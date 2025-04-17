Центробанк составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты
Большинство пользователей, которые установили самозапрет на выдачу кредитов, выбрали полный запрет. Об этом сообщает Банк России.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
По данным регулятора, около 92% граждан, установивших самозапрет в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного отказа от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) дистанционно и при личном присутствии.
Чаще всего самозапрет устанавливали граждане старше 40 лет — 70%. Из них 43% пришлось на россиян в возрасте 40—59 лет и 27% — на людей в возрасте старше 60 лет. При этом у 74% граждан, установивших самозапрет, есть или были кредитные обязательства, а у 47% из них есть действующие кредиты. У 44% граждан на момент установки самозапрета действующих кредитных обязательств не было, а 26% никогда не имели кредитов. В основном такие граждане выбирали полный самозапрет.
Клиенты с действующими займами в МФО новым инструментом почти не пользовались (менее 1%). При этом 90% граждан, имевших ранее микрозаймы и воспользовавшихся новым механизмом, установили полный запрет на кредитование.
За первый месяц работы возможностью самозапрета воспользовались 220,2 тысячи жителей Татарстана, что позволило республике войти в топ-10 регионов по этому показателю.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.