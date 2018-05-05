Шарифуллин Фаил Фахрутдинович
Общая информация
Родился в дер. Старое Клянчино Сармановского района ТАССР.
Образование:
1984 г. Нижнекамский индустриальный техникум.
Трудовая деятельность:
Начинал бульдозеристом.
1988 — 2001 гг. — основатель нескольких кооперативов, работал в сфере строительства, торговли продуктами питания, автокомпонентами, автомобилями «КАМАЗ». Также занимался поставками импортного оборудования для нужд крупных компаний Закамья (КАМАЗ, «Татнефть»).
С 2002 г. — гендиректор технопарка «Татэлектромаш», позже — холдинговой компании «Татэлектромаш».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, г. Набережные Челны, Промзона, ул. Моторная, 38
- Телефон: +7(8552) 53-41-05
Дата последнего обновления: 05.05.2018