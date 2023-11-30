Ключ к сильному рублю

Будет ли Банк России повышать ставку и надолго ли укрепился рубль?

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Российский рубль демонстрирует силу седьмую неделю подряд. После обвала в начале октября до 102,35 за доллар вышел указ президента об обязательной реализации валютной выручки российскими экспортерами, а Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 15% годовых. Это повышение стало уже четвертым за полгода. Вернется ли доллар за 70 рублей, насколько сильно российская валюта реагирует на повышение ключевой ставки ЦБ и что делать инвесторам в период финансовой турбулентности — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

В первом квартале 2024 года возможен уход ниже 80 рублей за доллар

Курс рубля находится на своих самых сильных уровнях, уверены эксперты «Альфа-банка». За прошедшую неделю российская валюта демонстрировала лишь незначительные изменения — между отметками 87,8 и 89 пара доллар/рубль торговалась несколько дней подряд. «После активного укрепления в октябре и в первой половине ноября пришла фаза стабилизации рубля», — уверен ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Впрочем, по мнению главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, мы еще можем увидеть доллар и за 83 рубля.

— Основное положительное влияние на курс рубля будет по-прежнему оказывать обязательная продажа валютной выручки экспортеров, — объясняет Васильев. — Кроме этого, в пользу рубля выступают сильные позиции торгового баланса — высокий экспорт при снижающемся импорте, а также высокие рублевые процентные ставки.

В первом квартале 2024 года возможен уход ниже 80 рублей за доллар, но затем Банк России, по прогнозам Васильева, возобновит покупку валюты в резервы, а обязательная продажа валютной выручки будет смягчена.

В апреле 2024 года обязательную продажу валютной выручки, вероятно, отменят, а рубль будет слабеть к 100 за доллар к концу 2024 года, считает он.

«105 рублей за доллар мы можем увидеть в следующем году при неблагоприятном стечении обстоятельств — мировой рецессии и падении нефтяных цен, — полагает независимый финансовый эксперт Андрей Верников. — Без такого шока высока вероятность, что доллар будет в диапазоне 80—100 рублей».

— Шансы того, чтобы доллар опять опустился в район 70 рублей, очень невысоки, — считает Александр Потавин. — Госбюджету РФ крайне невыгоден сильный курс рубля на 2024 год. Расходы на оборону сильно вырастут. Их надо чем-то закрывать. Как мы знаем, каждый рубль прироста курса доллара приносит в бюджет около 100—120 млрд рублей дополнительных годовых доходов. Слабый рубль — это один из основных источников дополнительных доходов. Сомнений в том, что в ближайшие годы мы увидим курс доллара на отметке 120 рублей, у нас тоже нет.

Жесткая монетарная политика — это надолго

По оценкам Михаила Васильева, Банк России на ближайшем заседании 15 декабря повысит ключевую ставку еще на 100 б.п. — до 16% годовых. Эксперт допускает и повышение ставки на 200 б.п. в декабре — до 17%, если недельные данные по инфляции будут показывать разгон к 8% к концу года.

Инвесторам и бизнесу, по его оценкам, стоит быть готовыми к тому, что период жесткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка останется двузначной на весь 2024 год, а, возможно, и часть 2025 года.



«Возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ключевой ставки до 12%», — прогнозирует он.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Независимый финансовый эксперт Андрей Верников настроен более оптимистично и рассчитывает, что к концу следующего года ключевая ставка снизится до 10%, а Александр Потавин не исключает и того, что ЦБ возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 15% в этом году: «Власти не заинтересованы в том, чтобы слишком сильно тормозить экономику РФ высокими ставками».

Укрепить рубль vs убить экономику

— Высокие ставки убивают инвестиционный потенциал, необходимый для импортозамещения, и расслаивают экономических агентов на тех, кто имеет доступ к льготам, и тех, кто нет, — говорит Евгений Локтюхов, руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.

Сегодня, по его мнению, есть риски вложений в инструменты с фиксированной доходностью и в акции компаний с большим долгом или с инвестиционной программой, предполагающей заемное финансирование.

В случае реализации рискового сценария и разгона инфляции в России выше 10% ключевая ставка может подняться до 17—20%, предупреждает Михаил Васильев. «Это будет позитивный сценарий для держателей флоатеров (облигаций с плавающей процентной ставкой) и негативный для держателей депозитов и облигаций с постоянным купоном», — отмечает он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом при текущем уровне ключевой ставки эксперты рекомендуют инвесторам покупать облигации. Но стоит учитывать риски дальнейшего повышения ключевой ставки, и в этом случае и облигации могут преподнести инвесторам неприятный сюрприз.