Путин и эмир Катара завершили переговоры в Кремле, подписан ряд соглашений на $2 млрд
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, которые продлились более двух с половиной часов, сообщает РИА «Новости».
Встреча в расширенном составе прошла в Александровском зале Кремлевского дворца. В ходе переговоров в узком составе российский лидер предложил эмиру обсудить вопросы, связанные с «горячими точками». Детали обсуждения не раскрываются.
Ключевым итогом встречи стало подписание соглашения о создании новой инвестиционной платформы между Россией и Катаром на сумму два миллиарда долларов. Помимо этого, были подписаны:
- Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки;
- Меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между министерствами финансов двух государств;
- Меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
Эмир Катара Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом 17 апреля. Как сообщало катарское агентство QNA, целью визита стало обсуждение двусторонних отношений, путей их укрепления и развития в различных областях сотрудничества, а также ситуации в регионе и ключевых вопросов, представляющих взаимный интерес.
В Кремле ранее отмечали, что на встрече Путин и Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли.
Ранее Владимир Путин озвучил общую сумму инвестиций Катара в российскую экономику.
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