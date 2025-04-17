Три жилых дома в Татарстане остались без газа из-за аварий и нарушений

Фото: Реальное время

Накануне в Татарстане зарегистрировали три происшествия, связанные с прекращением газоснабжения в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

В Альметьевске, в доме №40 по улице Ленина, произошла утечка воды во внутридомовой газопровод. В результате аварии отключено газоснабжение двух подъездов, что затронуло 12 квартир. По предварительной информации, причиной аварии могло стать вмешательство жильцов. Последнее техническое обслуживание (ТО) газового оборудования в доме проводилось в феврале текущего года.

В Казани, в доме №20 по улице Окольной, было выявлено отсутствие тяги в дымоходе. В результате без газа остались пять квартир на одном стояке в пятиэтажном четырехподъездном доме. Пострадавших нет. Последнее ТО проводилось 28 февраля. Восстановление газоснабжения возможно только после предоставления акта специализированной службы, подтверждающего устранение неисправности.

Еще одно происшествие зафиксировано в Казани на улице Гарифьянова, в доме №38. В одном из подъездов обнаружена негерметичность соединения после крана на стояке. Без газа остались пять квартир в пятиэтажном четырехподъездном панельном доме. Последнее ТО в этом доме было проведено 20 февраля.



Рената Валеева