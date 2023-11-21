День в истории 21 ноября: первый полет на воздушном шаре, день рождения Халикова, встреча Путина и Рахмона
Ключевые годовщины, дни рождения, события в Татарстане 21 ноября 2023 года
21 ноября в Казани пройдет V Форум православной общественности Республики Татарстан, приуроченный к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии, а в Зеленодольском районе откроют вторую очередь оптово-распределительного центра Оzon. В мире отмечаются Всемирный день телевидения и Всемирный день рыбного промысла, в нашей стране — День работника налоговых органов России. Год назад действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах, в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, а 10 лет назад в центре Киева начался Евромайдан. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- В Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который будет находиться здесь с официальным визитом.
- Владимир Путин по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите БРИКС для обсуждения палестино-израильского конфликта.
- V Форум православной общественности Республики Татарстан, приуроченный к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии.
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем генерального прокурора России Николаем Шишкиным.
- Торжественное открытие второй очереди оптово-распределительного центра Оzon в Татарстане с участием Рустама Минниханова
Кто родился: бывший премьер-министр Татарстана и действующий вице-премьер
- 1932 — председатель президиума коллегии адвокатов Татарстана, президент Адвокатской палаты Татарстана Людмила Дмитриевская (исполняется 91 год).
- 1955 — гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов (68 лет).
- 1959 — генеральный директор АО «Холдинговая компания «ТЭМПО» Фаил Шарифуллин (64 года).
- 1962 — директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов (61 год).
- 1967 — председатель Татарстанского регионального отделения «Ассоциация юристов России», бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков (56 лет).
- 1975 — вице-премьер Татарстана Евгений Варакин (48 лет).
Кто скончался: Александр Невский и Иван Крылов
- 1263 (по историческим летописям) — князь Александр Невский.
- 1844 — баснописец Иван Крылов.
- 2018 — сооснователь и журналистка «Новой газеты» Зоя Ерошок.
- 2021 — актриса Нина Русланова.
Праздники: День бухгалтера и День налоговика
- Всемирный день приветствия (World Hello Day).
- Всемирный день телевидения.
- Всемирный день рыбного промысла.
- Европейский день муковисцидоза.
- День бухгалтера в России.
- День Военной присяги в России
- День светящихся окошек.
- День работника налоговых органов России.
- День без музыки.
События в истории: фонограф и маршалы СССР
- 1783 — первый в истории полет людей на воздушном шаре. Его совершили два француза.
- 1847 — на озере Мичиган сгорел голландский пароход «Феникс», в результате чего погибли 240 человек.
- 1877 — Томас Эдисон изобрел фонограф, первый прибор для записи и воспроизведения звука.
- 1935 — впервые было присвоено звание маршала СССР. Его получили Александр Егоров, Климент Ворошилов, Михаил Тухачевский, Семен Буденный, Василий Блюхер.
- 1954 — у главного здания Казанского университета (ныне КФУ) в торжественной обстановке открыли памятник Владимиру Ульянову-Ленину.
- 1955 — в дом №20 на улице Степана Халтурина Кировского района Казани был подан газ.
- 1991 — президент РСФСР Борис Ельцин указами создал Российскую академию наук и отдельно выделил налоговую службу.
- 2013 — в центре Киева начался Евромайдан, массовая многомесячная акция протеста.
- 2022 — действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства, прошедших в воскресенье во всех регионах страны.
комментарии
Гордиться человеком, который уничтожил многие миллионы ни в чем не повинных людей, осуществил геноцид по классовому признаку это какое-то извращение...
Да, при других правителях было и хорошее, исключение "ленинец", "перестройщик" Ельцин, при котором уровень жизни только понижался.