В Казани началась противоклещевая обработка парков и скверов

В Казани стартовала акарицидная (противоклещевая) обработка открытых пространств, включая парки, скверы, лесные и зеленые зоны. На сегодняшний день специалисты дезинфекционной станции провели работы на площади 22,8 га, рассказали в пресс-службе мэрии.

Специальное средство было распылено в парке Победы, на зеленых зонах проспекта Ямашева, набережной Казанки, площадях 1000-летия и 1 Мая, а также на склонах Казанского кремля.

— В этом году погода немного нас подвела, были дождливые дни, к работам приступили 14 апреля. Противоклещевая обработка проводится при благоприятном метеопрогнозе (отсутствии осадков) на ближайшие три дня, — рассказала главный врач дезинфекционной станции Казани Евгения Шарапова.

По ее словам, для проведения акарицидной обработки необходимы благоприятные погодные условия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в течение двух месяцев сотрудники дезинфекционной станции города проведут работы на территории общей площадью 400,34 га. Место и площадь обработки определяет Управление Роспотребнадзора по Татарстану, основываясь на данных энтомологического мониторинга.



Рената Валеева