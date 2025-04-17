Путин и эмир Катара завершили переговоры в Кремле, подписан ряд соглашений на $2 млрд

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, которые продлились более двух с половиной часов, сообщает РИА «Новости».

Встреча в расширенном составе прошла в Александровском зале Кремлевского дворца. В ходе переговоров в узком составе российский лидер предложил эмиру обсудить вопросы, связанные с «горячими точками». Детали обсуждения не раскрываются.

Ключевым итогом встречи стало подписание соглашения о создании новой инвестиционной платформы между Россией и Катаром на сумму два миллиарда долларов. Помимо этого, были подписаны:

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки;

Меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между министерствами финансов двух государств;

Меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эмир Катара Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом 17 апреля. Как сообщало катарское агентство QNA, целью визита стало обсуждение двусторонних отношений, путей их укрепления и развития в различных областях сотрудничества, а также ситуации в регионе и ключевых вопросов, представляющих взаимный интерес.

В Кремле ранее отмечали, что на встрече Путин и Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли.

Ранее Владимир Путин озвучил общую сумму инвестиций Катара в российскую экономику.

Рената Валеева