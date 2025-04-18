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Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +22 градусов

07:00, 18.04.2025

Будет переменная облачность

Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +22 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +10 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов, в Казани — от +19 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина

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