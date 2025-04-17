Центробанк составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты

Фото: Дарья Пинегина

Большинство пользователей, которые установили самозапрет на выдачу кредитов, выбрали полный запрет. Об этом сообщает Банк России.

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — например, можно запретить только дистанционное оформление займов.

По данным регулятора, около 92% граждан, установивших самозапрет в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного отказа от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) дистанционно и при личном присутствии.

Чаще всего самозапрет устанавливали граждане старше 40 лет — 70%. Из них 43% пришлось на россиян в возрасте 40—59 лет и 27% — на людей в возрасте старше 60 лет. При этом у 74% граждан, установивших самозапрет, есть или были кредитные обязательства, а у 47% из них есть действующие кредиты. У 44% граждан на момент установки самозапрета действующих кредитных обязательств не было, а 26% никогда не имели кредитов. В основном такие граждане выбирали полный самозапрет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Клиенты с действующими займами в МФО новым инструментом почти не пользовались (менее 1%). При этом 90% граждан, имевших ранее микрозаймы и воспользовавшихся новым механизмом, установили полный запрет на кредитование.

За первый месяц работы возможностью самозапрета воспользовались 220,2 тысячи жителей Татарстана, что позволило республике войти в топ-10 регионов по этому показателю.



Рената Валеева