать заведующая отделом новейшей истории Института истории Ильнара Ханипова, но в результате беседу вели замдиректора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин, которого сменил организатор выставок в НБРТ Саша Шардак. Самый интересным на ней оказалась возможность взглянуть на уважаемого историка Искандера Гилязова по-новому — как на фаната рок-музыки, который произносит словосочетание «Джинсы Wrangler» с американским акцентом.

— Иногда в интернете я вижу ролики, посвященные разным сюжетам из советского прошлого, — начал Гилязов. — С большим удовольствием смотрю посвященные Леониду Ильичу Брежневу.

И отзывы под этими роликами — исключительно положительные, удивился историк: «Добрейшей души человек, замечательный политик, спасибо, Леонид Ильич, за наше счастливое детство».

— Возникает вопрос — почему люди которые смеялись над Брежневым тогда, превозносят его сейчас? — продолжил Гилязов. — Секрет в том, что люди вспоминают свою молодость. Когда они были сильными, красивыми, энергичными. Сотни сериалов снято про Советский Союз. Мне смешно становится, когда я их смотрю. Вроде, похоже, но это карикатура. Люди не хотят вспоминать плохое. В официальной истории всегда так. Отношение к Советскому Союзу сейчас лучше, чем в советское время.

Гилязов напомнил также, что для его бабушек и дедушек Великая Отечественная война — это время, когда они были сильными, крепкими людьми.

— Для них это была жизнь, повседневность. А для моих родителей — детство. А мы войну не помним. Для нас это прошлое. 70-е для современного поколения — это уже практически миф.

— А я, как историк, понимаю все недочеты и недостатки того времени, все проблемы общества, людей, но это для меня было счастливое время, — резюмировал Гилязов. В частности, он вспомнил, как его поколение радовала любая мелочь, включая импортные авторучки, и зубная паста из ГДР. А радуется ли так малому современная молодежь?

Ильгизар Хасанов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Магнитофон для кота

Хасанов продолжил тему, напомнив, что приобретение магнитофона открывало много возможностей.

— Можно было открыть для себя мир через пленку, какие-то вещи, о которых ты догадывался, только слышал, — сказал художник и вспомнил, что на магнитофон даже записывал кота. А потом давал ему слушать.

Список спикеров, кстати, можно объяснить просто: Гилязов и Хасанов (оба 1958 года рождения) в это время росли, а Петров (1973) снял картину «Пувырга», которая взяла главный приз жюри конкурса короткометражных фильмов на XXXI Открытом российском кинофестивале «Киношок», ее действие в основном происходит в 70-е. Хасанов занимался в этом кино художественным оформлением.

Хасанов отметил еще одну любопытную вещь: как художник, он тогда не видел западного искусства, только слышал. И это вдохновляло:

— Представляете — ты что-то слышишь, придумываешь свои мифы, фантазируешь...

— Наше поколение играло на улице. Круглые сутки. Не только футбол и хоккей, — вернул слушателей в быт Гилязов. — Когда мы ходили в кино, то, как правило, у нас «шакалили» деньги у кинотеатра, по 15—20 копеек. Надо было надеть брюки-клеш и кепку-аэродром — ты вроде бы свой. Первый наш цветной телевизор весил 50 кг. У большинства населения не было телефона. Хорошая пластинка стоила 60—100 рублей при зарплате в 120. Очень ценный объект — жвачка. Если ты жуешь жвачку — ты серьезный человек. В СССР не было жвачки. Эстонская появилась к Олимпиаде — жуткая. Джинсы! Ты идешь на дискотеку — и все девчонки твои. Но они стоили 160—180 рублей. В продуктовом магазине — помидоры, березовый сок и завтрак туриста. Но у людей дома все есть.

Желание вырваться из удушающего пространства

Петров посвятил свое организованное выступление семидесятым в кино. В его «Пувырге» важную роль играет фильм «Ромео и Джульетта». Да, он снят в 1967-м, в прокат вышел в 1968-м. Но в СССР появился в мае 1972-го, когда его родители закончили школу.

— Мир стремительно меняется в это время, — отметил Петров. — Те, кто уходил в армию на рубеже 60—70-х, не узнавали сверстников — длинные волосы, новая музыка... Об этом есть пьеса Вампилова «Кладбище слонов», которая потом стала «Отпуском в сентябре», пьесой и фильмом.

В 60-е люди увлекались поэзией, указал Петров. В 70-е это сменилось на увлечение музыкой, в большей степени иностранной, при этом английского почти никто не знал. Также 70-е — это желание вырваться из удушающего пространства, недаром один из важных фильмов конца десятилетия называется «Обыкновенное чудо».



При этом 70-е — это «Романс о влюбленных», «Зеркало», «Ирония судьбы». Да что там — значительная часть советских фильмы, которые до сих пор крутят по телевизору, сняты в ту эпоху: они передают ощущение брежневского уюта. И это чувство понятно и современной аудитории, не случайно среди тех, кто пришел послушать гостей, почти не было тех, кто родился или жил в 70-е.

