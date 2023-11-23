Наталья Илишкина — о кругах ада калмыцкого народа в семейной саге «Улан Далай»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» писательница Наталья Илишкина

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

В конце лета в издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышел роман Натальи Илишкиной «Улан Далай». Это семейная сага, которая разворачивается на фоне событий 1884—1957 годов сначала в Российской империи, а затем в Советском Союзе. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова и писательница Наталья Илишкина обсудили роман «Улан Далай» и описанные в нем события, а также почему так важно читать и писать книги о неудобном прошлом страны.

Роман «Улан Далай» о трех поколениях донских казаков-калмыков. Эта история охватывает период с 1884 по 1957 год, когда исторический ландшафт несколько раз менялся для калмыцкого народа и им пришлось пройти через серьезные испытания. То есть это история о том, как выживал род. Если кратко охарактеризовать произведение, то это смесь «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Они сражались за Родину» и «Архипелага ГУЛАГа» с точки зрения буддиста-кочевника.

«Улан Далай» переводится как «красный океан». Красный океан в мифологии калмыков — это один из символов ада. И ситуации, через которые прошел калмыцкий народ в XX веке, похожи на все круги ада.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Писательница Наталья Илишкина:

— У донских калмыков была особая ситуация. Целый ряд национальностей подвергся переселениям во время Второй мировой войны. А у калмыков была еще трагедия, когда их вынудили идти в отступ вместе с Белой армией, бросили обоз, который посекла Красная армия. В результате на Дон вернулось только две трети тех людей, которые ушли.

Среди особенностей истории калмыков — это возвращение на родную землю. В отличие от других переселенных народов, которые закрепились в Сибири или Казахстане, донским калмыкам позволили вернуться.

К 1957 году многие калмыки отлично освоили русский язык, построили дома в Сибири, у многих были специальности несельскохозяйственного профиля. К тому же калмыки вроде как кочевники, их дом там, где кибитка. Но за триста лет проживания между Волгой и Доном калмыки все-таки сумели пустить корни в этой полупустыне. И они массово возвращались на голую землю, чтобы поднимать свою республику.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Писательница Наталья Илишкина:

— Сама я с Волги, где довольно много растительности. Поэтому была поражена, что кто-то может бояться леса, что для калмыка нет ничего лучше плоской степи. Когда их переселили в такое благодатное место, как Алматы и ее окрестности, на калмыков давили горы.

Символика есть не только в названии романа. Имена героев тоже имеют значение. Самый старший герой — рапсод джангарчи, то есть исполнитель калмыцкого эпоса «Джангар». Его зовут Баатр, что означает «богатырь». Он отнюдь не богатырь с точки зрения физических данных. Он богатырь в смысле сохранения духа, ощущения разумности и умения встраиваться в новые обстоятельства. Имена его детей буддийского происхождения. Средний сын Чагдар, по сути, большую часть жизни держит на себе и старшего, и младшего брата. А их имена — Очир и Дордже — означают «скипетр» как оружие и «алмаз» как носитель вероучения. Задача Чагдара, каким бы сложным его образ ни был, — собирать «скипетр» и «алмаз», держать их вместе.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

«Улан Далай» — это большой исторический роман. Но изначально Наталья Илишкина не планировала писать в этом жанре. Эта книга появилась на свет благодаря литературному наставнику писательницы Ольге Славниковой, которая подтолкнула к написанию романа. Но кроме нее, свою роль сыграл и ковид. Во время локдауна Наталья оказалась на даче, где было много литературы о калмыках. К тому же свекор писательницы — калмык — 30 лет рассказывал ей историю калмыцкого народа и оставил книгу воспоминаний, которую Наталья в свое время редактировала. В итоге эта книга стала канвой, на которой писательница вышивала сложный орнамент истории калмыцкого народа.

Писательница Наталья Илишкина:

— Без опоры на носителей идентичности писать этот роман было бы сложно. По счастью, у моего мужа есть троюродный брат, который одновременно и историк, и музыкант, и буддийский священник. У него был большой интерес к тексту, он еженедельно вычитывал все, что выходило из-под моих пальцев. Но мне этого было мало. Поэтому я прочитала два десятка диссертаций на исторические и филологические темы, большое количество исторических документов, воспоминаний о периоде депортации.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

«Улан Делай» — это не только историческое произведение, но и роман-путешествие. Каждая глава книги происходит в разный временной промежуток в разных географических точках. Наталье Илишкиной нужно было знать, каким был Новороссийск, когда из него уходила Белая армия, где точно находилось логово Джа-ламы в Монголии или алматынская глазная больница, где оперировали главного героя.

Писательница Наталья Илишкина:

— Для меня эта книга прежде всего о семье, о выживании рода. Когда я писала, то даже не думала об этом. Но когда дописала, поняла, что книга получилась очень своевременной. Потому что она о том, как выживать в тяжелые времена, на что опираться, когда кажется, что опоры рушатся, как не сойти с ума, глядя на разруху и смерть, которую наблюдают герои, и как найти в себе силы и отказаться от мести, когда тебе в руки дают орудие возмездия.

Наталья Илишкина надеется, что роман получился наднациональным. Поскольку он в первую очередь о семье, которая гораздо шире современной нуклеарной семьи. «Из своего опыта я понимаю, насколько это великий ресурс, если им правильно пользоваться», — говорит писательница.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Наталья посвятила этот роман своим детям, у которых, как она говорит в нашей беседе, намешан целый коктейль национальностей. А в такой ситуации трудно прислониться к чему-то одному, быть частью одного народа.

Писательница Наталья Илишкина:

— Мои дети носят фамилию Илишкины. У них не только калмыцкая фамилия, но и внешность. Мои дети очень чтили своего дедушку и его историю. А в наши гены впаяны вещи, которые мы не осознаем. К примеру, моя мама — мордовка, но она умерла через несколько дней после моего рождения, поэтому я практически не общалась с мордовской частью фамилии. Когда я с ними познакомилась, то была потрясена, сколько во мне от них. И так же моя дочь, когда прочитала «Улан Далай», сказала, что стала лучше себя понимать.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» мы поговорили с Натальей Илишкиной о том, как так получилось, что до дебютного романа «Улан Далай» писательница написала и опубликовала еще несколько книг, кто такая Ната Хаммер и как Наталья пришла в писательство.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». За помощь в проведении съемки благодарим Национальную библиотеку РТ.