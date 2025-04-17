Путин обсудил развитие космической деятельности и новые нацпроекты с главой Роскосмоса

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической деятельности, которое состоялось на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

В ходе совещания глава Роскосмоса Дмитрий Баканов проинформировал президента о свойствах и дате утверждения национальных проектов, связанных с космической направленностью.



Президент Путин призвал к увеличению роли молодежи в ракетно-космической сфере, а также подчеркнул важность наращивания космического потенциала России и повышения роли космонавтики в экономике страны.

В рамках мероприятия президент ознакомился с разработками в области космических, квантовых технологий и машиностроения, представленными в конгресс-центре университета.

Ранее Путин заявил, что Дмитрий Баканов был назначен новым руководителем «Роскосмоса» благодаря своему опыту работы на предыдущих должностях, включая работу в компании «Гонец», а не из-за того, что родился на космодроме Байконур.



Рената Валеева