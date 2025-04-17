Журналист «Реального времени» стала победителем X Всероссийского конкурса ФАС России

Фото: Реальное время

Корреспондент «Реального времени» Инна Серова стала победителем X Всероссийского конкурса Федеральной антимонопольной службы для СМИ «Открытый взгляд на конкуренцию». В номинации «ФАС в интервью» материал нашего журналиста завоевал 2-е место. Интервью с руководителем Татарстанского УФАС России Айратом Шафигуллиным было приурочено к 20-летию со дня создания Федеральной антимонопольной службы и опубликовано 11 и 19 ноября 2024 года.

Интервью с руководителем Татарстанского УФАС России Айратом Шафигуллиным было приурочено к 20-летию со дня создания Федеральной антимонопольной службы и опубликовано 11 и 19 ноября 2024 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году на участие в конкурсе заявились 234 федеральных и региональных журналиста из 60 регионов России. Профессиональное жюри оценивало материалы конкурсантов в пяти номинациях: «ФАС в интервью», «ФАС в печати», «ФАС на телевидении», «ФАС на радио», «Биржевой — значит конкурентный».

В конкурсную комиссию вошли представители юридического и биржевого секторов, крупнейших СМИ России, организаций по развитию проектов в сфере общественных связей и коммуникаций, Ассоциации антимонопольных экспертов и Общественного совета при ФАС России.

Инна Серова уже второй год оказывается в числе победителей конкурса ФАС России.

«Реальное время»