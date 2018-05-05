Список персон

Шарифуллин Фаил Фахрутдинович

Промышленность

Общая информация

Родился в дер. Старое Клянчино Сармановского района ТАССР.

Образование:

1984 г. Нижнекамский индустриальный техникум.

Трудовая деятельность:

Начинал бульдозеристом.

1988 — 2001 гг. — основатель нескольких кооперативов, работал в сфере строительства, торговли продуктами питания, автокомпонентами, автомобилями «КАМАЗ». Также занимался поставками импортного оборудования для нужд крупных компаний Закамья (КАМАЗ, «Татнефть»).

С 2002 г. — гендиректор технопарка «Татэлектромаш», позже — холдинговой компании «Татэлектромаш».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, г. Набережные Челны, Промзона, ул. Моторная, 38
  • Телефон: +7(8552) 53-41-05

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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