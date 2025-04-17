Путин упростил выдачу водительских прав гражданам Южной Осетии

Фото: Динар Фатыхов

Граждане Южной Осетии, имеющие вид на жительство или паспорт России, смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, граждане Южной Осетии с российским гражданством или видом на жительство смогут оформить национальные водительские удостоверения без сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования. При этом они смогут пользоваться своими национальными правами до корректировки законодательства в соответствии с указом.

Для получения российских прав потребуется предоставить заявление, паспорт России или вид на жительство, южноосетинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также действительное водительское удостоверение, выданное в Южной Осетии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выдача российских водительских прав может осуществляться на территории республики уполномоченными должностными лицами, которых определит МИД РФ.

Кроме того, Путин поручил правительству России освободить граждан Южной Осетии от уплаты госпошлины за выдачу российских прав. Указ президента вступает в силу со дня подписания и будет действовать до 1 апреля 2026 года включительно.

Рената Валеева