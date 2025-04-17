Татарстанец отдал мошенникам почти 30 млн рублей, поверив в «финансовое содействие террористам»

Фото: Елизавета Пуншева

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого 54-летний мужчина лишился 29,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщили в правоохранительных органах, в начале апреля потерпевшему в мессенджер поступило сообщение якобы от его руководителя, в котором говорилось, что все сотрудники подозреваются в финансовом содействии украинским террористам. Затем, по классической схеме, мужчине начали звонить «аудиторы», «казначеи» и «сотрудники прокуратуры», задавая вопросы «по своему профилю».

Эксперт «Центрального казначейства» убедил мужчину приготовить все имеющиеся дома денежные средства (995 тысяч рублей) для «декларирования». Следом «следователь Генпрокуратуры» сообщил о кредите на 3 млн рублей, оформленном на его имя, и убедил перевести все сбережения на «безопасный счет».

Реальное время / realnoevremya.ru

Поверив мошенникам, мужчина купил новый телефон, установил специальное приложение и перевел все сбережения через банкомат. Затем по указанию аферистов он оформил кредит на 4 млн рублей и также перевел деньги на «безопасный счет».

Не остановившись на этом, мошенники сообщили, что его автомобиль выставлен на аукцион, и убедили продать его под залог за 2 млн рублей, которые также были переведены аферистам.

Далее последовал еще один кредит, на 1 миллион рублей, и, наконец, продажа дивидендов с акций нефтяной компании на сумму 19,9 млн рубля, которые также были переведены мошенникам.

Завершающим этапом стало вынужденное переоформление автомобиля в Набережных Челнах, в результате чего мужчина лишился еще 1,2 млн рублей.

Только после встречи с настоящим руководителем, от имени которого писали мошенники, мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела.

Рената Валеева