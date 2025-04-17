Все лидеры стран СНГ примут участие в торжествах в Москве 9 мая

Фото: Михаил Захаров

Все лидеры стран — участниц Содружества Независимых Государств примут участие в московских торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, пишет ТАСС.

Так, в Киргизии День Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться 8 мая, а не 9 мая, как это было традиционно. Причиной переноса стал визит президента Садыра Жапарова в Москву.

взято с сайта tatarstan.ru

Помимо этого, президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в юбилейном параде Победы 9 мая в Москве.

Рената Валеева