Хуснуллин: на автомаршрут до Китая через Казань выделили средства на шесть лет

Фото: Динар Фатыхов

Федеральные средства на шестилетнюю перспективу выделены на развитие автомаршрута до Западного Китая, важной частью которого является трасса, проходящая через Казань. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

По словам вице-премьера, Россия активно работает над улучшением транспортного сообщения с Центральной Азией, включая дороги, идущие на Астрахань, а также трассу Москва — Европа — Западный Китай.

— Мы постепенно, шаг за шагом, расширяем: спустили до Казани, сейчас расширяем дорогу от Канаша (Чувашия) до Оренбурга с обходом Тольятти, с расширением подъездной дороги к Оренбургу, к Ульяновску. У нас это в шестилетней программе запланировано. Мы эту транспортную магистраль тоже делаем, — подчеркнул Хуснуллин.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Хуснуллин также отметил, что Казахстан также расширил часть своих дорог в рамках маршрута и запланировал строительство дороги от Кызыла до Оренбургской области, а далее до Китая, где эта дорога уже построена.

Вице-премьер подчеркнул, что международные транспортные коридоры «Север — Юг» и Европа — Западный Китай включены в шестилетний план работы и основные финансовые средства для них предусмотрены.

Казахстанские власти обсуждают с Китаем строительство железнодорожного перехода, который свяжет порт Тугыл с железной дорогой. Это позволит создать мультимодальный логистический маршрут между Китаем, Казахстаном и Россией, дальше — к Северному морю.

Рената Валеева