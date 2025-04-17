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Российские военные освободили населенный пункт Преображенка в ДНР

16:03, 17.04.2025
Российские военные освободили населенный пункт Преображенка в ДНР
Фото: Дарья Пинегина

В Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики.

— В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики, — сказано в сводке.

Помимо этого, «Центром» нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

Ранее российские войска взяли под контроль село Калиново Донецкой Народной Республики.

Рената Валеева

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