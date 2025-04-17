Статус «Талибана» в ООН останется прежним

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус движения «Талибан» в организации остается неизменным, несмотря на решение России приостановить запрет на его деятельность. Движение по-прежнему внесено в список террористических организаций, против него действуют санкции Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Ранее Верховный суд удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан». Решение суда вступает в силу незамедлительно.

В МИД подчеркнули, что это решение не влечет за собой изменения международных обязательств Москвы по соблюдению санкционного режима Совета Безопасности ООН.

Рената Валеева