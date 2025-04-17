В России дистанционный мониторинг здоровья охватит до 28 млн человек к 2030 году

Фото: Ринат Назметдинов

Минздрав России планирует к 2030 году охватить до 28 млн человек с помощью информационной системы, которая дистанционно отслеживает показатели здоровья пациента. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Технология позволяет своевременно выявлять риски и предотвращать осложнения. Система объединяет искусственный интеллект, интернет вещей (IoT) и переносные медицинские мониторы для отслеживания состояния здоровья в режиме реального времени.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

— Эта инициатива открывает новые горизонты в медицине, позволяя своевременно выявлять риски и предотвращать осложнения, — сказал Зеленский на круглом столе в рамках Глобальной недели здравоохранения в Абу-Даби.

В 2025 году планируется расширить охват дистанционным мониторингом до 1,36 млн человек.

Ранее депутаты разработали законопроект, обязывающий врачей, получивших образование за счет бюджета, отработать не менее года в государственной или муниципальной системе здравоохранения перед возможным трудоустройством в частные клиники.

Рената Валеева