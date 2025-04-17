Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан»* в России

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Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан»* на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.

Деятельность «Талибана»* была запрещена в стране с 14 февраля 2003 года. 15 августа 2021 года организация объявила об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого глава государства Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Исключить движение из списка террористических организаций просили в МИД, Минюсте, а 31 марта 2025 года Генпрокуратура подготовила прошение об отмене запрета движения.

Напомним, что представители талибов*, попечительствующих в Афганистане, обратились к властям Татарстана с просьбой организовать выставку афганской продукции на экономическом форуме KazanForum.