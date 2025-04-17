Хуснуллин: на автомаршрут до Китая через Казань выделили средства на шесть лет
Федеральные средства на шестилетнюю перспективу выделены на развитие автомаршрута до Западного Китая, важной частью которого является трасса, проходящая через Казань. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.
По словам вице-премьера, Россия активно работает над улучшением транспортного сообщения с Центральной Азией, включая дороги, идущие на Астрахань, а также трассу Москва — Европа — Западный Китай.
— Мы постепенно, шаг за шагом, расширяем: спустили до Казани, сейчас расширяем дорогу от Канаша (Чувашия) до Оренбурга с обходом Тольятти, с расширением подъездной дороги к Оренбургу, к Ульяновску. У нас это в шестилетней программе запланировано. Мы эту транспортную магистраль тоже делаем, — подчеркнул Хуснуллин.
Хуснуллин также отметил, что Казахстан также расширил часть своих дорог в рамках маршрута и запланировал строительство дороги от Кызыла до Оренбургской области, а далее до Китая, где эта дорога уже построена.
Вице-премьер подчеркнул, что международные транспортные коридоры «Север — Юг» и Европа — Западный Китай включены в шестилетний план работы и основные финансовые средства для них предусмотрены.
Казахстанские власти обсуждают с Китаем строительство железнодорожного перехода, который свяжет порт Тугыл с железной дорогой. Это позволит создать мультимодальный логистический маршрут между Китаем, Казахстаном и Россией, дальше — к Северному морю.
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