Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +22 градусов
Будет переменная облачность
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +10 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов, в Казани — от +19 до +21 градуса.
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