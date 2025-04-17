На Горьковской железной дороге зафиксировано снижение травматизма на 18%

Фото: Руслан Ишмухаметов

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали снизилось на 18% в январе — марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца текущего года по собственной неосторожности травмы получили 18 человек, сообщили в пресс-службе.

Основными причинами происшествий остаются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

14 случаев травматизма были зарегистрированы за тот же период на Куйбышевской железной дороге.

Рената Валеева