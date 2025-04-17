Шестеро жителей Татарстана удостоены госнаград согласно указу президента России
Президент России Владимир Путин наградил шестерых жителей Татарстана медалями орденов «Родительская слава», «За заслуги перед Отечеством» II степени и присвоил почетные звания. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
- Валерьян Габдулхаков — профессор кафедры Института психологии и образования КФУ;
- Андрей Хашов — замдиректора Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
За большие успехи в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Ирек и Альфия Аюповы.
Почетные звания получили:
- Суюмбике Гайнутдинова — учитель специализированного учебного научного центра — общеобразовательной школы-интерната «IТ-лицей», удостоена звания «Заслуженный учитель РФ»;
- Резеда Мухаметшина — декан Высшей школы русской филологии и культуры им. Льва Толстого Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, удостоена звания «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации».
Последний раз подобное награждение было 10 марта. Тогда почетных званий были удостоены шесть татарстанцев.
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