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День в истории 21 ноября: первый полет на воздушном шаре, день рождения Халикова, встреча Путина и Рахмона

07:00, 21.11.2023 8

Ключевые годовщины, дни рождения, события в Татарстане 21 ноября 2023 года

День в истории 21 ноября: первый полет на воздушном шаре, день рождения Халикова, встреча Путина и Рахмона
Фото: коллаже realnoevremya.ru/Максим Платонов

21 ноября в Казани пройдет V Форум православной общественности Республики Татарстан, приуроченный к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии, а в Зеленодольском районе откроют вторую очередь оптово-распределительного центра Оzon. В мире отмечаются Всемирный день телевидения и Всемирный день рыбного промысла, в нашей стране — День работника налоговых органов России. Год назад действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах, в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, а 10 лет назад в центре Киева начался Евромайдан. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • В Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который будет находиться здесь с официальным визитом.
взято realnoevremya.ru/ с kremlin.ru
  • Владимир Путин по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите БРИКС для обсуждения палестино-израильского конфликта.
  • V Форум православной общественности Республики Татарстан, приуроченный к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии.
  • Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем генерального прокурора России Николаем Шишкиным.
  • Торжественное открытие второй очереди оптово-распределительного центра Оzon в Татарстане с участием Рустама Минниханова

Кто родился: бывший премьер-министр Татарстана и действующий вице-премьер

  • 1932 — председатель президиума коллегии адвокатов Татарстана, президент Адвокатской палаты Татарстана Людмила Дмитриевская (исполняется 91 год).
  • 1955 — гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов (68 лет).
  • 1959 — генеральный директор АО «Холдинговая компания «ТЭМПО» Фаил Шарифуллин (64 года).
  • 1962 — директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов (61 год).
realnoevremya.ru/Олег Тихонов
  • 1967 — председатель Татарстанского регионального отделения «Ассоциация юристов России», бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков (56 лет).
  • 1975 — вице-премьер Татарстана Евгений Варакин (48 лет).

Кто скончался: Александр Невский и Иван Крылов

  • 1263 (по историческим летописям) — князь Александр Невский.
  • 1844 — баснописец Иван Крылов.
  • 2018 — сооснователь и журналистка «Новой газеты» Зоя Ерошок.
  • 2021 — актриса Нина Русланова.

Праздники: День бухгалтера и День налоговика

  • Всемирный день приветствия (World Hello Day).
  • Всемирный день телевидения.
  • Всемирный день рыбного промысла.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Европейский день муковисцидоза.
  • День бухгалтера в России.
  • День Военной присяги в России
  • День светящихся окошек.
  • День работника налоговых органов России.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • День без музыки.

События в истории: фонограф и маршалы СССР

  • 1783 — первый в истории полет людей на воздушном шаре. Его совершили два француза.
  • 1847 — на озере Мичиган сгорел голландский пароход «Феникс», в результате чего погибли 240 человек.
  • 1877 — Томас Эдисон изобрел фонограф, первый прибор для записи и воспроизведения звука.
  • 1935 — впервые было присвоено звание маршала СССР. Его получили Александр Егоров, Климент Ворошилов, Михаил Тухачевский, Семен Буденный, Василий Блюхер.
  • 1954 — у главного здания Казанского университета (ныне КФУ) в торжественной обстановке открыли памятник Владимиру Ульянову-Ленину.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1955 — в дом №20 на улице Степана Халтурина Кировского района Казани был подан газ.
  • 1991 — президент РСФСР Борис Ельцин указами создал Российскую академию наук и отдельно выделил налоговую службу.
  • 2013 — в центре Киева начался Евромайдан, массовая многомесячная акция протеста.
  • 2022 — действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства, прошедших в воскресенье во всех регионах страны.
    Дарья Пинегина
    Общество Татарстан Дмитриевская Людмила МитрофановнаРахимов Марат МулахмедовичХаликов Ильдар ШафкатовичШарифуллин Фаил ФахрутдиновичТуманов Дмитрий АлександровичВаракин Евгений Анатольевич
    комментарии 8

    комментарии

    • Анонимно 21 ноя
      Ленин однозначно позор Казанского университета.
      Гордиться человеком, который уничтожил многие миллионы ни в чем не повинных людей, осуществил геноцид по классовому признаку это какое-то извращение...
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      Анонимно 21 ноя
      Большинство мало знает и про Ленина, и про Троцкого, потому что предпочитают не публиковать архивные материалы о них и о том времени. Но, что уж точно: из одной "пропасти" в другую, а потом и в третью в 90-х. Не везло россиянам в 20-м веке. А причина-то одна: часто власти слишком далеки от народа. Но, однако, нельзя не признать, что в каждом из этих периодов кроме плохого было и хорошее. Объективные учебники истории (без изъятий некоторых фактов), может быть, помогли бы россиянам не повторять ошибок и сохранять хорошее.
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      Анонимно 21 ноя
      В правление Ленина по факту было ничего хорошего не было - война, голод, холод, болезни, разрушение промышленности, сельского хозяйства, культуры и науки, уровень жизни значительно ниже, чем до Октябрьского переворота 1917 г.

      Да, при других правителях было и хорошее, исключение "ленинец", "перестройщик" Ельцин, при котором уровень жизни только понижался.
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    • Анонимно 21 ноя
      день рыбного промысла есть, а рыбы нет
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      Анонимно 21 ноя
      это точно, столько рек, морей, а граждане не могут по адекватной цене купить нормальную качественную рыбу
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    • Анонимно 21 ноя
      у меня дежавю или День бухгалтера уже был?
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      Анонимно 21 ноя
      День бухгалтера в России не закреплен на государственном уровне, поэтому счетоводам приходится праздновать его самим. И в календаре можно найти сразу две даты — 10 и 21 ноября
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      Анонимно 21 ноя
      им везет, могут два раза в ноябре гулять
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